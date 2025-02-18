Россияне совершили почти 100 обстрелов Сумщины в течение дня, ранен 1 человек
17 февраля россияне совершили 95 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Юнаковская громада: осуществлена атака FPV-дронов (12 взрывов), минометные обстрелы (27 взрывов), артиллерийские обстрелы (29 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (25 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), минометные обстрелы (30 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).
- Буринская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака БПЛА (1 взрыв).
- Эсманьская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
- Путивльская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Хутор-Михайловская громада: осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: осуществлена атака FPV-дронов (3 взрыва). В результате удара ранения получил один гражданский человек.
- Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Сумская громада: обнаружен и уничтожен БПЛА (1 взрыв).
- Новослободская громада: нанесена атака FPV-дрона (2 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлены пуски КАБов (4 взрыва).
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Михайло Иляш
показать весь комментарий18.02.2025 02:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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