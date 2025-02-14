РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2025
4 287 44

В 2014 году США не предоставили Украине оружия, а только одеяла, - сенатор Грэм

Грэм, Линдси

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в 2014 году США допустили ошибку, предоставляя Украине только гуманитарную помощь вместо оружия.

Об этом сенатор сообщил во время Мюнхенской конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - заявил Грэм.

Грэм отметил, что США потеряли не только возможность помочь Украине военными средствами, но и шанс интегрировать свою экономику и договориться о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа имеют разные взгляды, но поддержка Украины должна продолжаться, - Штайнмайер

Автор: 

оружие (10440) США (27966) Линдси Грэм (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Що заважало Трампу змінити політику "лгбт команди" в період з 17 по 21?
Тільки про джевеліни не треба, бо їх надав Конгрес, а Дон тягнув з підписом до останнього.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
+16
І Порошенко зумів зберегти країну і створити сильну армію, отримуючи допомогу у вигляді ковдр!
А які досягнення у нинішньої заздрісної нікчемної гниди при допомозі всього світу?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
+13
Але ж ви встигли наобіцяти повернути Крим мирним шляхом тільки б ми не робили спротиву Кацапстану у момент анексії півострова. Потім навіть картопельфюрер сказав що він би відстрілювався якби хтось намагався забрати білоруську область. Але ми вам повірили. Потім всі аналітики казали, включно з російськими, що збройна відсіч дала б результати в той час. ***** б зробило вигляд що це хтось не так щось зробив та поповзло б назад у болота. Але ваша безпорадність, нелюбі вже Штати, призвела і до втрати Криму і до подальшого Донбасу. Бо ми вас послухали. На свою голову.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так це була відкрита політика дегенеративної ЛГБТ Абама-Бидон команди, потужно пітдтимувати на словах і лизати жопу Путлеру бо нєфть падаражает ни дай бог
показать весь комментарий
14.02.2025 17:43 Ответить
Що заважало Трампу змінити політику "лгбт команди" в період з 17 по 21?
Тільки про джевеліни не треба, бо їх надав Конгрес, а Дон тягнув з підписом до останнього.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
а я десь фанатію від Трампа? без різниці хто при владні до нас їх політика завжди була лицемірною і ніхто нас в НАТО не бачив. Трамп хоча б відкрито це говорить а Байдень з Абамкою дурачили голову и давали марну надію
показать весь комментарий
14.02.2025 18:00 Ответить
За даними кільського університету загальна допомога від США на 31 грудня 2024 - 119 млрд. євро (виконана + запланована).
Запланована допомога від США на 2025р - 0.
ось така політика дегенеративної пдрської мага, відчуйте різницю.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:49 Ответить
ти коли на вулиці бомжу 10 грн даєш це також допомога, реально допомагати зброєю щоб ми перемогли ніхто ніколи не планував
показать весь комментарий
14.02.2025 18:02 Ответить
Правильные слова, но сама персона Грэма очень неоднозначная. Говорит красиво, по пакеты помощи от Байдена блокировал в угоду интересам Трампа.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:43 Ответить
Ліпше пізно чим ніколи
показать весь комментарий
14.02.2025 17:44 Ответить
Але ж ви встигли наобіцяти повернути Крим мирним шляхом тільки б ми не робили спротиву Кацапстану у момент анексії півострова. Потім навіть картопельфюрер сказав що він би відстрілювався якби хтось намагався забрати білоруську область. Але ми вам повірили. Потім всі аналітики казали, включно з російськими, що збройна відсіч дала б результати в той час. ***** б зробило вигляд що це хтось не так щось зробив та поповзло б назад у болота. Але ваша безпорадність, нелюбі вже Штати, призвела і до втрати Криму і до подальшого Донбасу. Бо ми вас послухали. На свою голову.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:45 Ответить
Ти думаєш шо в Криму було кому його тоді ?захищати
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
У 2014 році татари просили видати їм зброю, їх не почули...
показать весь комментарий
14.02.2025 17:54 Ответить
🤣🤣не сміши
показать весь комментарий
14.02.2025 17:55 Ответить
Гугл у допомогу, інфа у відкритому доступі...
показать весь комментарий
14.02.2025 18:41 Ответить
Я особисто з Криму. І на момент заходу російських військ там і знаходився. І бачив цю трагедію зсередини. Одною з причин того, що потім подавляюча більшість СБУшників та поліцейських стала працювати на кацапів, та й військових також, якраз і була заборона до спротиву від нашого керівництва яке в свою чергу одержало вказівки з Заходу. Можна було перекинути з Херсонщини війська чи Миколаївщини. Небагато, бо початок реальної відсічі дав би зрозуміти ***** що просто так нічого не буде. Це не я кажу. Це казали безліч раз аналітики ще тоді. Кримчани і цивільні, і в погонах не всі були за Москву. Вони були за переможця. А ним виявився *****.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:17 Ответить
