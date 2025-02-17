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Из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на предприятии в Киеве, - мэр

шахед

Вечером 17 февраля в Киеве упали обломки вражеского беспилотника, на промышленном предприятии вспыхнул пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом", - написал он.

Ранее Кличко сообщал о работе ПВО в нескольких районах столицы.

Напомним, вечером 17 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

Киев (25792) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1232) война в Украине (4964)


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Клоунам, що пишуть під впн, треба відрізати яйця. Тоді вони співатимуть фальцетом.
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17.02.2025 23:06 Ответить
вальтом
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17.02.2025 23:16 Ответить
Не надо уподобляться козломордым, у которых постоянно "обломки" падают на предприятия. Если кацап попал, то попал - никакая ПВО 100% гарантии не дает. Можно честно сказать, есть попадание. А вот куда и во что выродки попали, говорить не нужно.
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18.02.2025 00:02 Ответить
Чогось зовсім ППО розслабилась. Раніше шахеди даже близько до Київа не підлітали. Чому над моцквою наші безпілотники не літають?
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18.02.2025 00:21 Ответить
Схоже, що частину мобільних кулеметних ППО забрали на фронт....ранійше стрілкотня чулася при нальоті дронів, а вчора ніякої стрілкотні - тільки вибухи.
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18.02.2025 11:43 Ответить
 
 