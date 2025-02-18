На саммите европейские лидеры подтвердили изменение правил для увеличения оборонных расходов, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на экстренном саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля было достигнуто соглашение об изменении фискальных правил ЕС, которое позволит увеличить оборонные расходы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет РАР.

Польский премьер заявил, что в Европе осознали необходимость увеличения оборонных расходов является абсолютно необходимым, "и не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее".

По его словам, участники встречи в Париже имеют 100-процентную уверенность в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, "если мы сможем действительно эффективно защитить себя от угроз как Европа, а сейчас это не так".

"(Мы получили. - ред.) очень важное подтверждение, особенно для нас очень важное, что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, поэтому нам не будет угрожать процедура чрезмерного дефицита", - анонсировал Туск.

Глава правительства Польши назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение оборонных расходов должно быть воплощено и на уровне отдельных стран-членов, так и на уровне ЕС.

Напомним, послы стран Европейского Союза соберутся 18 февраля в Брюсселе для обсуждения предоставления Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро.

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