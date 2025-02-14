Россия атакует Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 14 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:33.
"Запорожская и Днепропетровская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!", - сообщалось в 20:29.
"Вражеский БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северный", - сообщалось в 20:31.
Позже ВС сообщили:
- Внимание! г.Павлоград (Днепропетровская область)! В вашем направлении вражеские БпЛА с юга!
- Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-западный.
- Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс - северный/северо-западный.
- Вражеские БпЛА заходят в Донецкую область с ВОТ, курс - северный/северо-западный.
- Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!
- Внимание! г.Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока!
В 21:12 сообщалось:
- Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс - северный/северо-западный;
- БпЛА на востоке Запорожской области, курс - северный/северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный (вектор - г.Днепр);
- БпЛА на юге и в центральной части Харьковщины, курс - северный.
В 21:18 ВС сообщили о БпЛА с северо-запада в направлении Харькова.
Обновлена информация о движении вражеских БПЛА
В 21:25 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА. Заходят в воздушное пространство Харьковщины на севере с Белгородщины, курс - южный/юго-западный.
Также сообщалось:
- Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.
- Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.
- Внимание, г.Сумы! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!
Обновленная информация
Впоследствии сообщалось:
Группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины по ТОТ, курс - западный/северо-западный;
- Внимание! г.Полтава!
- В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока;
- Внимание! г.Херсон!
- В вашем направлении вражеский БПЛА с востока!
В 22:17 ВС сообщали о:
- Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины с ВОТ, курс - западное/северо-западное;
- БпЛА на юге и центральной части Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БПЛА на юго-востоке и в центральной части Полтавщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на востоке Херсона, курс - западный.
Позже ВС сообщили:
- Внимание! г.Николаев! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!
- Внимание! г.Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!
- Внимание! г.Николаев! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга и юго-востока.
- Внимание! г.Днепр! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-запада
- Внимание! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!
Обновление
"Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!" - сообщалось в 23:11.
В 23:17 ВС сообщили:
- БпЛА на юго-западе Херсона, курс - северо-восточный;
- БпЛА на юго-востоке, востоке, в центральной части и юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-западный/восточный соответственно;
- БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - юго-западный/северо-восточный соответственно;
- БпЛА на востоке Николаевской области, курс - западный/северо-западный;
- БПЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-западный.
- Внимание, г. Кривой Рог, г. Полтава, г. Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА!
а і справді, чого б таких мирнолюбців не переприйняти в G7 - а кращє розформірувати те G7 і зробити G3 - доня, *****, і пельмень,
сі на недовгій паузі?
Трагедія могла бути значно більша.
І так кожного разу, ми звертаємо увагу на ураження і не уявляємо можливі наслідки, якби все те залізо дісталося своїх цілей. Не забуваємо про те, що все могло бути значно гірше.
Аndreas@ShuNunn
https://x.com/ShuNunn/status/1890522424711512544
Бл....дь!!!!! Де рекети по кацапії !!!!????? Три роки лв викидать і не має ракет!!!! **** !!! Та **** німці без компів за два роки зробили Фау 2!!!! Бл....дь де ракети??????? Я казав краще в Хустів чи хезболли купити чим сепарам з Дніпра гроші давати!!!!!