1 378 8

Условия окончания войны в Украине повлияют на порядок безопасности Европы, - Штайнмайер

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что условия завершения войны в Украине будут иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы и Соединенных Штатов.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая сила - это именно то, что сейчас важно для Украины. Президент Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским. Я уверен, что возможные пути окончания войны так же будут в центре обсуждений здесь в Мюнхене на конференции в кулуарах и здесь в основном зале", - подчеркнул президент.

Штайнмайер отметил, что все стремятся к окончанию войны, однако ее завершение не должно ослабить Украину и ее партнеров.

"То, как эта война закончится - будет иметь долгосрочное влияние на наш порядок безопасности и на положение Европы и Америки в мире. Я убежден, что просто заключить соглашение и уйти - ослабит всех нас: Украину, Европу, США. Именно поэтому любой из сценариев, будь то до или после окончания военных действий, требует нашей общей силы и мощи сдерживания", - подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, поддержка Украины должна продолжаться независимо от дальнейшего развития ситуации.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

Та вже зрозуміли, що Європа за свою сраку переживає
показать весь комментарий
14.02.2025 16:07 Ответить
нравіца не нравіца а прийдеться частині ЄС підписувати новий Варшавський договір
показать весь комментарий
14.02.2025 16:24 Ответить
Як там казали , трамп прийде -розруху наведе!
показать весь комментарий
14.02.2025 16:10 Ответить
⚡️У Мюнхені очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом.

«Будь-які домовленості без сильного примусу росії не працюватимуть. Наш спільний обов'язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне» - зазначив Єрмак.

Головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.

Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.
Ну що це за фігня, президента бояться підпускати до представників США?
показать весь комментарий
14.02.2025 16:23 Ответить
Як любить кацапській *** в завуальованій формі, як і любителі трампа і його команди наркоманів .
показать весь комментарий
14.02.2025 16:32 Ответить
Штангенциркуль. Вам ничего не надо было делать. Просто дать крылатые ракеты.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:33 Ответить
Ви 3 роки х*ї пинали, цідячи "допомогу" по чайній ложечці, поки наші люди гинули, бо у вас переляк був від "ескалації". А тепер хочете на нашому горбу в рай в'їхати? А не пішли б ви на путіна?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:36 Ответить
 
 