Ну то в 14 не допомогло б нічого якби пуйло пішов далі... Маючи МО Гелетея та нач,ГШ вітю катафалка
показать весь комментарий
14.02.2025 17:45 Ответить
А чому не пішов? А хто кращий МО - Гелетей, Рєзніков, чи Умєров?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:49 Ответить
Ну так у нас як не МО так якась *****...... Та й президенти такі ж
показать весь комментарий
14.02.2025 17:54 Ответить
А ти сам за яких президентів голосував?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:56 Ответить
Та за тебе ж і не голосував
показать весь комментарий
14.02.2025 21:51 Ответить
І Порошенко зумів зберегти країну і створити сильну армію, отримуючи допомогу у вигляді ковдр!
А які досягнення у нинішньої заздрісної нікчемної гниди при допомозі всього світу?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
тодi не виправдались сподiвання на будапештський меморандум.далi меркель закликала до стриманостi,та запевняла що санкцii вирiшать проблему.потiм знамените зелене-ייтреба просто перестати стрiлятиיי.нарештi почались балачки про необхiднiсть мати ядерну зброю..залишаэться лише питання-як таку отримати?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:48 Ответить
Товстун Кім має всього декілька але цього достатньо щоб навіть Президент США включив його до команди ,,крутих гарних хлопців,, Незабаром таким ,,хлопцем,, стане і рушникоголовий главіранець. Так що це крута фішка, мати зброю масового ураження. Бо всім лячно навіть від думки, що хоч одна але може впасти тобі на голову.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:43 Ответить
Яка ядерна зброя, ці імбецили міни (!) не можуть нормально зробити, вони пів України підірвуть, вже не кажучи про неадекватність нашої влади. Жопруким мавпам ніхто в руки гранату не дасть, ви що.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:17 Ответить
Це просто , бо маємо безмежну Потужність лідОра і Офіс простих рішень!
Із мільярда дерев добувається сировина, із нового мільона дронів складається реактор, крутиться-вертиться, видає нагора плутоній і чугуній і все! Дале елементарно
показать весь комментарий
14.02.2025 21:46 Ответить
Обама тогда четко показал, чего стоит для США договора с Украиной.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:49 Ответить
і трам це підтвердив, договарюйте до кінця.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:50 Ответить
Посмотрим. Трамп первый, кто дал Украине летальное оружие. И да, можете кидать в меня лаптями, при Трампе РФ никогда не нападала. только при демократах.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:52 Ответить
і зараз перестала нападать)) при трампі вони ЧАЕс обстріляли
показать весь комментарий
15.02.2025 01:43 Ответить
Ок єс
показать весь комментарий
14.02.2025 17:50 Ответить
Грем переобувся
показать весь комментарий
14.02.2025 18:00 Ответить
Можна стільці зранку,а гроші ввечері ? Можна ,але гроші вперед. Приймайте в НАТО зараз ,а не після другого нападу кацапів.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:04 Ответить
Ну ось... Цими ковдрами Порошенко і звільнив половину Донбасу. Без Абрамсів, АТАСАМSів, F-16 і прочих Джавелінов.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:05 Ответить
2/3 якщо не помиляюсь.
І ще звільнив Харків у останній момент, коли органи влади вже наче були всі під новоросами...
показать весь комментарий
14.02.2025 21:43 Ответить
завішайте ковдрами стіну на кордоні з Мексикою! Це миттєво вирішить питання з мігрантами. 100%
показать весь комментарий
14.02.2025 18:06 Ответить
америка дала зеленському зброї на 65 мільярдів, порошенку ковдр на 4 мільярди.
але намагання здерти з нас три шкури за ту допомогу вказує що америка це андони і коли на америку посипляться бомби ми дамо їм рівно стільки ж ковдр як дали вони нам і скажемо - це ж уперше, в уперше нам теж тільки ковдри давали.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:09 Ответить
Так робить, хоча б зараз!
показать весь комментарий
14.02.2025 18:15 Ответить
У 2014 році Україна здала в Криму не лише ковдри, а й кораблі, танки, літаки, а процентів з 90 есбеушників і ментів, просто переприсягнули кремлю.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:55 Ответить
Доречі, хтось чув про якісь позову?
Хутін з ними, з ватниками і їхніми спиногризами ( найобишами) , але сила силенна державного майна віддала расія і "міжнародноє сообщество" ні пари з вуст?
А якже найголовніша їх скрєпа - недоторканість власності??
показать весь комментарий
14.02.2025 21:41 Ответить
МАГА-ХУЦПА!!! Це мага-хуцпа!!
США надали багато чого з 2015 року!!
І перед великим нападом вони завнзли багато джавелінів, стінгерів, антиминометні радари та ще багато чого!
А ще вони казали прямим текстом РИЙТЕ окопи! Орки шикуються в наступальні порядки!!
Це Бубон і служки все зробили навпаки! Нашашличили!
показать весь комментарий
14.02.2025 21:39 Ответить
Хоч теплі, чи з Американської затоки?
показать весь комментарий
15.02.2025 01:09 Ответить
 
 