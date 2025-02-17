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Внедрение новейших технологий разминирования: Минобороны инициирует создание "инновационного хаба"

Инновационный хаб для технологий разминирования

Министерство обороны инициирует создание "инновационного хаба", который бы объединил усилия всех заинтересованных сторон во внедрении новейших технологий для разминирования деоккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

По его словам, одной из задач такого хаба станет оценка современных технологий, сравнение мировых инноваций, классификация потенциальных решений в соответствии с международными и национальными стандартами противоминной деятельности, тестирование новейших разработок.

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"Это позволит сформировать "банк технологий в сфере противоминной деятельности" и приоритезировать их для внедрения и масштабирования в государстве", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, которые используются в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта

Автор: 

Минобороны (9450) технологии (679) разминирование (724)


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Нове слово в ОПі вивчели - хаб. Тепер його тиждень тулитимуть куди попало
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17.02.2025 17:13 Ответить
Хаб це дуже потужно
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17.02.2025 17:19 Ответить
Особливо порно 😸😸. Там такі потужності бувають
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17.02.2025 17:20 Ответить
Щось умеров, тупо загальмував, створення Корпусів у ЗСУ ?
Видно, щоденні, хронічні непоїдання, даються йому, взнаки ...?
За щоб не брався, усе зпартачить...
Рашисти, ним задоволені....
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17.02.2025 17:16 Ответить
Тлумачний словник:
Хабалка - працівниця хабу!
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17.02.2025 17:44 Ответить
 
 