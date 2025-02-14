Решение СНБО о санкциях против Порошенко на сайте президента подменили, а сами санкции недействительны, - адвокат Новиков
Адвокат Илья Новиков на брифинге заявил, что решение СНБО, на основании которого введены санкции против Петра Порошенко, было сфальсифицировано. Из-за допущенных ошибок в документе, в частности неправильного налогового номера Порошенко, документ отредактировали через сутки после Указа президента, что является грубым нарушением закона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Текст решения СНБО по введению в действие санкций был фальсифицирован на официальном сайте президента Украины. Тот текст, который был обнародован 13 февраля, вы видите эту версию, это PDF - в нем сразу заметили, по крайней мере, три ошибки, которые можно назвать техническими, хотя они существенные. Буквально час назад без объявления того, что президент как-то исправил свой Указ, или без того, что СНБО собиралось, чтобы исправить эту ошибку, просто на сайте президента Украины появилась другая версия этого текста с тем же номером, с той же датой, он датирован 12 февраля этого года. Зайдите на сайт президента, скачайте этот файл - там дата создания этого файла, время создания этого файла 14 февраля 2025 года 0 часов 18 минут. Мы наверняка знаем, что СНБО не собирался 13 февраля, не было отдельного заседания, чтобы исправить технические или нетехнические ошибки в этом первом решении, поэтому мы уверенно утверждаем, что у нас на глазах происходит фальсификация", - отметил Новиков.
Новиков также напомнил, что согласно практике Верховного Суда неправильно указанный налоговый номер гражданина является основанием считать введенные санкции против Порошенко недействительными. "Есть позиция Верховного Суда: если о вас в Указе президента и соответственно решении СНБО о введении в отношении вас санкций указан неправильный номер, это не о вас санкции", - констатирует адвокат.
"Указ президента о введении санкций - это часть законодательства Украины. Если законодательство Украины можно править на официальном сайте государственного органа просто путем замены одного файла на другой за одну ночь, это означает, что законодательства нет. Завтра встанете утром и увидите, что текст Конституции изменился на сайте, и не пять лет срок президентства, а 10", - говорит Новиков.
"Мы готовим иск в Верховный Суд Украины по обжалованию этих санкций. Мы считаем, что они не только неправильно оформлены, но и абсолютно незаконны, произвольные и антиконституционные по сути", - сообщил адвокат.
Новиков также отметил, что по его информации субъектом представления против Порошенко выступила не Служба безопасности Украины, а Кабмин.
"Планировалось объявить санкции в одном пакете с фамилиями Порошенко, Коломойский, Медведчук, Жеваго, Боголюбов. Но не нашлось оснований в конкретной информации для введения санкций против Порошенко из-за террористической деятельности. Террористическая деятельность - это единственное основание, которым могут быть обоснованы санкции против гражданина Украины. СБУ этого не подтвердила. Другие правоохранительные органы этого не подтвердили. И тогда по нашей информации, я надеюсь, что мы это очень быстро подтвердим, нагнули Финмониторинг Украины, который не имеет полномочия инициировать санкции, но инициировал их Кабмин", - пояснил Новиков.
"Эти ошибки и манера, в которой они их исправляют сегодня, выдают, что это не был результат нормального функционирования санкционного механизма. А это было политически мотивированное решение о преследовании оппозиции, объявление внутренней войны, и это подготовка к выборам. Мы это утверждаем, и это официальная часть нашей позиции как представителей Петра Порошенко", - сказал Новиков.
"Мы скоро попросим, чтобы Верховный Суд нам прокомментировал, а президент Зеленский как ответчик по этому делу может также нам его прокомментировать - на каких основаниях он принял это решение, почему оно принималось именно так, почему они так исправили", - сказал Новиков.
"В воздухе пахнет выборами. И все, что происходит и в вопросе санкций против Петра Порошенко, и в вопросе уголовного производства против Петра Порошенко, мы воспринимаем исключительно с точки зрения того, что президент Зеленский уже определился с датой будущих выборов", - считает адвокат.
Вчитися ще пробував? А спробуй, задайся метою: не зразу, але допомагає розкласти все по поличкам
Чи "часовню теж він"?!
Ви привселюдно звинуватили п'ятого Президента України (як ви знаєте, бувших не буває!) у злочинах чи попустительстві у злочинах, які були навіть не при ньому і тим більше, не завдяки йому! Фактично обмовили його. У цивілізованих країнах це повід для позову у суд та велетенського штрафу. Причому, навіть не треба доказів, бо усі дати є у відкритому доступі і говорять самі за себе!
