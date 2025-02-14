США и Европа имеют разные взгляды, но поддержка Украины должна продолжаться, - Штайнмайер
Европа и США имеют разные подходы к ключевым вопросам, но они должны стремиться к общему видению, в частности по достижению мира в Украине.
Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем это изменить. Мы должны принять это и справиться с этим. Но я убежден, что не в интересах международного сообщества, чтобы это мировоззрение стало господствующей парадигмой. Беззаконие не должно стать образцом нового устройства мира", - подчеркнул он.
Штайнмайер напомнил, что 24 февраля 2022 года стало переломным моментом, когда Путин разорвал европейскую систему безопасности. Он подчеркнул, что Германия является вторым крупнейшим военным партнером Украины после США и поддерживает Киев гуманитарно, финансово и военно.
Президент ФРГ также заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку вызовы безопасности растут. Он отметил, что нынешняя цель тратить 2% ВВП на оборону, определенная странами НАТО в 2014 году, уже устарела, и расходы придется увеличивать.
"Мы должны увеличить европейские военные возможности и одновременно сократить зависимость от американских войск в Европе", - добавил он.
Штайнмайер обратился с призывами:
- К европейским партнерам - "стать жестче".
- К США - "несмотря на разногласия, находить общий язык".
- К международным партнерам - "Европа остается открытой для сотрудничества".
Он подчеркнул, что несмотря на все геополитические вызовы, Германия останется надежным партнером в вопросах безопасности и международной политики.
