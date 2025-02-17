В "Резерв+" имеем более 10 тыс. обращений на заключение "Контракта 18-24", - Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" на заключение добровольного годового контракта с ВСУ для 18-24-летних зафиксировано более 10 тысяч обращений.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений", - сообщил Лазуткин.

По словам спикера, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно не только через "Резерв+", а также через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Министерства обороны Украины.

"Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", - добавил он.

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Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.