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Неудачное наступление РФ на востоке оставило после себя кладбище разбитой техники под Часовым Яром, - Forbes. ФОТО

Недавнее неудачное российское наступление на востоке Украины оставило после себя "кладбище" разбитой бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Отсутствие снега и недавние сообщения о массированном российском наступлении с участием большого количества Т-62 указывают на Часов Яр, город-крепость в Донецкой области. Судя по плотности кладбища техники, большая штурмовая группа столкнулась с бешеным сопротивлением украинцев и была быстро уничтожена", - говорится в материале.

Кладовище російської техніки

Аналитик отмечает, что большинство из 14 обломков - это обычные типы техники, в том числе старые танки Т-62 и бронированные тягачи МТ-ЛБ. Однако среди танков и тягачей есть несколько интересных новых гусеничных машин, которые, вероятно, являются самодельными бронетранспортерами на базе шасси Т-62.

Кладовище російської техніки

"При прочих равных условиях 33-тонный бронированный корпус безбашенного танка Т-62 в сочетании с двигателем мощностью 580 лошадиных сил должен обеспечить разумную степень защиты и мобильности любой пехоте, которая сможет протиснуться в пустое пространство, где раньше находилась башенная ниша", - написал Акс.

Кладовище російської техніки

Однако проблема этих машин, как и остальной российской техники, в том, что ни одна из них не имеет шансов в массированных атаках под взрывами беспилотников. Forbes приводит слова одного из российских блогеров, который утверждает, что украинцы "каждый раз полностью уничтожают ее с помощью FPV-дронов, на это уходит от 20 до 60 минут".

Как считает Акс, в ближайшее время российские офицеры будут использовать все больше и больше бронетранспортеров, переделанных из Т-62.

"Ожидайте увидеть больше БТР на базе Т-62, поскольку потери России превышают 15 000 единиц техники, а специально созданные БТР становятся все более редкими. Также ожидайте, что эти импровизированные машины постигнет та же участь, что и более сложные гусеничные БМП-3 и колесные БТР-82, которые они заменяют", - подытожил он.

Напомним, украинские защитники уничтожают российскую бронетехнику быстрее, чем оборонно-промышленный комплекс РФ способен восстанавливать ее потери.

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Автор: 

Forbes (118) армия РФ (19350) Донецкая область (9734) техника (1737) Часов Яр (339) Бахмутский район (404)


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Топ комментарии
+6
У них невдалий наступ, у нас вдалий відступ. У нас взагалі, суцільні перемоги щодня.
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07.01.2025 12:26
+4
А якщо Потужного послухати, то взагалі у країні мрії живемо!
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07.01.2025 12:12
+4
Ви й живете в країні рожевих поні.
До 19-го верещали що "скинем Петра і заживем", тепер ви впевнені що "скинете Зюзю і заживете".
А життя воно складніше ...
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07.01.2025 12:21
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Нікому тут це не цікаво. Те що кацапня втратила на тих кілометрах між Вугледаром і Курахове вдвоє більше військ та техніки ніж вся армія Франції, або вп'ятеро ніж армія Британії...
Зате під висерами гламурних пізд'юків з дікстейту про всьо пропало, прям собача свадьба...
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07.01.2025 12:05 Ответить
А якщо Потужного послухати, то взагалі у країні мрії живемо!
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07.01.2025 12:12 Ответить
Ви й живете в країні рожевих поні.
До 19-го верещали що "скинем Петра і заживем", тепер ви впевнені що "скинете Зюзю і заживете".
А життя воно складніше ...
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07.01.2025 12:21 Ответить
Ти за свої слова відповідаєш?
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07.01.2025 12:26 Ответить
Зюзя - це днище. Будь хто з патріотів буде краще за оце недорозуміння.
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07.01.2025 14:56 Ответить
Втратила багато техніки - це добре.
Але чомусь кацапи захопили Курахове.
В тебе в макітрі все в нормі? Нічого не помічаєш, якоїсь не відповідності?
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07.01.2025 12:56 Ответить
А тебе в рязанє історію вчили починаючи з дєдовоєвалова? Так би в твоїй макітрі відклалося шо таке піррова пабєда.
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07.01.2025 13:15 Ответить
Кацапсячим м'ясом та залізяччям закидали то і взяли. Ви взагалі розумієте з ким ми воюємо? Європа чого сциться параші?
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07.01.2025 13:16 Ответить
А що, в нас війна? І з ким ми це воюємо? І чому Европа сциться. Розкажіть.
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07.01.2025 13:24 Ответить
Ну тоді в тебе нік відповідає запитанню.
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07.01.2025 13:34 Ответить
У русні багато невдалих наступів та багато втраченої техніки, але тим не менш вони рухаються зі швидкістю 3-5 населених пунктів на тиждень…
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07.01.2025 12:14 Ответить
на наше щастя в них нема стільки техніки щоб захопити таким темпом хоча б ще 1 область.
якби в нас керували не зелені козлобарани то русня давно була би зупинена і несла втрати без територіальних здобутків
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07.01.2025 13:38 Ответить
У них невдалий наступ, у нас вдалий відступ. У нас взагалі, суцільні перемоги щодня.
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07.01.2025 12:26 Ответить
 
 