І ви щось ще бажаєте від інших?!! І кажете, що живете у цивілізованій країні? Якщо ви дозволяєте таку обмову собі, не дивуйтесь, якщо одного разу прилетить і вам також!
Я взагалі дуже емоційно реагую на несправедливість будь до кого - можливо, це особисте...
Готова вибачитися за цю емоційність, але тільки за неї.
Бідна та капличка! То все Порошенко! Хто ж ще?!!
2. Поясни собі ж, чи може взагалі будь-яка людина сама вирішувати, що і як їй робити з своїми законно заробленими статками?
А от щодо Зеленського якраз твої питання актуальні. Справа з Пандорапейперс показала, що ЗЄ виводив в офшори бабло, спизжене Коломойським.
В зелі їх,хоч греблю гати...
2. Нагадай усім що входить у обов'язки Президента, та в якому пункті є прокурорські чи суддівські обов'язки?
3. Нагадай скільки відсотків було проросійських депутатів при його каденції, та як вони "допомагали"?
4. Навіть якщо знайдеш єдино вірні відповіді на перші три пункта, то зрозумієш, що гарний лідер той що робить хоч 80% того, про що говорив.
А тепер порівняй з відсотками "гундосого диктора"..
1. Медведчук - кум путіна, а не Пороха. Читайте щось, крім туалетного папіру.
2. Не виводив. Коли був "великий бумц" щодо офшорів, коли оприлюднювали мільярди путіна у різних кишенях, тоді у Пороха знайшли ОДИН офшорний рахунок, що був створений для передачі його активів у тимчасове володіння (чи як там правильно - фахівці розуміють - президент країни не має права на час президенства мати та оперувати своїми грошами і віддає їх довіреній особі - у Порошенко то був хтось з американців, Рокфеллер, чи хто). І на тому рахунку знайшли аж 3 тисячі доларів! Повторюю: ТРИ ТИСЯЧІ!!! Так аж захлиналися тими "апшорами"! З кожної праски: "Апшори!!!", кожна баба Параска на лавці волала: "Апшори!!!"
І ви зараз теж волаєте...
Як і більшість тих, хто гонить на Пороха і дрочить на ЗЄ.
якісь порушення закону у Порошенка знайшов,а злочинні дії зейла-то окремі питання?
Так і не відповів,а ти на особистості переходиш.
Але слід зауважити: коли Порошенко позбавляв Саакашвілі (єдиного результативного борця з корупцією в Європі) громадянства України та депортував Саакашвілі та використовував проти Саакашвілі спецпідрозділ СБУ - то теж був злочин.
Для цього треба знати, як працюють аналітики азарівського розливу, з яких було сформовано Фінмоніторинг і зараз ще й очолено лояльним до ЗЄрмаків Філей Проніним.
А робило при Янику і за нормальних обставин воно робе зараз так:
1. З податкової або з ОП тупо приходить замовлення - мочити громадянина Х.
2. Якщо робити грамотно, то вивчаються його операції, збираються матеріали і...
а) Громадянина Х шантажують і вимагають гроші.
б) Матеріали на громадянина Х подають правоохоронним органам.
Фінмон сам по собі нічого не доводить, нікого не звинувачує, а тільки вивчає фінансові операці (наскільки дозволяє інтелект).
3. Правоохоронні органи у разі знайдення достатніх доказів заводять карну справу.
4. Суди, вироки і вся інша юридична канітель.
Що зробили ці довбойоби поспіхом зараз:
2. Починаючи з п.2 зробили через сраку. Тобто, тупо поспіхом взяли трансокдонні операції Порошенка та афілійованих з ним осіб. Ясен *** що туди-сюди суми там ходять великі. Причому, певен, що абсолютно легальні суми з абсолютно законними обгрунтуваннями.
Ці "генії" тупо скаладають все, що туди + все, що сюди і тягнуть цю цифру головному довбойобу в ОП.
3. Ніяких матеріалів, ніяких карних справ ніхто не робить і нікому не передає, а замість цього тупо огорошують геніального юриста, політика, економіста та математика ЗЄ загальною цифрою.
Саме тому СБУ, ГУР та МВС тупо не стали підписувати ту ***ню, яку ЗЄ вважає санкціями.
4. ЗЄ з екселівською табличкою, яку йому приніс у клюві Філя Пронін, біжить на РНБО, тупцяє ножками і в дусі Шарікова вимагає все забрати та поділити.
5. Всі *********. Ті хто міг зїзжають з теми. І тільки повністю залежні довбойоби підписують цю хрінь.
Причому підписують з помилками, які були в екселівській табличці Філі Проніна.
Вуаля!!!