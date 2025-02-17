Военная поддержка Украины отвечает национальным интересам США, - сенатор Шахин в Киеве
Двухпартийная делегация Сената Соединенных Штатов, которая прибыла с визитом в Киев 17 февраля, подчеркнула, что продолжение военной поддержки Украины отвечает национальным интересам США.
Об этом заявила глава делегации Сената США демократ Джин Шахин на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что продолжение военной поддержки в национальных интересах Америки, так же как и Украины. Ведь мы знаем, что Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине", - подчеркнула она.
По ее словам, для Штатов важно сообщить своим противникам, которые наблюдают за войной в Украине, что Америка не собирается отступать от своих союзников.
Шахин заверила, что две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, которые бы удовлетворили украинцев.
Отметим, что в состав делегации вошли республиканец Том Тиллис и демократ Майкл Беннет.
В рамках визита в Киев 17 февраля сенаторы посетили инвестированный США объект энергетической инфраструктуры Украины, почтили память погибших в Буче, встретились с представителями Агентства ООН по делам беженцев, обсудили поддержку Украины в Сенате со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также посетили детскую больницу.
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Ні одна країна не хоче щоб ворожуючі між собою групи на Рашці почали захоплювати арсенали ядерної зброї та пуляти ядерними ракетами одне по одному. Ніхто не хоче десятки мільйонів біженців у себе на кордоні.
Тому, хочеться нам цього чи ні, Захід буде продовжувати протидіяти Рашці тактикою приготування жаби на повільному вогні
За даними українського міністерства фінансів, зі 118 млрд доларів, які Україна отримала від міжнародних партнерів від початку повномасштабної війни, ЄС надав майже 48 млрд доларів, а США - 31,2 млрд доларів. Прикметно, що від початку цього року поки що єдиним джерелом міжнародної фінансової підтримки є ЄС із внеском у понад 3 млрд доларів.
За обсягами фінансової та гуманітарної допомоги європейські країни лідирували з лютого 2022 року. Але лідерство у військовій підтримці мали США. Проте нині поступово і у військовій допомозі наперед виходить Європа.
Тут вже хочуть США чи не хочуть вони будуть вимушені воювати з рашистами і крім того ще і виплатити компенсації Україні де мова йде про трильйони доларів. То ж скільки Україні було надано, для США ліпше не підіймати цієї теми взагалі
Ещё и как при чем. Если страна, или группа стран поступили как мошенники то как раз международные суды дадут оценку их действиям
Але тепер, там, у США, ота ЗКАЦАПЛЕНА, група осіб, з поганялом, - !МАГА?
У Трампа-бите вухо та його оточенні, виконуються вказівки та побажання прутіна!
Трам, просто у захваті, отримує оргазм, від серійного убивці Українців з 2014року, прутіна-мізуліна!
Були, і США велико, державою з яйцями .... Але, обрали зкацаплених осіб, які у захопленні отим прутіним, до владних кабінетів!