Ситуация в Купянске - критическая, РФ бьет по городу постоянно, - ГВА

Российские оккупационные войска постоянно бьют по Купянску из различных видов вооружения.

Об этом заявил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации с безопасностью, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", - сказал он.

По словам Беседина, войска РФ постоянно обстреливают город из всех видов вооружения. Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга.

"Оккупанты пытаются наступать, применяя БПЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и затрудняют обеспечение жизнедеятельности громады", - добавил начальник ГВА.

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