Зеленский - Трампу: Путин - лжец, можешь на это полагаться
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к мирному урегулированию войны и сказал об этом Дональду Трампу во время их телефонного разговора 12 февраля.
Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Потому что...у нас гораздо больше рисков, чем в США. Со всем уважением к "взрослым ребятам", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что уже имел несколько телефонных разговоров с Трампом, в том числе и 12 февраля.
"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот - лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", - рассказал Зеленский.
Он напомнил, что уже договаривался с Путиным о перемирии, когда только стал президентом в 2019 году, но тогда никакие договоренности так и не были реализованы.
"Что важно - не делать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция. И я имею в виду всех наших людей", - подчеркнул Зеленский.
Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.
Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.
По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".
В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.
По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.
Основна стаття: Неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви Дональда Трампа
Діаграма, що ілюструє неправдиві або такі, що вводять в оману заяви Трампа
Фактчекери з The Washington Post [ 598 ] , Toronto Star [ 599 ] і CNN [ 600 ] зібрали дані про «неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви» (помаранчевий фон) і «неправдиві заяви» (фіолетовий передній план) відповідно.
Будучи кандидатом і президентом, Трамп часто робить неправдиві заяви в публічних виступах [ 601 ] [ 112 ] у безпрецедентному для американської політики ступені . [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] Його брехня є відмінною частиною його політичної ідентичності [ 602 ] і була описана як пожежний шланг . [ 604 ] Його неправдиві заяви і ті, що вводять в оману, були задокументовані перевіряльниками фактів, зокрема в The Washington Post, які нарахували 30 573 неправдивих або тих, що вводять в оману, заяв, зроблених ним під час його першого президентства, [ 598 ] і частота яких із часом збільшується. [ 605 ]
Деякі з неправдивих тверджень Трампа були несуттєвими, наприклад, його неодноразові заяви про «найбільший інавгураційний натовп за всю історію». [ 606 ] [ 607 ] Інші мали більш далекосяжні наслідки, наприклад, його просування протималярійних препаратів як недоведеного лікування COVID-19, [ 608 ] [ 609 ] що призвело до нестачі цих препаратів у США та панічних закупівель в Африці та Південній Азії. [ 610 ] [ 611 ]
"Він сказав мені: "Я думаю, що Путін хоче вирішити війну". Я сказав йому, що той - брехло, можеш на це покладатись. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю", - розповів Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3535859
"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду, тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", - сказав Зеленський Трампу. Той у відповідь вказав, що це може бути правдою, хоча в нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно. "Скоро ми дізнаємося", - додав Трамп.
Американський лідер також зазначив, що розуміє побоювання України з приводу переговорів із російським колегою, але це неминуче для досягнення домовленостей. "Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", - сказав Трамп."