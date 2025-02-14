Условия окончания войны в Украине повлияют на порядок безопасности Европы, - Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что условия завершения войны в Украине будут иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы и Соединенных Штатов.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Общая сила - это именно то, что сейчас важно для Украины. Президент Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским. Я уверен, что возможные пути окончания войны так же будут в центре обсуждений здесь в Мюнхене на конференции в кулуарах и здесь в основном зале", - подчеркнул президент.
Штайнмайер отметил, что все стремятся к окончанию войны, однако ее завершение не должно ослабить Украину и ее партнеров.
"То, как эта война закончится - будет иметь долгосрочное влияние на наш порядок безопасности и на положение Европы и Америки в мире. Я убежден, что просто заключить соглашение и уйти - ослабит всех нас: Украину, Европу, США. Именно поэтому любой из сценариев, будь то до или после окончания военных действий, требует нашей общей силы и мощи сдерживания", - подчеркнул Штайнмайер.
По его словам, поддержка Украины должна продолжаться независимо от дальнейшего развития ситуации.
Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.
Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.
По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".
В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.
По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.
«Будь-які домовленості без сильного примусу росії не працюватимуть. Наш спільний обов'язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне» - зазначив Єрмак.
Головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.
Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.
