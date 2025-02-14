Россия атакует Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 14 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:33.

"Запорожская и Днепропетровская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!", - сообщалось в 20:29.

"Вражеский БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северный", - сообщалось в 20:31.

Позже ВС сообщили:

Внимание! г.Павлоград (Днепропетровская область)! В вашем направлении вражеские БпЛА с юга!

Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-западный.

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс - северный/северо-западный.

Вражеские БпЛА заходят в Донецкую область с ВОТ, курс - северный/северо-западный.

Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!

Внимание! г.Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока!

В 21:12 сообщалось:

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на востоке Запорожской области, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный (вектор - г.Днепр);

БпЛА на юге и в центральной части Харьковщины, курс - северный.

В 21:18 ВС сообщили о БпЛА с северо-запада в направлении Харькова.

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 21:25 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА. Заходят в воздушное пространство Харьковщины на севере с Белгородщины, курс - южный/юго-западный.

Также сообщалось:

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.

Внимание, г.Сумы! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

Обновленная информация

Впоследствии сообщалось:

Группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины по ТОТ, курс - западный/северо-западный;

Внимание! г.Полтава!

В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока;

Внимание! г.Херсон!

В вашем направлении вражеский БПЛА с востока!

В 22:17 ВС сообщали о:

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины с ВОТ, курс - западное/северо-западное;

БпЛА на юге и центральной части Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БПЛА на юго-востоке и в центральной части Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке Херсона, курс - западный.

Позже ВС сообщили:

Внимание! г.Николаев! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

Внимание! г.Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

Внимание! г.Николаев! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга и юго-востока.

Внимание! г.Днепр! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-запада

Внимание! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

Обновление

"Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!" - сообщалось в 23:11.

В 23:17 ВС сообщили:

БпЛА на юго-западе Херсона, курс - северо-восточный;

БпЛА на юго-востоке, востоке, в центральной части и юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-западный/восточный соответственно;

БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - юго-западный/северо-восточный соответственно;

БпЛА на востоке Николаевской области, курс - западный/северо-западный;

БПЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-западный.

Внимание, г. Кривой Рог, г. Полтава, г. Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА!

