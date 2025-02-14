Россия готовит 15 дивизий для Беларуси: Этот вопрос будет обсужден с Трампом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос возможных планов России в отношении Республики Беларусь будет обсуждаться во время следующего разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос относительно Северной Кореи - это конкретный кейс. Это не теория, а конкретика. Это четко вопрос втягивания второй страны в войну. На это не было времени, но я думаю, что еще будет: с президентом Трампом будем говорить о том, что россияне собираются сделать с Беларусью. Мы это четко осознаем. Думаю, возможно завтра будет возможность поговорить. А возможно еще сегодня", - отметил Зеленский.
Также по его словам, в 2025 году российская армия подготовит 15 дивизий численностью от 100 до 150 тысяч военных, которые могут представлять угрозу как Украине, так и Польше или странам Балтии.
"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек. Это просто большая группировка. ты как в Украину…, так и в Польшу или в Балтийские страны", - заявил президент.
Напомним, в среду, 5 февраля, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается расположить войска на территории Беларуси, чтобы втянуть Минск в войну против Украины.
- спікер трампона ЗЕ
господи ..ну за що Україні ця уйня
Мир має заключватися на прийнятних для України умовах - інакше Україну буде не врятувати - кого б не обрали наступним президентом
Поэтому ,пока он есть такой (самоназначенный) переговоров никаких не будет
Он договорится,что скоро и Трамп его назвет напрямую ,как в интервью Такера
Согласно законов Украины выборы возможны только ПОСЛЕ прекращения войны и никак не наоборот.
Якщо що не так - то скажений тарган, россія нє прі дєлах.
Мабуть, тільки заради цього русня досі остаточно не анексувала БРСР.