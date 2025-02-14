Без участия Украины ничего не может произойти, мир может быть достигнут только с ее согласия, - министр обороны Латвии Спрудс
Условия мирных переговоров должны быть такими, которые принимает Украина, без ее участия и согласия ничего не может произойти.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Так, в связи с последними высказываниями и действиями президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета относительно войны России против Украины Спрудс отметил, что к этому нужно относиться с обеспокоенностью, но в то же время стоит помнить, что пока никаких конкретных предложений не поступало.
"Ясно, что наша позиция, позиция европейских стран такова, что... если мы говорим о мире или действиях против страны-агрессора России, то без участия Украины ничего не может произойти. Поэтому, в принципе, мир в Украине может быть достигнут только с согласия Украины", - подчеркнул он.
Спрудс отметил, что условия мирных переговоров должны быть такими, которые принимает Украина.
Также он заявил, что в этом процессе должна большую роль играть Европа.
По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за укрепление своей обороны и безопасности, а также за инвестиции в НАТО.
