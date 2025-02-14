РУС
3 229 31

Белый дом ограничил доступ для журналистов Associated Press из-за использования названия "Мексиканский залив"

Американский залив

Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Associated Press, одно из крупнейших мировых информационных агентств, продолжает использовать название "Мексиканский залив", которое признают все страны мира, поскольку работает на большое количество иностранных клиентов.

Но в Белом доме заявили, что это "разоблачает приверженность Associated Press к дезинформации".

"Хотя их право на безответственную и нечестную журналистику защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным помещениям, таким как Овальный кабинет и Air Force One", - прокомментировал заместитель главы Белого дома Тейлор Будович.

Он добавил, что журналисты АР и дальше смогут работать на территории Белого дома. Это, например, означает участие в брифингах его спикеров.

Читайте также: Европа отступила от некоторых важнейших ценностей, которые разделяют США, - вице-президент Вэнс

Накануне Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что действия против AP "являются хрестоматийным нарушением не только Первой поправки, но и собственного указа президента о свободе слова и прекращении федеральной цензуры".

Напоминаем, Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский по инициативе Дональда Трампа.

+37
Це ті *******, що говорять про недостатню свободу слова у Європі.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:53 Ответить
+25
Коли Маск бреше та репостить фейки - це "свобода слова", а коли звичайні журналісти напишуть щось адекватне, то це "дезінформація". Огидні брехуни при владі у США
показать весь комментарий
15.02.2025 00:02 Ответить
+12
Довбойобія рівня смарагдових поців. Є лояльні ********** і "злі байденоботи, які не поважають нашего соцесяйного трампобубочку і його геніальні укази"🤡
показать весь комментарий
14.02.2025 23:57 Ответить
Подвійні стандарти трампістів. Нам треба до цього звикати.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:03 Ответить
Свобода слова в США закінчилась всже давно. Даже на американських ресурсах чи на тому ж ютубі за любий коментар проти Трампа чи Маска зразу бан чи блокування аккаунту.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:12 Ответить
Свобода слова в сша??? Її тут ніколи не було!!!
показать весь комментарий
15.02.2025 04:48 Ответить
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет - и выше.
Для меня
Так это ясно, как простая гамма.

Только наш любимый сайт является единственным местом где люди, с разными взглядами, могут высказать свои мысли отстоять свои убеждения. А что до крестов, так это такой дизайн оформления
показать весь комментарий
15.02.2025 07:52 Ответить
а если напишешь, что наркомания плохо - прибегает админ на цензоре и банит потому, что те кто против наркомании - против Зеленского
показать весь комментарий
15.02.2025 08:15 Ответить
А як же свабода слова по Маску?
показать весь комментарий
15.02.2025 00:01 Ответить
Як, як?... Маск за одну ніч приписав собі 260 мільйонів послідовників в "Х" і тепер "Х" банить всіх хто пробує там щось вякнути проти Трампа і найгеніальнішого "самородка" всіх часів і народів Ілона Маска.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:08 Ответить
Цікаво скільки часу пройде до "єдиного трампофона" в Америці?
показать весь комментарий
15.02.2025 00:10 Ответить
Або до "пострілу в Далласі"...
показать весь комментарий
15.02.2025 00:16 Ответить
Новоросия по трампоновски.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:12 Ответить
таки да, схоже донні придушила велика кацапська географічна жаба 🐸
показать весь комментарий
15.02.2025 01:09 Ответить
Позорище мля
показать весь комментарий
15.02.2025 00:13 Ответить
Наразі майже не має сумнівів, що трампісти це такий саме антиамериканський проект, як слуга народу антиукраїнський проект. І стоїть за всім цим москалота. А в якості базиса для руйнування державності (української, американської тощо) використовується багатомільйонне стадо тупих ідіотів, які власими тупими бошками поховають власні держави і навіть цього не усвідомлять, бо тупість та безвідповідальність це рідні сестри, які завжди йдуть пліч-о-пліч.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:16 Ответить
Метод Ермака. Дрессировка журналистов. В Украине сработало.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:21 Ответить
Пропогандони Кремля щось відстають,про Фінську затоку.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:22 Ответить
вже суєтятся !

тільки назву підібрати не можуть, щоб скрєпною була.

.
показать весь комментарий
15.02.2025 01:11 Ответить
Навіяло.
Коли Тампона шобла-*****
Сує під носа пальці гнуті,
Не треба цьому дивуватись -
Вониж-бо просто їбануті.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:28 Ответить
21-е сторіччя назвуть епохою кловунів,та 73% безглуздям...
показать весь комментарий
15.02.2025 00:41 Ответить
Цікаво, а як викручуються журналісти з питанням назви протоки між Британією і Європою?
Якщо називають її Ла Маншем, то їх не пускають у Букінгемський палац, а якщо Англійським каналом (English Channel), - то у Єлисейський?

показать весь комментарий
15.02.2025 00:50 Ответить
"либерах"

Типичное словцо из лексикона ватной быдлорусни. Из них штоле?

показать весь комментарий
15.02.2025 05:31 Ответить
ЗРОБИМО АМЕРТКУ РАЗОМ🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.02.2025 04:50 Ответить
А разве тот дом ещё белый? Теперь это Рыжий Дом
показать весь комментарий
15.02.2025 05:25 Ответить
Як це схоже на зешоблу
показать весь комментарий
15.02.2025 08:02 Ответить
Америка перетворилася на Радянський Союз часів Брєжнєва. Діти скоро будуть вчить «геніальні вислови Трампа», як зʼїзди КПСс , а потім люд почне битися в припадках від одного погляду на найвеличнішого трампона, як в КНДР
показать весь комментарий
15.02.2025 10:02 Ответить
Не Брежнєва, а Сталіна. Бо в часи Брежнєва люди тримали дулю у кишені та розповідали образливі анекдоти.
А "геніальні вислови" та падуча - це при Йосипі.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:46 Ответить
 
 