Военная поддержка Украины отвечает национальным интересам США, - сенатор Шахин в Киеве

Двухпартийная делегация Сената Соединенных Штатов, которая прибыла с визитом в Киев 17 февраля, подчеркнула, что продолжение военной поддержки Украины отвечает национальным интересам США.

Об этом заявила глава делегации Сената США демократ Джин Шахин на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что продолжение военной поддержки в национальных интересах Америки, так же как и Украины. Ведь мы знаем, что Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, для Штатов важно сообщить своим противникам, которые наблюдают за войной в Украине, что Америка не собирается отступать от своих союзников.

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Шахин заверила, что две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, которые бы удовлетворили украинцев.

Отметим, что в состав делегации вошли республиканец Том Тиллис и демократ Майкл Беннет.

В рамках визита в Киев 17 февраля сенаторы посетили инвестированный США объект энергетической инфраструктуры Украины, почтили память погибших в Буче, встретились с представителями Агентства ООН по делам беженцев, обсудили поддержку Украины в Сенате со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также посетили детскую больницу.

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