Внедрение новейших технологий разминирования: Минобороны инициирует создание "инновационного хаба"

Министерство обороны инициирует создание "инновационного хаба", который бы объединил усилия всех заинтересованных сторон во внедрении новейших технологий для разминирования деоккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

По его словам, одной из задач такого хаба станет оценка современных технологий, сравнение мировых инноваций, классификация потенциальных решений в соответствии с международными и национальными стандартами противоминной деятельности, тестирование новейших разработок.

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"Это позволит сформировать "банк технологий в сфере противоминной деятельности" и приоритезировать их для внедрения и масштабирования в государстве", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, которые используются в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта