На днях украинские военные с помощью артиллерии и БПЛА разгромили российские войска, которые пытались осуществить атаку в районе города Улаклы в Донецкой области и его окрестностей. Защитники ликвидировали около десятка единиц техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Эксперт отмечает, что этот неудачный штурм оккупантов вместе с несколькими другими, которые произошли в последние дни, вероятно, сигнализирует о провале наступления РФ на юге области и имеет глобальные политические последствия.

"Еще две недели назад войска РФ владели инициативой на этом участке, ведь выбили Силы обороны из Великой Новоселки и получили шанс прорваться к границе с Запорожской областью. Но сейчас это уже маловероятно. Из-за недостатка войск и техники РФ вынуждена расставлять приоритеты в своей обороне", - говорится в материале.

В Центре оборонных стратегий соглашаются с тем, что РФ не способна прорваться в Запорожскую или Днепропетровскую области из-за нехватки войск, средств и ресурсов. Поэтому там заключают, что "план врага по развалу южного украинского фронта и продвижения в Запорожье является невыполнимым".

Стоит отметить, что все эти события происходят в то время, когда Кремль должен быть в сильной позиции перед потенциальными мирными переговорами. Однако РФ не выигрывает на поле боя, отмечает Акс: там, где врагу все же удается продвигаться, успехи измеряются считанными метрами и часто достигаются ценой потери целых рот пехоты.

"Российские военные объективно потерпели неудачу. И у них нет сил, чтобы когда-нибудь оправиться от того, насколько они провалились. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", - отмечает аналитик Эндрю Перпетуа.

Кроме того, Перпетуа убежден, что Украина имеет достаточно денег, чтобы финансировать свое войско в течение 2025-го и части 2026-го годов. Если нашему государству помогут страны-союзники, то весь этот год ВСУ смогут воевать без проблем.

"Таким образом, Зеленский может позволить себе вежливо сказать Трампу "нет", пока его войска продолжают убивать и калечить сотни россиян ежедневно. Зеленский может дождаться мирных условий, которые действительно будут выгодны Украине", - заключает Акс, называя это рычагами влияния на американского президента, который хочет, чтобы его называли человеком, который принес мир в Украину.

Напомним, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

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