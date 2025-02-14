Россия готовит 15 дивизий для Беларуси: Этот вопрос будет обсужден с Трампом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос возможных планов России в отношении Республики Беларусь будет обсуждаться во время следующего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос относительно Северной Кореи - это конкретный кейс. Это не теория, а конкретика. Это четко вопрос втягивания второй страны в войну. На это не было времени, но я думаю, что еще будет: с президентом Трампом будем говорить о том, что россияне собираются сделать с Беларусью. Мы это четко осознаем. Думаю, возможно завтра будет возможность поговорить. А возможно еще сегодня", - отметил Зеленский.

Также по его словам, в 2025 году российская армия подготовит 15 дивизий численностью от 100 до 150 тысяч военных, которые могут представлять угрозу как Украине, так и Польше или странам Балтии.

"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек. Это просто большая группировка. ты как в Украину…, так и в Польшу или в Балтийские страны", - заявил президент.

Напомним, в среду, 5 февраля, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается расположить войска на территории Беларуси, чтобы втянуть Минск в войну против Украины.

