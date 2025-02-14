Исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибкой, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибочным решением.
Об этом министр заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Снимать с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО было ошибкой. Владимир Путин не отступил ни на дюйм", - заявил Писториус.
Он также подчеркнул, что нельзя идти на территориальные уступки еще до начала переговоров, надеясь таким образом достичь компромисса с Кремлем.
По словам Писториуса, Европа должна быть непосредственно вовлечена в любые мирные переговоры по Украине. В противном случае европейские страны не смогут гарантировать длительный мир в регионе.
Кроме этого, министр обороны Германии призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону. Он подчеркнул, что установленного уровня в 2% ВВП для стран-участниц альянса недостаточно для укрепления обороноспособности.
"Никто не верит, что нынешних 2% от ВВП достаточно для прочной обороноспособности НАТО", - отметил Писториус.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.
Лицемірство зашкалює.
А Шольц просто "валяв шольца".
Все заради "недопущення екскалації".
Чи це черговий піздьож накшталт "двері відкриті"?
Чи Європа згодна і далі балакати про "шлях України в НАТО" колись в майбутньому?
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО у рамках мирних перемовин із РФ, - Рютте