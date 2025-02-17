В нескольких областях Украины зафиксированы российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 17 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА
- Херсонская и николаевская области - угроза применения ударных БпЛА
- Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА
Обновление относительно движения БпЛА
- БпЛА из Херсона в направлении Николаева северо-западным курсом;
- Группы БпЛА на северо-востоке Николаева в направлении Кировоградщины, курс северо-западный;
- БпЛА на севере Херсона, вектор движения - Кривой Рог;
- БпЛА в районе Сум, вектор движения - на юг;
- БпЛА в районе Глухова, курс юго-западный;
- БпЛА в районе Новгород-Северского, курс западный.
Обновление по состоянию на 23:05
- Новые группы БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины;
- БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу;
- БПЛА на Днепропетровщине приближаются к Павлограду с юга;
- БпЛА из Харьковщины в направлении Днепропетровщины и Полтащины;
- Группы БпЛА на юго-востоке Сумщины в направлении Полтавщины;
- Группы БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный через Черниговщину;
- БПЛА в Тульчинском районе (Виннитчина), курс западный.
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igor grytselyak
показать весь комментарий17.02.2025 21:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий17.02.2025 21:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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