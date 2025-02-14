РУС
2 114 22

Европа сможет предоставить 25 тысяч военных, тогда как нужно 120 тысяч, - Welt

От некоторых лидеров есть положительные сигналы относительно миротворцев в Украине

Европейские страны могут предоставить до 25 тысяч военнослужащих для возможной миротворческой миссии в Украине, хотя, по оценкам военных экспертов, для ее эффективной реализации необходимо около 120 тысяч человек.

Об этом сообщает Welt, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в НАТО существуют сомнения относительно способности европейцев самостоятельно обеспечить необходимый уровень безопасности.

"Европейцы не могут полагаться на то, что возможные коалиционные войска, например, из Бангладеш, Индии или Эфиопии, не сбегут, когда ситуация станет серьезной", - сказал изданию генерал из одной из стран НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине может понадобиться 100 тысяч миротворцев для сдерживания РФ, - Зеленский

Источники среди военных указывают, что "нижний предел" численности миротворческих сил должен составлять 120 тысяч солдат, из которых одновременно на территории Украины могут находиться около 40 тысяч.

При этом представители ЕС оценивают, что европейские страны смогут предоставить лишь до 25 тысяч военнослужащих, что значительно меньше необходимого количества.

Сообщается, что еще одной неопределенной проблемой остается вопрос мандата миротворцев. Чиновники считают, что такая миссия будет неэффективной, если военным не предоставят полномочий для применения тяжелого вооружения в случае необходимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина стремится получить гарантии безопасности от США, но готова к миротворцам из Европы, - Зеленский

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны-союзники уже работают над идеей миротворческой миссии для Украины, - Умеров

Автор: 

Европа (2049) миротворцы (1237) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+6
Друга світова - остання війна, в якій европейців можна було примусити воювати. По у тодішніх тюрмах (навіть в Англії) було гірше, ніж на фронті. І могли пришити навіть зраду із подальшим пожиттєвим або навіть "висшей мєрой".
показать весь комментарий
14.02.2025 15:51 Ответить
+4
Причина війни в тому що Україна виглядала як легка здобич,ніякої абсолютно підготовки до війни, більш ППО по частинах, частина літаків на аеродромах без пілотів, резерв не призваний, укріплень ніяких, ще й нові дороги та мости що давало велику маневреність для просування бронетехніки... Все виглядало на швидку операцію... Плюс такі як Медведчук отримали значні кошти на підкуп як чиновників так і військових щоб ті здавали позиції, в змі ходили чутки що було виділено 10 млрд... долларів

а захід судячи із всього дав добро на вторгнення, якщо нашому послу в Німеччині говорили що у нього час здатись до ранку... А нам надавали озброєння тільки для партизанської боротьби щоб орки тут загрузли як в Афгані колись
показать весь комментарий
14.02.2025 16:38 Ответить
+2
Це було б цікаво якщо б всі 25 тис. були льотний і наземний персонал у складі повних авіабригад. А так - ні про що.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:44 Ответить
Комментировать
Це було б цікаво якщо б всі 25 тис. були льотний і наземний персонал у складі повних авіабригад. А так - ні про що.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:44 Ответить
Або, приміром, 5 екіпажів авіаносця класу Рональд Рейган, разом з авіаносцями. Давай разом помріємо. Якраз 25 тис виходить.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:47 Ответить
Чорне море тісне для нього, було б добре ескадрилії наземного базування, 150 літаків із прикритими ППО аеродромами, б повністю закрили небо, та я більш чим впевнений надовго забезпечили тут мир... Орки не мають що протиставити ******** винищувачам, їх су35 на рівні ф16 блок 50, які ЄС хоче списати до 28 року
показать весь комментарий
14.02.2025 16:33 Ответить
Решту як завжди надасть африканский контінент. Оні тільки залюбки будуть якісь гроші заробити.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:45 Ответить
хто його буде питати ?

буйло **...нуте ?
так і Донні бєзумний

.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:53 Ответить
Причина війни в тому що Україна виглядала як легка здобич,ніякої абсолютно підготовки до війни, більш ППО по частинах, частина літаків на аеродромах без пілотів, резерв не призваний, укріплень ніяких, ще й нові дороги та мости що давало велику маневреність для просування бронетехніки... Все виглядало на швидку операцію... Плюс такі як Медведчук отримали значні кошти на підкуп як чиновників так і військових щоб ті здавали позиції, в змі ходили чутки що було виділено 10 млрд... долларів

а захід судячи із всього дав добро на вторгнення, якщо нашому послу в Німеччині говорили що у нього час здатись до ранку... А нам надавали озброєння тільки для партизанської боротьби щоб орки тут загрузли як в Афгані колись
показать весь комментарий
14.02.2025 16:38 Ответить
Конфлікт навколо острова Тузла 2003 р.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:57 Ответить
Becurt Becurtov

Реєстрація: 14.02.2025

Євангіліє в тебе вийшло не від апостола Луки, а від Луки Мудищева, кацапський бот
показать весь комментарий
14.02.2025 16:56 Ответить
Макрон казав що Трамп для Європи це електрошок

мабуть мало токнуло стареньку Європу (ЄС) з 449.2 million (2024) населення

Военные структуры Европейского союза - Численность 1 823 000 военнослужащих (2014)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#cite_note-eda.europa1-1 [

Збройні сили США - активні службовці1 281 900https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-defense.gov-4
показать весь комментарий
14.02.2025 15:51 Ответить
Поясніть причину європейцям воювати з орками, якщо вони до цього часу торгові партнери, від орків через Польщу та Турцію йдуть поставки ресурсів, а назад обладнання...
показать весь комментарий
14.02.2025 16:40 Ответить
Миротворці з Бангладеш, тепер я спокійний
показать весь комментарий
14.02.2025 16:05 Ответить
А філіппінці будуть? Чи вони тільки до виготовленя меблів придатні?
показать весь комментарий
14.02.2025 17:00 Ответить
Навіть 25 000 миротворців, це 1 млрд євро на місяць лише на зарплатню. Європейці не будуть тут сидіти за $500.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:34 Ответить
Мало, дуже дорого, не скоро - їх девіз

звісно 25к . З танками, артою, літаками, та взагалі всім - хіба не те саме було ?
показать весь комментарий
14.02.2025 16:40 Ответить
Причина така ж, як і для війни з німецьким робітничим націонал-соціалізмом. Ті обіцяли всім і всюди Neuordnung, росія обіцяє "рускімір".
показать весь комментарий
14.02.2025 16:55 Ответить
Поки вони будуть соплі жувать, може бути вже піздно...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:24 Ответить
 
 