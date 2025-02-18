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Новости Война
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Ситуация в Купянске - критическая, РФ бьет по городу постоянно, - ГВА

Ситуация в Купянске критическая, город под постоянными обстрелами

Российские оккупационные войска постоянно бьют по Купянску из различных видов вооружения.

Об этом заявил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации с безопасностью, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", - сказал он.

По словам Беседина, войска РФ постоянно обстреливают город из всех видов вооружения. Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга.

"Оккупанты пытаются наступать, применяя БПЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и затрудняют обеспечение жизнедеятельности громады", - добавил начальник ГВА.

Смотрите: Четыре человека пострадали из-за российских атак на Купянщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

война (1414) Харьковская область (1171) Купянский район (269) Купянск (694) война в Украине (4964)


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А де луценко з фірсовим? Вони ж " можуть" відкинути ворога!*((
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18.02.2025 09:11 Ответить
Якщо обмежено придатні, то ні. Проходять ВЛКовну.
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18.02.2025 09:14 Ответить
Схоже, їм Порошенко і досі заважає це зробити, але це не точно...
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18.02.2025 09:35 Ответить
Чому постійно не бити по Білгороду?
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18.02.2025 11:33 Ответить
 
 