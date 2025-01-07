Неудачное наступление РФ на востоке оставило после себя кладбище разбитой техники под Часовым Яром, - Forbes. ФОТО

Недавнее неудачное российское наступление на востоке Украины оставило после себя "кладбище" разбитой бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Отсутствие снега и недавние сообщения о массированном российском наступлении с участием большого количества Т-62 указывают на Часов Яр, город-крепость в Донецкой области. Судя по плотности кладбища техники, большая штурмовая группа столкнулась с бешеным сопротивлением украинцев и была быстро уничтожена", - говорится в материале.

Аналитик отмечает, что большинство из 14 обломков - это обычные типы техники, в том числе старые танки Т-62 и бронированные тягачи МТ-ЛБ. Однако среди танков и тягачей есть несколько интересных новых гусеничных машин, которые, вероятно, являются самодельными бронетранспортерами на базе шасси Т-62.

"При прочих равных условиях 33-тонный бронированный корпус безбашенного танка Т-62 в сочетании с двигателем мощностью 580 лошадиных сил должен обеспечить разумную степень защиты и мобильности любой пехоте, которая сможет протиснуться в пустое пространство, где раньше находилась башенная ниша", - написал Акс.

Однако проблема этих машин, как и остальной российской техники, в том, что ни одна из них не имеет шансов в массированных атаках под взрывами беспилотников. Forbes приводит слова одного из российских блогеров, который утверждает, что украинцы "каждый раз полностью уничтожают ее с помощью FPV-дронов, на это уходит от 20 до 60 минут".

Как считает Акс, в ближайшее время российские офицеры будут использовать все больше и больше бронетранспортеров, переделанных из Т-62.

"Ожидайте увидеть больше БТР на базе Т-62, поскольку потери России превышают 15 000 единиц техники, а специально созданные БТР становятся все более редкими. Также ожидайте, что эти импровизированные машины постигнет та же участь, что и более сложные гусеничные БМП-3 и колесные БТР-82, которые они заменяют", - подытожил он.

Напомним, украинские защитники уничтожают российскую бронетехнику быстрее, чем оборонно-промышленный комплекс РФ способен восстанавливать ее потери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты атак ВСУ и армии РФ в Курской области будут видны лишь через несколько дней, - Forbes