Исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибкой, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибочным решением.

Об этом министр заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Снимать с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО было ошибкой. Владимир Путин не отступил ни на дюйм", - заявил Писториус.

Он также подчеркнул, что нельзя идти на территориальные уступки еще до начала переговоров, надеясь таким образом достичь компромисса с Кремлем.

По словам Писториуса, Европа должна быть непосредственно вовлечена в любые мирные переговоры по Украине. В противном случае европейские страны не смогут гарантировать длительный мир в регионе.

Кроме этого, министр обороны Германии призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону. Он подчеркнул, что установленного уровня в 2% ВВП для стран-участниц альянса недостаточно для укрепления обороноспособности.

"Никто не верит, что нынешних 2% от ВВП достаточно для прочной обороноспособности НАТО", - отметил Писториус.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.

