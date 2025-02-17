Гарантии безопасности для Украины могут быть реализованы различными способами, США сыграют в этом свою роль, - сенатор Шахин

Соединенные Штаты сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины, так же как и Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявила американский сенатор Джинн Шахин.

"Я думаю, что эти гарантии безопасности могут быть реализованы различными способами. Это часть того, о чем будут идти переговоры. И я думаю, что Соединенные Штаты сыграют в этом свою роль. Я думаю, что Европа будет играть определенную роль, но это окончательно решат переговоры", - отметила сенатор.

В то же время сенатор Том Тиллис выразил надежду, что Украина будет передовой и центральной частью мирных переговоров, чтобы результат был устойчивым.

"У нас 52 страны участвуют в Рамштайнском процессе, 32 страны являются членами НАТО. Я думаю, что все они могли бы сыграть свою роль в поддержке мира и восстановлении Украины", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог проведет встречи с европейскими чиновниками для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможного участия войск ЕС в мирных инициативах.