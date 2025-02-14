Европа сможет предоставить 25 тысяч военных, тогда как нужно 120 тысяч, - Welt

Европейские страны могут предоставить до 25 тысяч военнослужащих для возможной миротворческой миссии в Украине, хотя, по оценкам военных экспертов, для ее эффективной реализации необходимо около 120 тысяч человек.

Об этом сообщает Welt, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в НАТО существуют сомнения относительно способности европейцев самостоятельно обеспечить необходимый уровень безопасности.

"Европейцы не могут полагаться на то, что возможные коалиционные войска, например, из Бангладеш, Индии или Эфиопии, не сбегут, когда ситуация станет серьезной", - сказал изданию генерал из одной из стран НАТО.

Источники среди военных указывают, что "нижний предел" численности миротворческих сил должен составлять 120 тысяч солдат, из которых одновременно на территории Украины могут находиться около 40 тысяч.

При этом представители ЕС оценивают, что европейские страны смогут предоставить лишь до 25 тысяч военнослужащих, что значительно меньше необходимого количества.

Сообщается, что еще одной неопределенной проблемой остается вопрос мандата миротворцев. Чиновники считают, что такая миссия будет неэффективной, если военным не предоставят полномочий для применения тяжелого вооружения в случае необходимости.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

