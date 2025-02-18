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Россияне теряют инициативу на Донетчине. Это может иметь глобальные политические последствия, - Forbes

ВСУ улучшают свое положение в Донецкой области

На днях украинские военные с помощью артиллерии и БПЛА разгромили российские войска, которые пытались осуществить атаку в районе города Улаклы в Донецкой области и его окрестностей. Защитники ликвидировали около десятка единиц техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Эксперт отмечает, что этот неудачный штурм оккупантов вместе с несколькими другими, которые произошли в последние дни, вероятно, сигнализирует о провале наступления РФ на юге области и имеет глобальные политические последствия.

"Еще две недели назад войска РФ владели инициативой на этом участке, ведь выбили Силы обороны из Великой Новоселки и получили шанс прорваться к границе с Запорожской областью. Но сейчас это уже маловероятно. Из-за недостатка войск и техники РФ вынуждена расставлять приоритеты в своей обороне", - говорится в материале.

В Центре оборонных стратегий соглашаются с тем, что РФ не способна прорваться в Запорожскую или Днепропетровскую области из-за нехватки войск, средств и ресурсов. Поэтому там заключают, что "план врага по развалу южного украинского фронта и продвижения в Запорожье является невыполнимым".

Стоит отметить, что все эти события происходят в то время, когда Кремль должен быть в сильной позиции перед потенциальными мирными переговорами. Однако РФ не выигрывает на поле боя, отмечает Акс: там, где врагу все же удается продвигаться, успехи измеряются считанными метрами и часто достигаются ценой потери целых рот пехоты.

"Российские военные объективно потерпели неудачу. И у них нет сил, чтобы когда-нибудь оправиться от того, насколько они провалились. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", - отмечает аналитик Эндрю Перпетуа.

Кроме того, Перпетуа убежден, что Украина имеет достаточно денег, чтобы финансировать свое войско в течение 2025-го и части 2026-го годов. Если нашему государству помогут страны-союзники, то весь этот год ВСУ смогут воевать без проблем.

"Таким образом, Зеленский может позволить себе вежливо сказать Трампу "нет", пока его войска продолжают убивать и калечить сотни россиян ежедневно. Зеленский может дождаться мирных условий, которые действительно будут выгодны Украине", - заключает Акс, называя это рычагами влияния на американского президента, который хочет, чтобы его называли человеком, который принес мир в Украину.

Напомним, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

Также смотрите: Неудачное наступление РФ на востоке оставило после себя кладбище разбитой техники под Часовым Яром, - Forbes. ФОТО

Автор: 

Forbes (118) Донецкая область (10119) боевые действия (4429) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+11
Ну якщо вже залучають до наступу коней та віслюків, а також калік на милицях, то в російській армії явно не без проблем. Так що їх мабуть можна дотиснути і перемогти. Віримо в ЗСУ!!!
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18.02.2025 10:56 Ответить
+8
Кацапе, ти хоча б ту мапу відкрив, та подивився, де там ваші тунгуси тупцюють, беруть в рота по декілька раз на тиждень, одне і теж…
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18.02.2025 11:13 Ответить
+8
И вот сейчас, когда у врага, наступающего верхом на ослах, проблемы, нужно срочно усаживать Украину за стол переговоров! Вместо того, чтобы наоборот дать еще больше оружия и погнать орков домой.
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18.02.2025 12:01 Ответить
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Та ти шо, а коли вже Одеса, Миколаїв, Коли Київ візьмуть, віслюків вистачить? Щоб ти в Україну нарешті повернувся...
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18.02.2025 10:59 Ответить
Чим би дитя не бавилось, лиш би не плакало. Десятки це 12, чи 99. Навчіться " журналюги, кареспонденты" писати.
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18.02.2025 10:55 Ответить
98
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18.02.2025 10:56 Ответить
97, 97, 97.............
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18.02.2025 10:59 Ответить
Клава на тому зависає.
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18.02.2025 11:00 Ответить
❗️Допомога Україні в 700 мільярдів євро (!) - такий пакет планують створити на рівні ЄС, за словами Бербок

