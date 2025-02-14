РУС
Зеленский - Трампу: Путин - лжец, можешь на это полагаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к мирному урегулированию войны и сказал об этом Дональду Трампу во время их телефонного разговора 12 февраля.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Потому что...у нас гораздо больше рисков, чем в США. Со всем уважением к "взрослым ребятам", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что уже имел несколько телефонных разговоров с Трампом, в том числе и 12 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объяснил, почему позвонил Путину первым: Мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить сделку

"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот - лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что уже договаривался с Путиным о перемирии, когда только стал президентом в 2019 году, но тогда никакие договоренности так и не были реализованы.

"Что важно - не делать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция. И я имею в виду всех наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит 15 дивизий для Беларуси: Этот вопрос будет обсужден с Трампом, - Зеленский

Зеленский Владимир (22050) путин владимир (32233) Трамп Дональд (6696)
+42
Зелене брехло сказало рудому брехлу про брехло ботоксне.
14.02.2025 17:28
+18
Це що виходить: одне брехло розповідає другому брехлу про третє брехло?
14.02.2025 17:30
+14
Я навіть більше скажу. Путін - *****! Брехливе.
14.02.2025 17:29
Зелене брехло сказало рудому брехлу про брехло ботоксне.
14.02.2025 17:28
звучить як клятий анекдот. Зібрались одного разу в Саудівській Аравії три брехла.

сумно що світ в пост-ковідний період пішов по.. репнув
14.02.2025 17:31
тріо
14.02.2025 17:31
Ну й брехун, дід мій брехун, а ти його перебрехав.
14.02.2025 17:39
Правдивість
Основна стаття: Неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви Дональда Трампа
Діаграма, що ілюструє неправдиві або такі, що вводять в оману заяви Трампа
Фактчекери з The Washington Post [ 598 ] , Toronto Star [ 599 ] і CNN [ 600 ] зібрали дані про «неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви» (помаранчевий фон) і «неправдиві заяви» (фіолетовий передній план) відповідно.
Будучи кандидатом і президентом, Трамп часто робить неправдиві заяви в публічних виступах [ 601 ] [ 112 ] у безпрецедентному для американської політики ступені . [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] Його брехня є відмінною частиною його політичної ідентичності [ 602 ] і була описана як пожежний шланг . [ 604 ] Його неправдиві заяви і ті, що вводять в оману, були задокументовані перевіряльниками фактів, зокрема в The Washington Post, які нарахували 30 573 неправдивих або тих, що вводять в оману, заяв, зроблених ним під час його першого президентства, [ 598 ] і частота яких із часом збільшується. [ 605 ]

