Исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибкой, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибочным решением.

Об этом министр заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Снимать с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО было ошибкой. Владимир Путин не отступил ни на дюйм", - заявил Писториус.

Он также подчеркнул, что нельзя идти на территориальные уступки еще до начала переговоров, надеясь таким образом достичь компромисса с Кремлем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин продолжит быть угрозой для Европы даже при условии мирного соглашения, - Писториус

По словам Писториуса, Европа должна быть непосредственно вовлечена в любые мирные переговоры по Украине. В противном случае европейские страны не смогут гарантировать длительный мир в регионе.

Кроме этого, министр обороны Германии призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону. Он подчеркнул, что установленного уровня в 2% ВВП для стран-участниц альянса недостаточно для укрепления обороноспособности.

"Никто не верит, что нынешних 2% от ВВП достаточно для прочной обороноспособности НАТО", - отметил Писториус.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рамштайн" остается критически важным для координации международной помощи Украине, - Умеров на встрече с Писториусом

членство в НАТО (1561) переговоры с Россией (1335) Писториус Борис (260) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+15
Раз це помилка, а перемовини ще не почались то можно і додати, обов'язковий вступ України до НАТО!!!
14.02.2025 15:58 Ответить
+9
Зараз ображена на США Європа почне і не таке видавати. Виявиться що вони не тільки за Україну в НАТО, а й самі готові були воювати тут, і рашку розвалити планували, ... Але Трамп все зіпсував, негідник!

Лицемірство зашкалює.
14.02.2025 16:01 Ответить
+5
Трампон кончений неук.
14.02.2025 15:58 Ответить
Да идите к черту уже. Дайте крылатые ракеты и думайте дальше.
14.02.2025 15:58 Ответить
Трампон кончений неук.
14.02.2025 15:58 Ответить
перше враження вiд команди рудого-вони не орiэнтуються нi на мiжнароднi закони,а нi на банальну справедливiсть,нi на логику!
14.02.2025 15:59 Ответить
Дутий мільярдер Маск їм всім в голову насрав. Трампу, правда, й срати не треба було. Там і так гівна повна руда макітра.
14.02.2025 17:34 Ответить
А де це воно було виключення,офіційно,хто його бачив?
14.02.2025 16:00 Ответить
Здається це тільки нам не показують, а вони вже більше там бачать
14.02.2025 16:03 Ответить
Як здається,то хреститься треба
14.02.2025 17:43 Ответить
Ну ви хочете сказати, що він просто балаболить? Європа може і зашугані але все ж там політики дуже обережно ставляться до свої заяв та слів
14.02.2025 17:45 Ответить
Зіпсував не трмп, а "папєрєднік" Байден.
А Шольц просто "валяв шольца".
Все заради "недопущення екскалації".
14.02.2025 16:09 Ответить
Ну якщо помилка, то збирайте комітет НАТО і голосуйте за вступ України.
Чи це черговий піздьож накшталт "двері відкриті"?
14.02.2025 16:01 Ответить
Знову красиво і головне потужно, нам таке подобається
14.02.2025 16:04 Ответить
Ну то поверніть те питання назад-най в *уйла від люті інфаркт трапиться.
14.02.2025 16:04 Ответить
Судя по последним заявлениям чиновников стран ЕС, от инициатив Трампа и его команды они мягко говоря не в восторге.
14.02.2025 16:05 Ответить
Так що, Європа згодна прийняти Україну в НАТО вже зараз?
Чи Європа згодна і далі балакати про "шлях України в НАТО" колись в майбутньому?
14.02.2025 16:05 Ответить
Ти навіщо лохам ці байки *******, Піздоріус?

Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО у рамках мирних перемовин із РФ, - Рютте
14.02.2025 16:05 Ответить
Хтось може виключати хоч сотні разів, але якщо керівництво України із цим не погодиться, то ніяки підписи КОГОСЬ окрім України без її згоди не зможуть зробити угоду дійсною!!!
14.02.2025 16:06 Ответить
Тут ти правий, через два роки кацапи будуть серти в Берліні і Парижі на головних площах.
14.02.2025 16:34 Ответить
Хоча земразь на все згодна ,вже і рідкоземи віддав безкоштовно американським **********,і українчики мовчать - на все згодні. Будуть скоро служити в армії параші,хто ще не втік.
14.02.2025 16:36 Ответить
Пропонуєш все ж таки втікти всім? А ще скажи навіщо ти використовуєш ,,українчики,, і так як не до себе, а до когось. Це у вас такий пароль ботярський, один одного пізнавати?
14.02.2025 17:37 Ответить
Я теж не розумію про які переговори йдеться далі якщо Україну ще до переговорів вже общипали до гола? На переговорах будуть домовлятися кому Львів і Франківськ віддати?
14.02.2025 16:55 Ответить
 
 