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Новости Мирные переговоры
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Китай ожидает, что все стороны войны в Украине будут привлечены к переговорам

Китай о мирных переговорах

Министерство иностранных дел Китая ожидает, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, поскольку дипломаты США и РФ встретились в Саудовской Аравии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус на переговорах, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией", - заявил представитель МИД Го Цзякунь.

В то же время он добавил, что Китай ожидает, что все вовлеченные стороны присоединятся к переговорам.

"В то же время Китай ожидает, что все вовлеченные стороны и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу", - говорит спикер.

В CNN отмечают, что Китай давно пытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника в конфликте, продвигая собственное нечетко сформулированное предложение по урегулированию войны.

Напомним, специальный представитель США по делам Украины и России Кит Келлог рассказал, что Соединенные Штаты будут вести обсуждение относительно потенциальных условий для мира по двум трекам - отдельно с российской и отдельно с украинской стороной.

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Автор: 

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о уже война не кризис или как они там пердели через рот
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18.02.2025 11:15 Ответить
та да і китай теж ,бо завдякі їх зброї і підтримці, за згодою українського говнокомандуючого 🤡 ,русня і окуповує наші землі ...
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18.02.2025 11:16 Ответить
"Кетай очікує"... А коли він не очікував?
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18.02.2025 11:20 Ответить
Китай прокинул. Вже по іншому заспівав
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18.02.2025 11:23 Ответить
от і я думаю, не вистачає ще там Ірану, Північної Кореї, Китаю.. ну щоб нагібати Америку веселіше, не всі ж радощі москалям
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18.02.2025 11:25 Ответить
КНДР теж?
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18.02.2025 11:27 Ответить
Китаи завжди очікує - замісь шоб надавити на вассала
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18.02.2025 11:29 Ответить
 
 