Россия готовит 15 дивизий для Беларуси: Этот вопрос будет обсужден с Трампом, - Зеленский

Владимир Зеленский посетил Хмельницкую атомную электростанцию 13 февраля

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос возможных планов России в отношении Республики Беларусь будет обсуждаться во время следующего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос относительно Северной Кореи - это конкретный кейс. Это не теория, а конкретика. Это четко вопрос втягивания второй страны в войну. На это не было времени, но я думаю, что еще будет: с президентом Трампом будем говорить о том, что россияне собираются сделать с Беларусью. Мы это четко осознаем. Думаю, возможно завтра будет возможность поговорить. А возможно еще сегодня", - отметил Зеленский.

Также по его словам, в 2025 году российская армия подготовит 15 дивизий численностью от 100 до 150 тысяч военных, которые могут представлять угрозу как Украине, так и Польше или странам Балтии.

"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек. Это просто большая группировка. ты как в Украину…, так и в Польшу или в Балтийские страны", - заявил президент.

Напомним, в среду, 5 февраля, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается расположить войска на территории Беларуси, чтобы втянуть Минск в войну против Украины.

Читайте также: Трамп должен услышать о связях России с Северной Кореей, - Зеленский

+7
Вовочка уже проблемами бульбастана начал заниматься. Все украинские проблемф он уже порешал.
14.02.2025 14:49 Ответить
+6
наступний рівень - тепер геополітик
14.02.2025 14:52 Ответить
+4
при зустрічі з трампоном рояль не забудь, Гнида Оманська

господи ..ну за що Україні ця уйня
14.02.2025 15:24 Ответить
Вовочка уже проблемами бульбастана начал заниматься. Все украинские проблемф он уже порешал.
14.02.2025 14:49 Ответить
Если вы думаете, что кацапские войска в Беларуси - это не украинские проблемы, то у вас нет мозгов.
14.02.2025 15:59 Ответить
Вам стоило это Зеленскому в 2021 рассказать. Я не такой наивный чтоб верить тому что несёт зеленский.
14.02.2025 16:23 Ответить
наступний рівень - тепер геополітик
14.02.2025 14:52 Ответить
Плани Росії щодо Білорусі будуть обговорені з Трампом,
- спікер трампона ЗЕ
14.02.2025 14:58 Ответить
при зустрічі з трампоном рояль не забудь, Гнида Оманська

господи ..ну за що Україні ця уйня
14.02.2025 15:24 Ответить
Мальчик побежит жаловаться взрослому дяде, но у дяди уже давно маразм.
14.02.2025 15:24 Ответить
А Трамп такий-оці панічні настрої шкодять економіці Америки. Ударних груповань немає В травні будуть шашлики!
14.02.2025 15:26 Ответить
А когда ему докладывали о подготовке наступления с территории Белорашки он что сказал? " Шашлыки"
14.02.2025 15:46 Ответить
Править хочеться вічно
14.02.2025 15:55 Ответить
Фукс пропонуэ здатися і віддати Україну на поталу *****, аби не Зеля?
Мир має заключватися на прийнятних для України умовах - інакше Україну буде не врятувати - кого б не обрали наступним президентом
14.02.2025 16:00 Ответить
и кто его будет заключать со стороны Украины? зе, ермак, арахамия? будет потужно
14.02.2025 16:48 Ответить
Со стороны Украины мирный договор может подписать только Президент Украины. Президентом Украины до окончания войны является Зеленский. Так что вариантов нет.
14.02.2025 17:01 Ответить
Зеленский-просррченый в глазах мира и того же Путина.
Поэтому ,пока он есть такой (самоназначенный) переговоров никаких не будет
14.02.2025 18:13 Ответить
Зеленский - единственный законный и полномочный представитель Украины. А что там у ***** в глазах - всем плевать. Как раз кремлевское ***** сам нелегитимный и просроченный - 25 лет из 12 возможных, фейковая победа на недемократических "выборах" - он абсолютно нелегетимен.
14.02.2025 18:26 Ответить
Зеленский может считать себя кем угодно,хоть предводителем Бременских музыкантов ,хоть правителем украинского деспота,без выборов никто с ним говорить не будет.
Он договорится,что скоро и Трамп его назвет напрямую ,как в интервью Такера
14.02.2025 18:35 Ответить
Зеленский по закону Президент Украины и твое ***** будет с ним говорить - никуда это нелегитимное чмо кремлевское не денется.
Согласно законов Украины выборы возможны только ПОСЛЕ прекращения войны и никак не наоборот.
15.02.2025 00:01 Ответить
Пробивати коридор на "калінінград" будуть бульбовійська, підперті отими дивізіями.
Якщо що не так - то скажений тарган, россія нє прі дєлах.
Мабуть, тільки заради цього русня досі остаточно не анексувала БРСР.
14.02.2025 16:08 Ответить
В НАТО почули заяву нелоха і зразу всі почали жарити шаоликі
14.02.2025 16:28 Ответить
зе, не розхитуй лодку. Трамп з путіним вже готуються до дня перемоги
14.02.2025 16:57 Ответить
Ішак просрав власну підготовку країни після попередження розвідок усього світу, а тепер намагається корчити із себе до зубів "проінформованого" та попереджати інших. Видатний "полководець" усіх часів.
14.02.2025 19:33 Ответить
 
 