Окрім «потужно», ніяк не можемо прокоментувати даний факт. 😳
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18.02.2025 10:55 Ответить
Загород загони нквс знають свою справу , розстіляють впертий баталйон і дурний московит побіжить вмирати далі , так було і так є ....
отже не варто розслаблятися і марити
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18.02.2025 10:56 Ответить
Ну якщо вже залучають до наступу коней та віслюків, а також калік на милицях, то в російській армії явно не без проблем. Так що їх мабуть можна дотиснути і перемогти. Віримо в ЗСУ!!!
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18.02.2025 10:56 Ответить
И вот сейчас, когда у врага, наступающего верхом на ослах, проблемы, нужно срочно усаживать Украину за стол переговоров! Вместо того, чтобы наоборот дать еще больше оружия и погнать орков домой.
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18.02.2025 12:01 Ответить
Так і буде, я про це вже писав нещодавно.....🤬
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18.02.2025 12:33 Ответить
Да, сначала стало нормой по оному нас. пункту в день, но последние месяцы смотришь новости, а уже 2-3 нас. пунк, и пару раз было больше. Вижу два возможных объяснения, либо ВСУ с каждым месяцем все больше теряют способность сдерживать врага (даже с учетом более бережливого отношения к войскам), а он в свою очередь, несмотря на пропаганду утверждающая обратное становится сильнее (несмотря на все проблемы и нехватку транспорта), концертируя усилия на важных для него направлениях, либо наше руководство придя к понимая, что все равно придется по результатам переговоров отдавать эти территории, не хочет напрасно терять людей, поэтому не предпринимает должных усилий по удерживанию противника, заодно не придется потом объяснять, почему они отдали остатки ДНР, которые враг не захватил.
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18.02.2025 11:06 Ответить
Кацапе, ти хоча б ту мапу відкрив, та подивився, де там ваші тунгуси тупцюють, беруть в рота по декілька раз на тиждень, одне і теж…
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18.02.2025 11:13 Ответить
Сколько бы раз они не брали в рот и тупили, это не мешает им продвигаться, как не мешало нашим общим дедам - немцы постоянно писали про большие потери совет. войск, и это была правда, но это им не помогло. Правда сейчас у рашистов нет ленд-лиза а помощь Китая небольшая, но и мы ни разу не Германия 1941 с их промышленностью, производством и полностью мобилизированным населением. Запад же помогает на сдачу, желая соблюсти свои интересы малой ценой, и не желая эскалировать.
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18.02.2025 11:23 Ответить
Ти, мабуть, буквар скурив, а про закони термодинаміки взагалі нічого не чув. Та про що я, ти хоч спортом якимось займався, боксом, наприклад? Як діяти проти більшого і сильнішого противника щось чув, рахуєш треба стояти статично, і рубитися кістка у кістку? Де ви такі тупорилі беретеся, коли вам вже хтось купить мізки? Вони просуваються там де наші свідомо відходять, і платять кацапи за це просування, своїми життями, отака ентропія. І так буде поки вони не скінчаться, іншого варіанту в нас немає, і віслюків на фронт вони не просто так тягнуть, бо їх час спливає.
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18.02.2025 12:15 Ответить
Да понятно, что при нынешнем раскладе, да и большую часть войны, в противостоянии с превосходящим противником, оптимальный (почти единственный) вариант для наших войск был, размен в активной обороне свей территории на время и потери врага, об этом я писал еще 2 года назад, когда большинство мрияло о чае в Крыму и освобождением Донбасса. Вот только есть одна заковыка - россияне не закончатся, уж точно не в этом году и не в следующем, и скорее всего после. Если что, Ким еще подбросит корейцев. Что до ослов и коней, а так же самокатов, мотоциклов, гольф-каров, и прочего, это все конечно смешно, но не обманывайтесь, это не помешает им и дальше продвигаться. Единственное что, пока даже возросшие их продвижения на большом масштабе все равно незначительные, по сравнению с нашим Харьковским, но тенденция начавшаяся с Авдеевки настораживает. Главное, что бы через скажем 6 месяцев, читая новости, мы не обнаружили, что стало обыденностью новости про продвижения врага в 10 нас. пункт в день. И да, иного варианта у нас нет... хотя, есть же, но мы так воевать не хотим, хотя раньше плюс-минус все так воевали, и по другому наступать и побеждать никто пока еще не придумал, если ты только не США с их ВПК и вооружением.
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18.02.2025 13:30 Ответить
Бла-бла-бла. Ти і істрію бачу не вчив, бедолага... Афганців в 1980 було 15 млн, а Срср 260 млн., зараз Афганців 42 млн, а срср нема...
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18.02.2025 14:42 Ответить
Бедолага)) Ну насмешил... Ты действительно думаешь, что подобное сравнение корректно? Или по твоему СССР вел с Афганистаном полномасштабную войну? Как и США с Вьетнамом для примера. Если бы эти две сверх державы захотели бы, раскатали бы и Вьетнам и Афганистан под ноль. И еще, совок распался не из-за войны в Афганистане, если что, а то ты так написал, что можно подумать это так. Так что историю учить нужно тебе и не только, а пока что как я погляжу, кроме бла-бла и некорректного возражения тебе написать мне нечего.
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18.02.2025 14:56 Ответить
Да чули, не напружуйся, ...друга армія світу, Київ за три дні, ми ще не починали... А Трамп ще в тому ж дусі видав, ...сосія перемогла гітлера і Наполеона...
В мене питання, вам дійсно кажуть що тут треба таке писати, в надії що це на щось подіє, чи ві дійсно настількі тупі?
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18.02.2025 16:06 Ответить
Русня в свою конституцию записала Запорожскую и Херсонскую обл. Как по твоему отдадут город Запорожье по договорняку? Вместе с крепостными чтоли?

