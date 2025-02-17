Запад не оказал Украине достаточно поддержки, - Ходжес

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что ошибся в своем прогнозе, что к лету 2023 года Украина сможет деоккупировать Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Да, я ошибся. Запад, мы не смогли передать Украине то, что имели. В этом суть. Если бы мы вовремя доставили все, что обещали, или что было необходимо, а также, если бы мы использовали все наши экономические инструменты, мы бы были сегодня в другой ситуации", - сказал он.

Генерал отметил, что спустя 11 лет войны Россия все еще контролирует лишь не очень большую часть территории Украины, что никак нельзя назвать "победой".

"Итак, я думаю, я чувствую, что россияне сейчас в большой беде, что это для них трудно", - добавил Ходжес.

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Он не согласен с тем, что с конца зимы 2023 года время на то, чтобы передать достаточной помощи для освобождения полуострова было несколько упущено.

Ходжес вспомнил историю революции в США, которая началась в 1775 году, потом были 6-7 лет борьбы, и революционеры "не выиграли ни одной битвы до, кажется, последней" при том, что армия Джорджа Вашингтона была совсем немногочисленной.

"Это, конечно, было ужасно, было опустошение, было очень трудно, но они никогда не останавливались. И поэтому я думаю, что я гораздо больший оптимист, чем вы", - добавил он.

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