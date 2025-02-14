Решение СНБО о санкциях против Порошенко на сайте президента подменили, а сами санкции недействительны, - адвокат Новиков

Адвокат Илья Новиков на брифинге заявил, что решение СНБО, на основании которого введены санкции против Петра Порошенко, было сфальсифицировано. Из-за допущенных ошибок в документе, в частности неправильного налогового номера Порошенко, документ отредактировали через сутки после Указа президента, что является грубым нарушением закона.

"Текст решения СНБО по введению в действие санкций был фальсифицирован на официальном сайте президента Украины. Тот текст, который был обнародован 13 февраля, вы видите эту версию, это PDF - в нем сразу заметили, по крайней мере, три ошибки, которые можно назвать техническими, хотя они существенные. Буквально час назад без объявления того, что президент как-то исправил свой Указ, или без того, что СНБО собиралось, чтобы исправить эту ошибку, просто на сайте президента Украины появилась другая версия этого текста с тем же номером, с той же датой, он датирован 12 февраля этого года. Зайдите на сайт президента, скачайте этот файл - там дата создания этого файла, время создания этого файла 14 февраля 2025 года 0 часов 18 минут. Мы наверняка знаем, что СНБО не собирался 13 февраля, не было отдельного заседания, чтобы исправить технические или нетехнические ошибки в этом первом решении, поэтому мы уверенно утверждаем, что у нас на глазах происходит фальсификация", - отметил Новиков.

Новиков также напомнил, что согласно практике Верховного Суда неправильно указанный налоговый номер гражданина является основанием считать введенные санкции против Порошенко недействительными. "Есть позиция Верховного Суда: если о вас в Указе президента и соответственно решении СНБО о введении в отношении вас санкций указан неправильный номер, это не о вас санкции", - констатирует адвокат.

"Указ президента о введении санкций - это часть законодательства Украины. Если законодательство Украины можно править на официальном сайте государственного органа просто путем замены одного файла на другой за одну ночь, это означает, что законодательства нет. Завтра встанете утром и увидите, что текст Конституции изменился на сайте, и не пять лет срок президентства, а 10", - говорит Новиков.

"Мы готовим иск в Верховный Суд Украины по обжалованию этих санкций. Мы считаем, что они не только неправильно оформлены, но и абсолютно незаконны, произвольные и антиконституционные по сути", - сообщил адвокат.

Новиков также отметил, что по его информации субъектом представления против Порошенко выступила не Служба безопасности Украины, а Кабмин.

"Планировалось объявить санкции в одном пакете с фамилиями Порошенко, Коломойский, Медведчук, Жеваго, Боголюбов. Но не нашлось оснований в конкретной информации для введения санкций против Порошенко из-за террористической деятельности. Террористическая деятельность - это единственное основание, которым могут быть обоснованы санкции против гражданина Украины. СБУ этого не подтвердила. Другие правоохранительные органы этого не подтвердили. И тогда по нашей информации, я надеюсь, что мы это очень быстро подтвердим, нагнули Финмониторинг Украины, который не имеет полномочия инициировать санкции, но инициировал их Кабмин", - пояснил Новиков.

"Эти ошибки и манера, в которой они их исправляют сегодня, выдают, что это не был результат нормального функционирования санкционного механизма. А это было политически мотивированное решение о преследовании оппозиции, объявление внутренней войны, и это подготовка к выборам. Мы это утверждаем, и это официальная часть нашей позиции как представителей Петра Порошенко", - сказал Новиков.

"Мы скоро попросим, чтобы Верховный Суд нам прокомментировал, а президент Зеленский как ответчик по этому делу может также нам его прокомментировать - на каких основаниях он принял это решение, почему оно принималось именно так, почему они так исправили", - сказал Новиков.

"В воздухе пахнет выборами. И все, что происходит и в вопросе санкций против Петра Порошенко, и в вопросе уголовного производства против Петра Порошенко, мы воспринимаем исключительно с точки зрения того, что президент Зеленский уже определился с датой будущих выборов", - считает адвокат.