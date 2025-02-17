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В "Резерв+" имеем более 10 тыс. обращений на заключение "Контракта 18-24", - Минобороны

приложение резерв+

В мобильном приложении "Резерв+" на заключение добровольного годового контракта с ВСУ для 18-24-летних зафиксировано более 10 тысяч обращений.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений", - сообщил Лазуткин.

По словам спикера, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно не только через "Резерв+", а также через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Министерства обороны Украины.

"Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", - добавил он.

Читайте также: Добровольцы-контрактники 18-24 лет помогут провести ротации бойцов на фронте, - Минобороны

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.

Автор: 

Минобороны (9450) мобилизация (2829) рекрутинг (147) Резерв+ (69)


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Топ комментарии
+12
Ніяк ... цьому треба просто повірити
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17.02.2025 22:17 Ответить
+10
Як у тому анекдоті - «потім вони сказали, що джентельмени вірять на слово і тут як пішла карта...»
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17.02.2025 22:18 Ответить
+9
ти уявляєш як до цих контрактників будуть ставитися ті хто вже там три роки і у яких контракт не закінчиться?
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17.02.2025 23:00 Ответить
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Якщо це не військова таємниця, як це перевірити?
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17.02.2025 22:13 Ответить
Ніяк ... цьому треба просто повірити
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17.02.2025 22:17 Ответить
Серед молоді багато Патріотів . Коли отримали гарантію контракта на один рік, процес пішов.
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17.02.2025 22:40 Ответить
ти уявляєш як до цих контрактників будуть ставитися ті хто вже там три роки і у яких контракт не закінчиться?
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17.02.2025 23:00 Ответить
ну ти то явно не з таких, чого тобі хвилюватись? А ті хто дійсно на фронті, будуть щиро вітати таке поповнення, бо міцні й вмотивовані молоді бійці швидко вчаться і зможуть дати ефект, на відніму від пустого місця в окопі, або старого діда який засинає на посту від втоми
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18.02.2025 00:58 Ответить
Трішки не так. Але в загальному походжуюсь.
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18.02.2025 06:05 Ответить
Насамперед йдуть ті, кому от-от виповнюється 24 роки. Контракт на рік, а потім досвідчені і вправні виїзджають? Штучна діра в мобілізації? Це доводить, що умови служби мають бути збалансовані для всіх воїнів, обов"язкові також надбавки за стаж на Передовій.
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18.02.2025 01:10 Ответить
😁👍
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18.02.2025 09:23 Ответить
Як у тому анекдоті - «потім вони сказали, що джентельмени вірять на слово і тут як пішла карта...»
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17.02.2025 22:18 Ответить
Границы закрыты.работы нет.много оружия и бандетизм.хуже начался чем в 90-х.как думаете какой выход?идти учится на судью-прокурора и платить по 1500евро когда страну забирают!проблема что нынешняя власть ничего не добьётся!только хуже!они уже так укоренили коррупцию что им только и хочется чтобы небыло выборов!их ГЕНОФОНД уже давно далеко от этого!КакНе Крути Но Это Правда!можно много деГустировать словесно!но сам факт в том что это правда!Все правители ЭТО ПУСТОТА!у них тллько БЛА БЛА БЛА!Тратят деньги простых работающих на встречи при которых-не досигли ценсунса!перенесём и ещё ра не достигним!а там глядиш и что то но достигним!Еслибы люди понемали что они все РАБЫ и нах ненужну никому!Верите небылоб войн!Кто все правители?ПУСТОТА!!!!!!!!!!
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17.02.2025 22:30 Ответить
Як так сталося, що тебе зареєстрували не так давно, невже вивчив слово паляниця?
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17.02.2025 22:46 Ответить
Ти, мабуть учасник "гумористичного контрнаступу"? Признайся, ганяв рузьке чмобіків палицею, збивав дрони консервацією?
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17.02.2025 23:45 Ответить
идиоты,пиар и ничего кроме пиара
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17.02.2025 22:13 Ответить
чого це, можливо то сини та дочки генералів майорів полканів..
ну і частина не дочитала умови і думає що прослужить рік та отримає міліон на халяву.
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17.02.2025 22:24 Ответить
Там була умова: лише конкретні бригади, штурмові. Тому синів генералів там не має.
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18.02.2025 06:08 Ответить
Генерали своїм діточкам напишуть, що вони весь рік героїчно лінії фронту штурмували, у той час як діточки будуть по клубам шастати. Ви, напевно, не читаєте новин, де бійці з бойових бригад дачі командирам будують, отримуючи "бойові".
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18.02.2025 07:54 Ответить
До речі, цілком може бути, зараз чекають мирних переговорів і чому б нахаляву не зрубати грошей? Місяць на полігоні хернею постраждати і та ще й потім козиряти «та я на палаючому танку...»
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17.02.2025 22:17 Ответить
Контракт укладатиметься строком на один рік, обов'язковою умовою є https://mil.in.ua/uk/news/uryad-detalizuvav-umovy-sluzhby-za-proyektom-kontrakt-18-24-vid-minoborony/ участь в бойових діях щонайменше протягом шести місяців.

Втім, у разі https://sud.ua/uk/news/publication/323160-obyazatelnoe-uslovie-uchastie-v-boevykh-deystviyakh-a-v-sluchae-nevypolneniya-kontrakta-nuzhno-vernut-million-kabmin-opublikoval-usloviya-kontrakta-dlya-grazhdan-18-24-let систематичного невиконання умов контракту, передбачено, що він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, тобто, має повернути стільки, скільки встиг отримати, а неотримана частина такої допомоги не виплачується.

Систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту вважається неналежне виконання ним або відмова від виконання взятих ним на себе під час укладення контракту обов'язків, коли він два або більше разів за сукупністю притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міноборони і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився.

Тут на халявщиків знайшли антихалявщиків.
"Тільки банк, казино і держава ніколи не буде у програші."
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17.02.2025 23:07 Ответить
3 місяці з 12.
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18.02.2025 06:09 Ответить
Що, і бусифікація не потрібна? А як же тепер працівники тцк - тіко зарплата?
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17.02.2025 22:24 Ответить
Як це не потрiбна, а дiдiв 55+ ледве дихаючих хто ловити буде ?
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17.02.2025 22:29 Ответить
Там як із рибалками - поки є шанс у річці хоч одного карасика за день спіймати, то все-одно хоч хтось але сидітиме
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17.02.2025 22:37 Ответить
Кто раньше добровольно пошел, сегодня имеют такие же условия контракта?
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17.02.2025 23:03 Ответить
В Рашці за цією схемою набирають по 400 тисяч на рік. Якщо цю программу розширити до 40-45 років - запишеться 100-200 тисяч. Бо ризикнути за такі гроші - валом, а от бути бусифікованим задарма - дурних мало, або слабкі і кволі що не можуть дати відпір.
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17.02.2025 23:05 Ответить
слабким раджу носити зброю
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18.02.2025 02:12 Ответить
 
 