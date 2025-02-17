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Новости Война
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Запад не оказал Украине достаточно поддержки, - Ходжес

Ходжес заявил о недостаточной поддержке Украины Западом

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что ошибся в своем прогнозе, что к лету 2023 года Украина сможет деоккупировать Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Да, я ошибся. Запад, мы не смогли передать Украине то, что имели. В этом суть. Если бы мы вовремя доставили все, что обещали, или что было необходимо, а также, если бы мы использовали все наши экономические инструменты, мы бы были сегодня в другой ситуации", - сказал он.

Генерал отметил, что спустя 11 лет войны Россия все еще контролирует лишь не очень большую часть территории Украины, что никак нельзя назвать "победой".

"Итак, я думаю, я чувствую, что россияне сейчас в большой беде, что это для них трудно", - добавил Ходжес.

Также читайте: Украину следует принять в НАТО и Евросоюз, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны РФ, - Ходжес

Он не согласен с тем, что с конца зимы 2023 года время на то, чтобы передать достаточной помощи для освобождения полуострова было несколько упущено.

Ходжес вспомнил историю революции в США, которая началась в 1775 году, потом были 6-7 лет борьбы, и революционеры "не выиграли ни одной битвы до, кажется, последней" при том, что армия Джорджа Вашингтона была совсем немногочисленной.

"Это, конечно, было ужасно, было опустошение, было очень трудно, но они никогда не останавливались. И поэтому я думаю, что я гораздо больший оптимист, чем вы", - добавил он.

Также читайте: РФ не способна совершить прорыв на фронте "в стиле дедов". Она не может победить ВСУ, - Ходжес

Автор: 

война (1414) Ходжес Бен (168) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+4
прикрита американська допомога рашисту, у відносинах з Україною завжди приховулася і приховується за визнанням власних помилок.котрі на справді були усвідомленою дією,(((https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/)
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17.02.2025 16:52 Ответить
+4
Так а за що ми маємо віддавати свої надра, якщо США не надали навіть ту зброю що планували і мали в своєму розпорядженні?
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17.02.2025 16:58 Ответить
+3
Рішення про надання зброї приймав не Ходжес.
Провина за невчасність та надання у неповному об'ємі суто на політичних лідерах Європи.
Як закрити Європу на карантин, виділити трильйони і за пару місяців нахєрачити мільярди доз невідомої муйні - то за кілька місяців справились. А тут два роки народжували
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17.02.2025 16:59 Ответить
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Так бідкається бідолаха, так бідкається...
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17.02.2025 16:43 Ответить
Так а за що ми маємо віддавати свої надра, якщо США не надали навіть ту зброю що планували і мали в своєму розпорядженні?
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17.02.2025 16:58 Ответить
Які вони цікаві, ті Штати. Надали 30 Абрамсів, ракети, якими не можно бити по Рашці, декілька місяців взагалі зупинили постачання зброї, але винна Європа. Нагадує того хлопчика, якого спіймали на чомусь недоброму, а він каже - Ванька (Петька, Дімка) теж таке робили, але чому іх не покарали
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17.02.2025 16:48 Ответить
А Ходжес це типа така америкоевропейська версія арестовича
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17.02.2025 16:48 Ответить
прикрита американська допомога рашисту, у відносинах з Україною завжди приховулася і приховується за визнанням власних помилок.котрі на справді були усвідомленою дією,(((https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/)
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17.02.2025 16:52 Ответить
He was also sorry that Monica sucked his dick (after she sucked it)😁
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17.02.2025 17:26 Ответить
можливо і таке...
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17.02.2025 19:14 Ответить
Рішення про надання зброї приймав не Ходжес.
Провина за невчасність та надання у неповному об'ємі суто на політичних лідерах Європи.
Як закрити Європу на карантин, виділити трильйони і за пару місяців нахєрачити мільярди доз невідомої муйні - то за кілька місяців справились. А тут два роки народжували
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17.02.2025 16:59 Ответить
Невідому муйню нахерачили кацапи.
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17.02.2025 17:03 Ответить
Жертва коронпсихозу ?
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17.02.2025 17:35 Ответить
Жертва антиваксеров?
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17.02.2025 17:40 Ответить
Бачите ,як багато спільного між офіційною кремілівською пропагандою,байденятками та євробрюселем - дружно навісити один й той самий ярличок))) Прямо з однієї методички )
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17.02.2025 17:43 Ответить
Ще один оракул ріденько обкакався.
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17.02.2025 17:00 Ответить
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17.02.2025 17:01 Ответить
Ці *екси* такі розумні.
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17.02.2025 17:30 Ответить
Щось Байден мовчить. Але невдовзі почуємо "откровення" екса-Шольца. Готую поп-корн.
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17.02.2025 17:52 Ответить
 
 