Зеленский на встрече с сенаторами США: РФ не хочет окончания войны и продолжает увеличивать напряжение в мире. ВИДЕО

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с двухпартийной делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Благодарен за двухпартийную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения, за вклад в защиту тысяч жизней", - отметил он.

Также сообщается, что во время встречи обсуждалось продолжение военной поддержки Украины и необходимые для достижения справедливого мира усилия.

"РФ не хочет окончания войны и продолжает увеличивать напряжение в мире. Именно поэтому для Украины чрезвычайно важна военная поддержка со стороны США. Только так можно достичь справедливого и длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский - Трампу: Путин - лжец, можешь на это полагаться

Как рассказали в Офисе Президента, отдельно Зеленский отметил, что Украина готова к началу переговоров по окончанию войны, но только в общей позиции Украины, Соединенных Штатов Америки и Европы. Такое единство важно.

Кроме того, во время встречи речь шла о законодательных инициативах в поддержку Украины, усилении санкций, использовании всех замороженных российских активов в пользу Украины и обеспечении надежных практических гарантий безопасности.

"Отдельное внимание - партнерству между Украиной и Соединенными Штатами Америки, в частности в реализации совместных проектов, экономическом сотрудничестве и совместном развитии критических минеральных ископаемых и редкоземельных ресурсов. Обсудили также глобальные угрозы безопасности, которые несет российская война против Украины, и возможные совместные меры реагирования на них", - добавили в Офисе.

Также читайте: Трамп объяснил, почему позвонил Путину первым: Мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение

Стоит отметить, что во встрече приняли участие сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм, Джон Корнин, Дэн Салливан, Джонни Эрнст, Роджер Уикер, Джерри Моран, Том Тиллис, Эрик Шмидт и сенаторы от Демократической партии Шелдон Уайтхаус, Ричард Блюменталь, Адам Скифф, Энди Ким, Марк Уорнер, Майкл Беннет, Крис Кунс, Брайан Шац, Крис Ван Холлен, Элисса Слоткин.