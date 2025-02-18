Китай ожидает, что все стороны войны в Украине будут привлечены к переговорам
Министерство иностранных дел Китая ожидает, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, поскольку дипломаты США и РФ встретились в Саудовской Аравии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус на переговорах, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией", - заявил представитель МИД Го Цзякунь.
В то же время он добавил, что Китай ожидает, что все вовлеченные стороны присоединятся к переговорам.
"В то же время Китай ожидает, что все вовлеченные стороны и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу", - говорит спикер.
В CNN отмечают, что Китай давно пытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника в конфликте, продвигая собственное нечетко сформулированное предложение по урегулированию войны.
Напомним, специальный представитель США по делам Украины и России Кит Келлог рассказал, что Соединенные Штаты будут вести обсуждение относительно потенциальных условий для мира по двум трекам - отдельно с российской и отдельно с украинской стороной.
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