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Россияне совершили почти 100 обстрелов Сумщины в течение дня, ранен 1 человек

Последствия обстрелов Сумщины

17 февраля россияне совершили 95 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Юнаковская громада: осуществлена атака FPV-дронов (12 взрывов), минометные обстрелы (27 взрывов), артиллерийские обстрелы (29 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (25 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), минометные обстрелы (30 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).
  • Буринская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака БПЛА (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Путивльская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Читайте: Рашисты атаковали Миропольскую громаду Сумщины FPV-дроном: ранен мужчина

  • Середино-Будская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Хутор-Михайловская громада: осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: осуществлена атака FPV-дронов (3 взрыва). В результате удара ранения получил один гражданский человек.
  • Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Сумская громада: обнаружен и уничтожен БПЛА (1 взрыв).
  • Новослободская громада: нанесена атака FPV-дрона (2 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлены пуски КАБов (4 взрыва).

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обстрел (28205) Сумская область (3403) война в Украине (4964)


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Треба Маска чи Трампа в Суми - хай би порозказували про русофільство
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18.02.2025 02:37 Ответить
 
 