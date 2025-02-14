Белый дом ограничил доступ для журналистов Associated Press из-за использования названия "Мексиканский залив"

Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Associated Press, одно из крупнейших мировых информационных агентств, продолжает использовать название "Мексиканский залив", которое признают все страны мира, поскольку работает на большое количество иностранных клиентов.

Но в Белом доме заявили, что это "разоблачает приверженность Associated Press к дезинформации".

"Хотя их право на безответственную и нечестную журналистику защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным помещениям, таким как Овальный кабинет и Air Force One", - прокомментировал заместитель главы Белого дома Тейлор Будович.

Он добавил, что журналисты АР и дальше смогут работать на территории Белого дома. Это, например, означает участие в брифингах его спикеров.

Накануне Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что действия против AP "являются хрестоматийным нарушением не только Первой поправки, но и собственного указа президента о свободе слова и прекращении федеральной цензуры".

Напоминаем, Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский по инициативе Дональда Трампа.