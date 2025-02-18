США ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы выяснить возможные условия для мира, - Келлог
Специальный представитель США по делам Украины и России Кит Келлог пояснил Соединенные Штаты будут вести обсуждение относительно потенциальных условий для мира по двум трекам - отдельно с российской и отдельно с украинской стороной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Именно так Келлог в понедельник в Брюсселе объяснил журналистам то, что сейчас делают представители администрации президента США Дональда Трампа с российской и украинской сторонами в поисках мирного решения.
Диалог с Украиной и РФ
Спецпредставитель отметил, что на российском направлении работает спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, "начиная с завтрашнего дня, будет в Саудовской Аравии общаться с Ушаковым", а сам Келлог одновременно будет в Киеве, чтобы начать обсуждение, что именно "мы будем делать на этом пути".
"И тогда они приедут с Ближнего Востока, а я приеду из Украины. Мы вернемся и увидим, где мы сейчас. Мы можем сравнить заметки о том, что происходит... Мы сейчас как бы устанавливаем условия. Мы знаем, что главным переговорщиком для россиян будет Путин. Мы знаем, что главным переговорщиком будет президент Зеленский, он президент Украины. А посредником будет президент Трамп", - сказал Келлог.
Миротворческий контингент в Украине
Отвечая на вопрос, будут ли готовы США в случае направления европейских миротворцев в Украину предоставить материально-техническую поддержку или механизм защиты, Келлог сказал: "Это замечательный вопрос. Я был с президентом Трампом, и всегда обещал, что ни один из вариантов не будет снят. Я думаю, что вы не хотели бы быть в позиции переговоров, когда есть снятые варианты".
Кроме того, он объяснил высказывания министра обороны США Пита Хегсета о том, что не будет никакого участия США в будущей миротворческой миссии. В этом контексте Келлог указал на статью вице-президента Джей Ди Венса в Wall Street Journal, в которой он "очень четко заявил, что на столе есть все варианты".
Гарантии безопасности
Келлог сказал, что гарантии безопасности будут предметом обсуждения.
Конечно, эти обсуждения состоятся. И ответы на эти вопросы будут определять, как будет выглядеть окончательный процесс. Сейчас это - как формулировка плана. Мы не знаем, что выйдет из этого форума. Мы не имеем представления о том, какими будут обсуждения и ответы. Мы не знаем, что скажет Ушаков", - сказал он.
Отвечая на вопрос относительно беспокойства союзников, которым ничего не известно о переговорах, Келлог сообщил, что только во время Мюнхенской конференции по безопасности было проведено более 30 двусторонних дискуссий с союзниками. "Это было частью процесса, когда мы проводили обсуждения, чтобы убедиться, что вас волнует? Что у вас на уме? Что вас беспокоит? Какие самые большие проблемы вы видите? Итак, этот диалог, который был налажен, - одна из причин, почему я здесь, это то, что мы собираемся сделать, чтобы решить этот вопрос", - сказал спецпредставитель. При этом он отметил, что именно такой подход применен и к ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будь що, укладене з ЗЄ, не коштує навіть його обіцянок. А ціну обіцянок ЗЄ в Україні знає кожен.
навіть я знаю.
Дебіл
.
Про шо ви будуте домовлятися нарізно одна сторона від іншої!
Також проти Рашки введуть більш жорсткіші санкції так як республіканці рахують що санкції адміністрації Байдена недостатні для зупинення Рашки.
але якщо америка їх також не дає то і трампа на*уй, америка нічого не дає але хоче забрати все собі.
нахєр нам впав посередник який працює лише на одну сторону бо очевидно ж що росію цілком влаштовує все що відбувається.