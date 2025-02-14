В 2014 году США не предоставили Украине оружия, а только одеяла, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в 2014 году США допустили ошибку, предоставляя Украине только гуманитарную помощь вместо оружия.
Об этом сенатор сообщил во время Мюнхенской конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - заявил Грэм.
Грэм отметил, что США потеряли не только возможность помочь Украине военными средствами, но и шанс интегрировать свою экономику и договориться о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.
"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - добавил он.
Тільки про джевеліни не треба, бо їх надав Конгрес, а Дон тягнув з підписом до останнього.
Запланована допомога від США на 2025р - 0.
ось така політика дегенеративної пдрської мага, відчуйте різницю.
А які досягнення у нинішньої заздрісної нікчемної гниди при допомозі всього світу?
Із мільярда дерев добувається сировина, із нового мільона дронів складається реактор, крутиться-вертиться, видає нагора плутоній і чугуній і все! Дале елементарно
І ще звільнив Харків у останній момент, коли органи влади вже наче були всі під новоросами...
але намагання здерти з нас три шкури за ту допомогу вказує що америка це андони і коли на америку посипляться бомби ми дамо їм рівно стільки ж ковдр як дали вони нам і скажемо - це ж уперше, в уперше нам теж тільки ковдри давали.
Хутін з ними, з ватниками і їхніми спиногризами ( найобишами) , але сила силенна державного майна віддала расія і "міжнародноє сообщество" ні пари з вуст?
А якже найголовніша їх скрєпа - недоторканість власності??
США надали багато чого з 2015 року!!
І перед великим нападом вони завнзли багато джавелінів, стінгерів, антиминометні радари та ще багато чого!
А ще вони казали прямим текстом РИЙТЕ окопи! Орки шикуються в наступальні порядки!!
Це Бубон і служки все зробили навпаки! Нашашличили!