Деякі з неправдивих тверджень Трампа були несуттєвими, наприклад, його неодноразові заяви про «найбільший інавгураційний натовп за всю історію». [ 606 ] [ 607 ] Інші мали більш далекосяжні наслідки, наприклад, його просування протималярійних препаратів як недоведеного лікування COVID-19, [ 608 ] [ 609 ] що призвело до нестачі цих препаратів у США та панічних закупівель в Африці та Південній Азії. [ 610 ] [ 611 ]
14.02.2025 19:32
Це неповна стаття з англійської Вікіпедії з перекладом гугла. Ось так думають про "правдивість" Трампа самі американці. Читайте всю статтю на англійській Вікіпедії.
14.02.2025 19:36 Ответить
Франк соната
Тим не менш американці самі вибрали Трампа. Такщо хоч Вікіпедія, хок енциклопедичний словник☺😊
15.02.2025 14:34
Ну і шо було б оці три роки, якби розслідував на користь Трампа??? Байден би взагалі ніхєра не дав і де була б зараз русня??? Чи аби язиком ляпати?
14.02.2025 17:35
Байден допомагав Україні, а не окремій людині на посаді. Тим більше, що підтримка нашої країни американськими громадянами була шаленою на початку вторгнення.
14.02.2025 17:39
Я навіть більше скажу. Путін - *****! Брехливе.
14.02.2025 17:29
троиця
14.02.2025 17:29
- Так i сказав?
- Так, так i сказав.
- ((
- ))))))
14.02.2025 17:30
Це що виходить: одне брехло розповідає другому брехлу про третє брехло?
14.02.2025 17:30
І нарколига -брехло,і *****- брехло,і руда потвора- брехло...
14.02.2025 17:30
точно брехло
, а ще він педофіл
14.02.2025 17:32
Прикольно это слушать от тела, заглядывавшего в очкоглаза ***** почти 3 года своей каденции.
14.02.2025 17:33
Як би не пришлось казати що воно допи....лося. Він зовсім не розуміє, що Трамп не шпана і повчати його мало кому вдається, особливо в такому хамському тоні
14.02.2025 17:35
"Тому що...у нас набагато більше ризиків, ніж у США. З усією повагою до "дорослих хлопців", - сказав Зеленський
14.02.2025 17:37
Боневтік вмикнул режим гопніка
14.02.2025 17:35
а чего не матюками с игрой на рояле чмо?
14.02.2025 17:36
Так і сказав?
14.02.2025 17:37
... заявив самий правдивий не-брехло у світі. Лол.
14.02.2025 17:37
До 80-х років Європа притримувалась політики "Fortress of Europe" і надзвичайно відповідально ставилась до прийому емігрантів. Найменше порушення соціальних норм та законів вело до арешту і депортації в 24 години. Франція та Німеччина "розірвали Європу" зсередини з допомогою Саудівської Аравії. Вони стали набирати робочу силу в Турції, Алжирі і інших мусульманських гадюшниках. Вже в 2000 році в Парижі були квартали в які поліція боялась заїздити, а туристам радили омити ці квартали десятою дорогою бо там грабували і гвалтували. Та ж сама фігня в Берліні. Щоб хоч якось зменшити мусульманську злочинність керівництво цих держав почало пропагувати "мультикультуралізм" з прицілом на розселення мігрнатів по країні та їх швидшій ассиміляції. Але не вийшло. Мусліми кучкуються, створюють свої адміністрації і вимагають будівництва мінаретів, продажу халяльних товарів і врешті політичних прав. Це і є джихад. Повзучий, підлий. Мусулдьмани люто ненавидять всіх хто відмовляється прийняти Іслам. За їх переконанням відмова від прийняття Ісламу означає відсутність душі. А це означає що по відношенню до бездушних тварюк все дозволено...
14.02.2025 17:39
14.02.2025 21:04
Понад 150 загиблих після теракту під час футбольного матчу між сб. Франції - сб.Німеччині а Парижі восени 2015 .

За свідченнями людей, які були на концерті, бойовики просто добивали всіх, кого знаходили живим.
Як відомо, Франція є одним з ключових учасників західної коаліції, яка бореться з терористичною "Ісламською державою" в Сирії та Іраку
14.02.2025 23:25
Ісламізація Франції продовжується шаленими темпами. Там вже офіційно зареєстровано понад 2500 мечетей. І в них стоять довгі черги щоб помолитися. Лише 8% католиків відвідують церкви на відміну від 20% мусульман які це роблять регулярно. Врешті мусульмани знищать дотла культуру Франції. Вони завжди знищують все що на їх думку не прославляє Аллаха. Мета джихаду проста - перетворити всю планету на "Дар аль Іслам" - дім Аллаха і на землі мають жити виключно мусульмани. Всі інші, як бездушні створіння, не мають права на життя...
14.02.2025 23:52
Щось мені підказує, що Зеленський тупо боїться молі, таке враження, що він банально його кинув тепер всіляко намагається уникнути " розбору польотів".
14.02.2025 17:43
Ох і задиміло у лідора😁
14.02.2025 17:47
Як його останніми днями багато, це *******
14.02.2025 17:48
Політичний мрець готується до виборів. Вже почав зачистку опонентів.
14.02.2025 18:12
Якщо Трамп , путін та зеленський зустринуться, то це буде виглядати приблизно так: Стоять три друга брехуни і розмовляють:
Перший каже: У мене цьогоріч в саду таке яблуко вродило, що поклав на табуретку і табуретка зламалась!
Другий: А у мене таке вродило, що поклав на стіл і стіл зламався!
Третій: А у мене таке вродило, що ледве на віз погрузив!
Перші двоє:
- І що віз поламався?- Ні, хробак виліз і коня зжер!

