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Военная поддержка Украины отвечает национальным интересам США, - сенатор Шахин в Киеве

Двухпартийная делегация Сената США прибыла в Киев 17 февраля

Двухпартийная делегация Сената Соединенных Штатов, которая прибыла с визитом в Киев 17 февраля, подчеркнула, что продолжение военной поддержки Украины отвечает национальным интересам США.

Об этом заявила глава делегации Сената США демократ Джин Шахин на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что продолжение военной поддержки в национальных интересах Америки, так же как и Украины. Ведь мы знаем, что Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, для Штатов важно сообщить своим противникам, которые наблюдают за войной в Украине, что Америка не собирается отступать от своих союзников.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины могут быть реализованы различными способами, США сыграют в этом свою роль, - сенатор Шахин

Шахин заверила, что две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, которые бы удовлетворили украинцев.

Отметим, что в состав делегации вошли республиканец Том Тиллис и демократ Майкл Беннет.

В рамках визита в Киев 17 февраля сенаторы посетили инвестированный США объект энергетической инфраструктуры Украины, почтили память погибших в Буче, встретились с представителями Агентства ООН по делам беженцев, обсудили поддержку Украины в Сенате со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также посетили детскую больницу.

Смотрите также: Зеленский на встрече с сенаторами США: РФ не хочет окончания войны и продолжает увеличивать напряжение в мире. ВИДЕО

Автор: 

США (27325) помощь и поддержка (879) Сенат США (515)


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Топ комментарии
+5
Короче кажучи, підтвердила той самий "as long as it takes". Питання наступне: а військова перемога України відповідає національним інтересам США? Чи "ета німношка другоє"?
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17.02.2025 20:50 Ответить
+2
Ні, це давно всім зрозуміло.
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17.02.2025 20:56 Ответить
+1
Нет в природе никаких "гарантий безопасности", кроме уничтожения РФ как государства. США это понимают, поэтому хотят спихнуть мифические гарантии (миротворцев типа большого и бесполезного ОБСЕ) на Европу. Но все поддакивают дураку Зеленскому, рассуждают о гарантиях.
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17.02.2025 20:54 Ответить
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Короче кажучи, підтвердила той самий "as long as it takes". Питання наступне: а військова перемога України відповідає національним інтересам США? Чи "ета німношка другоє"?
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17.02.2025 20:50 Ответить
Ні, це давно всім зрозуміло.
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17.02.2025 20:56 Ответить
США і Европа найбільше боїться що кацапська влада у випадку поразки може втратити контроль над населенням з чого може розпочатися громадянська війна.

Ні одна країна не хоче щоб ворожуючі між собою групи на Рашці почали захоплювати арсенали ядерної зброї та пуляти ядерними ракетами одне по одному. Ніхто не хоче десятки мільйонів біженців у себе на кордоні.

Тому, хочеться нам цього чи ні, Захід буде продовжувати протидіяти Рашці тактикою приготування жаби на повільному вогні
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17.02.2025 21:00 Ответить
Что вы понимаете в искусстве кулинарии? Если перед приготовлением прихлопнуть жабу сковородкой, то варить её можно на любом огне
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17.02.2025 21:35 Ответить
С Рашкой так нельзя. Выше в комментарии я написал почему. Никто не хочет чтобы уголовники, алкоголики и больные на голову обитатели болот захватили ЯО и начали пулять на лево и направо.
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17.02.2025 21:42 Ответить
Якби ще рижі інопланетяни думали як сенаторка-демократка.
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17.02.2025 20:51 Ответить
BBC

За даними українського міністерства фінансів, зі 118 млрд доларів, які Україна отримала від міжнародних партнерів від початку повномасштабної війни, ЄС надав майже 48 млрд доларів, а США - 31,2 млрд доларів. Прикметно, що від початку цього року поки що єдиним джерелом міжнародної фінансової підтримки є ЄС із внеском у понад 3 млрд доларів.

За обсягами фінансової та гуманітарної допомоги європейські країни лідирували з лютого 2022 року. Але лідерство у військовій підтримці мали США. Проте нині поступово і у військовій допомозі наперед виходить Європа.
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17.02.2025 20:53 Ответить
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17.02.2025 20:55 Ответить
Загалом від початку повномасштабної війни, за підрахунками експертів Кільського інституту, Україна отримала близько 267 млрд євро, або близько 80 млрд євро у кожен рік війни. Із них близько половини (49%) - це військова допомога, 44% - фінансова, і 7% - гуманітарна.
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17.02.2025 20:56 Ответить
Починати потрібно з будапештського меморандуму. Україна може і має право звернутися в міжнародні судові інстанції що до визначення дії цього документа. Якщо меморандум має юридичну силу, то суди забовяжуть гарантів виконати обов'язки по цьому договору та виплатити компенсації за наслідки невиконання умов договору. Якщо документ не має юридичної сили, це може трактуватися як злочин проти України що призведе до ще гірших наслідків для гарантів.

Тут вже хочуть США чи не хочуть вони будуть вимушені воювати з рашистами і крім того ще і виплатити компенсації Україні де мова йде про трильйони доларів. То ж скільки Україні було надано, для США ліпше не підіймати цієї теми взагалі
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17.02.2025 21:11 Ответить
Суды тут - не пришей физде рукав.
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17.02.2025 21:17 Ответить
То есть если ты покупаешь товар или услугу, отдаешь за это свои средства, в случае будапештского меморандума Украина отдала ядерный потенциал, то тебя могут послать накуй и суды тут не при чем?

Ещё и как при чем. Если страна, или группа стран поступили как мошенники то как раз международные суды дадут оценку их действиям
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17.02.2025 21:36 Ответить
Украина в обмен на безопасность отдала свой ядерный потенциал о чем свидетельствует Будапештский меморандум что есть договором - с подписями глав других государств. Теперь Украина имеет право требовать безопасность даже через международные суды. Мы за эту услугу дорого заплатили
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17.02.2025 21:39 Ответить
У чому різниця між меморандумом та договором? Отже, основна відмінність у цьому, що меморандум не створює юридичних наслідків для сторін, тоді як офіційний договір зобов'язує виконувати прийняті зобов'язання.
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17.02.2025 21:44 Ответить
Я только за, но...
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17.02.2025 21:45 Ответить
Нет в природе никаких "гарантий безопасности", кроме уничтожения РФ как государства. США это понимают, поэтому хотят спихнуть мифические гарантии (миротворцев типа большого и бесполезного ОБСЕ) на Европу. Но все поддакивают дураку Зеленскому, рассуждают о гарантиях.
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17.02.2025 20:54 Ответить
Ще три роки такої підтримки, і куйло добереться до Дніпра...
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17.02.2025 20:56 Ответить
Як правило всі подібні заяви лунають від політиків, які не мають реальної влади або вже давно на пенсії.
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17.02.2025 21:22 Ответить
Для розумних Американців, це стало зрозуміло, ще з 2014року!
Але тепер, там, у США, ота ЗКАЦАПЛЕНА, група осіб, з поганялом, - !МАГА?
У Трампа-бите вухо та його оточенні, виконуються вказівки та побажання прутіна!
Трам, просто у захваті, отримує оргазм, від серійного убивці Українців з 2014року, прутіна-мізуліна!
Були, і США велико, державою з яйцями .... Але, обрали зкацаплених осіб, які у захопленні отим прутіним, до владних кабінетів!
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17.02.2025 22:09 Ответить
 
 