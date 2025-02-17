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Гарантии безопасности для Украины могут быть реализованы различными способами, США сыграют в этом свою роль, - сенатор Шахин

Сенатор Джинн Шахин о гарантиях безопасности

Соединенные Штаты сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины, так же как и Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявила американский сенатор Джинн Шахин.

"Я думаю, что эти гарантии безопасности могут быть реализованы различными способами. Это часть того, о чем будут идти переговоры. И я думаю, что Соединенные Штаты сыграют в этом свою роль. Я думаю, что Европа будет играть определенную роль, но это окончательно решат переговоры", - отметила сенатор.

В то же время сенатор Том Тиллис выразил надежду, что Украина будет передовой и центральной частью мирных переговоров, чтобы результат был устойчивым.

"У нас 52 страны участвуют в Рамштайнском процессе, 32 страны являются членами НАТО. Я думаю, что все они могли бы сыграть свою роль в поддержке мира и восстановлении Украины", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог проведет встречи с европейскими чиновниками для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможного участия войск ЕС в мирных инициативах.

Автор: 

США (27325) Сенат США (515) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+10
Словесная шелуха. Без вступления в НАТО любые гарантии "не стоят бумаги, на которой написаны"(с).
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17.02.2025 20:22 Ответить
+8
Мы уже видим как они играют свою роль отказываясь давать нам оружие и договариваясь с Россией за спиной. Так друзья себя не ведут.
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17.02.2025 20:17 Ответить
+6
52 країни жують соплі вже З роки поспіль. Тільки занепокоєння та засудження поки один божевільний терорист плює всім в очі.
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17.02.2025 20:22 Ответить
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Давайте резюмувати. Ми наваляли другій армії світу. Послали нахєр першу. Залишився лише Китай. А потім хіба що прибульці.
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17.02.2025 20:16 Ответить
Под постом Шуклинова лучшее:
Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням…
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17.02.2025 20:18 Ответить
Мы уже видим как они играют свою роль отказываясь давать нам оружие и договариваясь с Россией за спиной. Так друзья себя не ведут.
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17.02.2025 20:17 Ответить
Єдина надія - розкол серед республіканців, коли умовні рейганісти розпочнуть протистояти рижому га..у разом з демократами.
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17.02.2025 20:46 Ответить
Болтон обсирает Трампа аж гай шумит. Нету среди трампистов ястребов, остались одни русофилы.
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17.02.2025 20:48 Ответить
США зіграють таку роль у гарантіях безпеки для України, як зіграли із Будапештським Меморандумом. Бо гидке каченя Україну аристократам і принцам не хочеться бачити під реальною безпечною парасолькою НАТО.
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17.02.2025 20:20 Ответить
Будапешт - 2
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17.02.2025 20:20 Ответить
В Будапешті був меморандум. Юридично - нічого не значучий документ, ала все таки - документ. Тепер дурних не має. І вже підписувати ніхто нічого не буде. Скажуть на словах, що гарантують.
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17.02.2025 20:24 Ответить
52 країни жують соплі вже З роки поспіль. Тільки занепокоєння та засудження поки один божевільний терорист плює всім в очі.
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17.02.2025 20:22 Ответить
Словесная шелуха. Без вступления в НАТО любые гарантии "не стоят бумаги, на которой написаны"(с).
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17.02.2025 20:22 Ответить
Вже зiграли. Пiсля Будапешту.
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17.02.2025 20:36 Ответить
текст не читав

що це за курва і чому у назві статті пропущене слово "підлу" перед словом "роль"?
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17.02.2025 20:52 Ответить
 
 