Ну а якщо серьезно, то в житті ви думаєте що, чим вище по вертикалі влади видираються, тим більше брешуть? Навпаки! Чим більше брешуть - тим вище залазять!
14.02.2025 17:55
Сказав Брехло.
14.02.2025 17:59
Події останніх 30 років свідчать про поступове зосередження політики США на внутрішніх проблемах. При цьому вони традиційно хочуть отримувати всі ресурси необмежено і дешево з усієї планети, а натомість забезпечувати світ вже не захистом від диктатур, фашистських, комуністичних або релігійних режимів, алише пустопорожніми і нічим не забезпеченими бамажками під назвою "долар". Долар це по суті єдиний унікальний товар який сьогодні виробляє США. І все було добре і чудово до 2008 року, коли ***** напало а Грузію. Роль "світового поліцейського", за яку світ надавав преференції глобальним американським компаніям, США відмовилась виконувати. Потім "невтручання" в 2014. Далі лінива і беззуба риторика "деескалації" ціною мільйонів життів після чергової агресії *****стану в Україні... Європейцям нічого не лишається окрім як усвідомити те що "єдиної планети" більше немає. США ізолюються, але хочуть продовжувати "жерти планетарні ресурси ще більше" і мати преференції в торгівлі. За що? Тому що Трамп так хоче? Так він хоче вже як ***** - анексувати цілі країни! Як там вчора хтось написав, що Україну США хочуть зробити першою в світі країною якій союзники допомогли програти війну ... і змусили виплачувати репарації собі. Такого дійсно в історії планети ще не було! Це нова сторінка. Саме значення слова "союзник" змінено США. Реакція Європи на ізоляціонізм США має бути спокійною і рішучою. Як кажуть українські жіночки п'яницям "нема їбать - нема гавкать".
14.02.2025 18:05
Боневтік- пі&д@бол
14.02.2025 18:06
Трохи відкоригую цей спіч.
Насправді і Зеленський і Трамп і ***** - усі троє брехло.
Окрім того брехливе ***** має чим швидше здохнути.
14.02.2025 18:15
Путін - брехло, можеш на це покладатись Джерело: https://censor.net/ua/n3535859 - вот жеж "рісувальник", небось наспраді трампу казав що; я не зовсім довіряє йому...
14.02.2025 18:27
Красавчик.
14.02.2025 18:29
путлер психопат и шизофреник. но многие делают вид что не замечают этого.
14.02.2025 18:33
14.02.2025 18:56
Смешной, наш президент, честное слово, кому он это говорит, такому же треплу и дебилоиду, как путлер?
14.02.2025 19:00
Ішак грає роль "патріота" та відважного "героя", щоб сподобатись публіці.
14.02.2025 19:13
Брехун на брехуні, та й брехуном підганяє
14.02.2025 19:19
Рыбак рыбака видит издалека.
14.02.2025 19:26
Стосовно цього ви всі троє рябоє, важко визначити першого.
14.02.2025 19:35
А в кацапів то називається " смєкалка"
14.02.2025 20:16
Про це Зе мав сказати ще в 2014 коли путя казав про захват криму і донбасу " апалчєнци форму купілі в ваенторге ,танкі дасталі із шахт ,а нас там нєт".
14.02.2025 20:44
.. а от дивно звучить ... Хрипатий з Трампом на ТИ??

"Він сказав мені: "Я думаю, що Путін хоче вирішити війну". Я сказав йому, що той - брехло, можеш на це покладатись. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю", - розповів Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3535859

Мені здається що після боїв та вбитих у ОП це чергова героїнова казка... То воно на короткій нозі з Трампом...??? Чи то знову наркота не якісна?
14.02.2025 21:20
для тих хто в танку, в англ. мові нема ти/ви
А на укр. він може і потикать)
15.02.2025 01:51
для тих... хто НА танку! Якби це була пряма мова.))
15.02.2025 12:50
"Зеленський підтвердив свій намір домовитися про мир, але сказав, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду, тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", - сказав Зеленський Трампу. Той у відповідь вказав, що це може бути правдою, хоча в нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно. "Скоро ми дізнаємося", - додав Трамп.

Американський лідер також зазначив, що розуміє побоювання України з приводу переговорів із російським колегою, але це неминуче для досягнення домовленостей. "Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", - сказав Трамп."
14.02.2025 21:28
Наприкінці розмови Трамп залишив Зеленському свій особистий номер, щоб той міг дзвонити безпосередньо, а український президент пообіцяв подарувати американцеві чемпіонський пояс українського боксера-важковаговика Олександра Усика.
14.02.2025 21:29
мод дом, вам хоч не соромно?
15.02.2025 01:52
За що мені має бути соромно?
15.02.2025 05:00
за те що постійно топили за покидька. І вам тут 100 раз казали, шо він покидьок і зіллє Україну. Що він і робить зараз.
15.02.2025 18:36
Зеленський не злив Україну за 3 роки попри ваші кацапські молитви. У питаннях зовнішньої політики і війни Зеленський хороший. У внутрішніх питаннях - ні. Це треба чітко розуміти і розділяти.
15.02.2025 18:40
я взагалі не Зе мав на увазі. А трампа. Ви за нього топили
15.02.2025 18:58
 
 