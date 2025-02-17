Из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на предприятии в Киеве, - мэр
Вечером 17 февраля в Киеве упали обломки вражеского беспилотника, на промышленном предприятии вспыхнул пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом", - написал он.
Ранее Кличко сообщал о работе ПВО в нескольких районах столицы.
Напомним, вечером 17 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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