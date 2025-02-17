В "Резерв+" имеем более 10 тыс. обращений на заключение "Контракта 18-24", - Минобороны
В мобильном приложении "Резерв+" на заключение добровольного годового контракта с ВСУ для 18-24-летних зафиксировано более 10 тысяч обращений.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений", - сообщил Лазуткин.
По словам спикера, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно не только через "Резерв+", а также через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Министерства обороны Украины.
"Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", - добавил он.
Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.
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ну і частина не дочитала умови і думає що прослужить рік та отримає міліон на халяву.
Втім, у разі https://sud.ua/uk/news/publication/323160-obyazatelnoe-uslovie-uchastie-v-boevykh-deystviyakh-a-v-sluchae-nevypolneniya-kontrakta-nuzhno-vernut-million-kabmin-opublikoval-usloviya-kontrakta-dlya-grazhdan-18-24-let систематичного невиконання умов контракту, передбачено, що він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, тобто, має повернути стільки, скільки встиг отримати, а неотримана частина такої допомоги не виплачується.
Систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту вважається неналежне виконання ним або відмова від виконання взятих ним на себе під час укладення контракту обов'язків, коли він два або більше разів за сукупністю притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міноборони і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився.
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