В 2014 году США не предоставили Украине оружия, а только одеяла, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в 2014 году США допустили ошибку, предоставляя Украине только гуманитарную помощь вместо оружия.

Об этом сенатор сообщил во время Мюнхенской конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - заявил Грэм.

Грэм отметил, что США потеряли не только возможность помочь Украине военными средствами, но и шанс интегрировать свою экономику и договориться о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа имеют разные взгляды, но поддержка Украины должна продолжаться, - Штайнмайер