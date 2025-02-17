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В нескольких областях Украины зафиксированы российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 17 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА
  • Херсонская и николаевская области - угроза применения ударных БпЛА
  • Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА

Обновление относительно движения БпЛА

  • БпЛА из Херсона в направлении Николаева северо-западным курсом;
  • Группы БпЛА на северо-востоке Николаева в направлении Кировоградщины, курс северо-западный;
  • БпЛА на севере Херсона, вектор движения - Кривой Рог;
  • БпЛА в районе Сум, вектор движения - на юг;
  • БпЛА в районе Глухова, курс юго-западный;
  • БпЛА в районе Новгород-Северского, курс западный.

Обновление по состоянию на 23:05

  • Новые группы БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины;
  • БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу;
  • БПЛА на Днепропетровщине приближаются к Павлограду с юга;
  • БпЛА из Харьковщины в направлении Днепропетровщины и Полтащины;
  • Группы БпЛА на юго-востоке Сумщины в направлении Полтавщины;
  • Группы БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный через Черниговщину;
  • БПЛА в Тульчинском районе (Виннитчина), курс западный.

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Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816) Шахед (1232) война в Украине (4964)


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А тим часом на саудівській землі триває неофіційна сходка про мир(((
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17.02.2025 21:03 Ответить
Назавтра, потвора небензя, в ООН зробе заяву, що це летіли голуби миру від трампа і хутіна...
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17.02.2025 21:14 Ответить
 
 