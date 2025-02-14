Зеленский - Трампу: Путин - лжец, можешь на это полагаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к мирному урегулированию войны и сказал об этом Дональду Трампу во время их телефонного разговора 12 февраля.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Потому что...у нас гораздо больше рисков, чем в США. Со всем уважением к "взрослым ребятам", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что уже имел несколько телефонных разговоров с Трампом, в том числе и 12 февраля.

"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот - лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что уже договаривался с Путиным о перемирии, когда только стал президентом в 2019 году, но тогда никакие договоренности так и не были реализованы.

"Что важно - не делать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция. И я имею в виду всех наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