Не будет никакого мира. Будет война на истребления до конца. В нашей войне с русней должен остаться только один, и победитель, то ли мы, то ли кацапы будет вынужден устроить геноцыд массовый и беспощадный над проигравшей стороной, который еще человечество не видело, шоб нацысты из Рейха просто курили папиру в сторонке

Надеюсь победим мы и не будем цацкаться с русней, а всех их денацифицируем и вырежем от мала до велика. А европа просто сглотнет это. Ведь победителей не судят
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18.02.2025 11:22 Ответить
Очевидно, что не захваченные земли никто не отдаст, и даже Трамп не станет на этом настаивать.
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18.02.2025 11:24 Ответить
Украине нужно просто свою секретную службу как в Британии ми6, что бы были агенты с лицензией на убийство как 007. Я думаю, если всех детей ***** выкрасть из стран Европы и Америки, а потом бандеролькой их пальчики отрезанные присалать, то он бы по другому запел. Это же касается и детей топ чиновников и элит. Для начала я похитил бы сына Газманова и отрезал бы ему *** в прямом эфире на камом-нибудь твиче или вимео, ну и в телегу видосов накидать, как серйозность наших намерений.
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18.02.2025 11:29 Ответить
Разделяю ваши средневековые желания, а еще ***** не в гагу а голого в клетку на Майдан до конца его жизни, как в конце фильма Граф Моте Кристо, и что бы каждый мог подойти и плюнуть в его крысинную плешивую морду, тоже самое сделать со всеми главными пропагандонами и прочими причастными к войне из верхушки, но толку об этом мечтать и воображать, ведь этого не будет как бы нам не хотелось.... скорее всего даже Гаги. Короче, это не серьезно.

До войны я писал, что бы нам решить проблему на Донбассе, нам нужно резко повысит ставки, для чего нужно перевооружится и решить проблемы с коррупцией, и увеличить армию до 500000, теперь же, что бы переломить неблагоприятный для нас ход событий, нужно минимум 1.5 млн, и это не учитывая как на эт отреагирует Мордор, если он в свою очередь наберет еще миллион, то нам потребуется это перекрыть. Т.е. нам нужно не только набрать желающих воевать, желательно из таких, кого не силком придется тащить на передовую, а еще смирится с резко возросшими потерями, ибо наступать без значительных потерь не выйдет. И это не говоря про то, как их всех вооружить и обеспечить техникой.
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18.02.2025 11:43 Ответить
Просьба не оскорблять крыс
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18.02.2025 16:06 Ответить
Навіть сам Трамп? Та ти шо ))
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18.02.2025 11:32 Ответить
Перед тим, як прийняти рішення щодо не захоплених земель, Трмп спитає (у Маска): "а на каком єзикє там разґаварівают?"
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18.02.2025 12:34 Ответить
Зверху побачила ваш коментар українською, щє хотіла похвалити, бо здалося, що ви змінились, голова трохи одужала, але доскролила до наступного і бачу, що все як було.
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18.02.2025 11:46 Ответить
Ну кто то же должен сохранять более трезвый взгляд на происходящее
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18.02.2025 11:51 Ответить
Тим часом "проісхадящє":

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18.02.2025 12:17 Ответить
С этим не поспоришь, с такого масштаба продвижения врага все еще незначительные, но тенденция тревожит, как бы через полгода-год, в не стало обыденностью новости про продвижения противника в 10 нас. пунктах.
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18.02.2025 13:29 Ответить
судячи по мапі великі проблєми у нас а не у ворога.
у ворога все пучком - наступають, орда збільшується, на днях трамп долучився...
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18.02.2025 11:29 Ответить
наступалка у ворога обвисає потихеньку
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18.02.2025 12:20 Ответить
півтора роки їхня обвисла наступалка трощить наших ідіотів-генералів однією ж і тією тактикою а наші генерали нічого не можуть їй протиставити.
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18.02.2025 12:29 Ответить
Чекаємо поки ВСУ проведуть успішний контрнаступ і виб'ють усіх кацапстанців з території України!
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18.02.2025 11:39 Ответить
Кацапи втрачають ініціативу бо вже все домовлено між ****** та рижим поцом.
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18.02.2025 11:49 Ответить
Яка чудова фамілія - Перпетуа.
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18.02.2025 11:55 Ответить
Мобиль Вечнович Перпетуа
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18.02.2025 16:09 Ответить
Сеча в вуха. Відбити чужий штурм це не ініціатива.
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18.02.2025 12:10 Ответить
Як ніколи патріоти України включно із військовими МАЮТЬ ТРИМАТИ руку на пульсі подій.
Рашка захопила 20 відсотків України,з надрами на трилліони долларів і що пропонують Україні,ЗАМОРОЗКУ , без виплати грошей за всі ті жахіття,що були скоєні,за знищенні міста.
Да нехай вони в дупу підуть разом із зє
Суки заїбали!!!
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18.02.2025 14:21 Ответить
 
 