РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6490 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 552 35

США ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы выяснить возможные условия для мира, - Келлог

Кіт Келлог

Специальный представитель США по делам Украины и России Кит Келлог пояснил Соединенные Штаты будут вести обсуждение относительно потенциальных условий для мира по двум трекам - отдельно с российской и отдельно с украинской стороной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Именно так Келлог в понедельник в Брюсселе объяснил журналистам то, что сейчас делают представители администрации президента США Дональда Трампа с российской и украинской сторонами в поисках мирного решения.

Диалог с Украиной и РФ

Спецпредставитель отметил, что на российском направлении работает спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, "начиная с завтрашнего дня, будет в Саудовской Аравии общаться с Ушаковым", а сам Келлог одновременно будет в Киеве, чтобы начать обсуждение, что именно "мы будем делать на этом пути".

"И тогда они приедут с Ближнего Востока, а я приеду из Украины. Мы вернемся и увидим, где мы сейчас. Мы можем сравнить заметки о том, что происходит... Мы сейчас как бы устанавливаем условия. Мы знаем, что главным переговорщиком для россиян будет Путин. Мы знаем, что главным переговорщиком будет президент Зеленский, он президент Украины. А посредником будет президент Трамп", - сказал Келлог.

Читайте также: Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский

Миротворческий контингент в Украине

Отвечая на вопрос, будут ли готовы США в случае направления европейских миротворцев в Украину предоставить материально-техническую поддержку или механизм защиты, Келлог сказал: "Это замечательный вопрос. Я был с президентом Трампом, и всегда обещал, что ни один из вариантов не будет снят. Я думаю, что вы не хотели бы быть в позиции переговоров, когда есть снятые варианты".

Кроме того, он объяснил высказывания министра обороны США Пита Хегсета о том, что не будет никакого участия США в будущей миротворческой миссии. В этом контексте Келлог указал на статью вице-президента Джей Ди Венса в Wall Street Journal, в которой он "очень четко заявил, что на столе есть все варианты".

Также читайте: Украине никто не будет навязывать мирное соглашение с РФ, - Кэллог

Гарантии безопасности

Келлог сказал, что гарантии безопасности будут предметом обсуждения.

Конечно, эти обсуждения состоятся. И ответы на эти вопросы будут определять, как будет выглядеть окончательный процесс. Сейчас это - как формулировка плана. Мы не знаем, что выйдет из этого форума. Мы не имеем представления о том, какими будут обсуждения и ответы. Мы не знаем, что скажет Ушаков", - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно беспокойства союзников, которым ничего не известно о переговорах, Келлог сообщил, что только во время Мюнхенской конференции по безопасности было проведено более 30 двусторонних дискуссий с союзниками. "Это было частью процесса, когда мы проводили обсуждения, чтобы убедиться, что вас волнует? Что у вас на уме? Что вас беспокоит? Какие самые большие проблемы вы видите? Итак, этот диалог, который был налажен, - одна из причин, почему я здесь, это то, что мы собираемся сделать, чтобы решить этот вопрос", - сказал спецпредставитель. При этом он отметил, что именно такой подход применен и к ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Автор: 

россия (96420) Украина (45040) переговоры с Россией (1204) Кит Келлог (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Смерть кацапам! Ось і всі умови.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:25 Ответить
+11
Келлог - подивись на кордони 1991 року і більше нічого з'ясовувати не треба!
показать весь комментарий
18.02.2025 01:55 Ответить
+8
Бульки по воді пускаєте, містер рекетир. Все нікчемне.… Туману напускаєте, думаєте ми з європейцями в школу не ходили.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фиксация и Курской?
показать весь комментарий
18.02.2025 01:22 Ответить
Как хочется Додику Трампу вляпаться в Историю в виде Мюнхена 2:0 или Финляндизация с Корреедацией в Украине да ещё на раз два до Пасхи 20 апреля...2045 год .. а потом апосля меня хоть море океан и по колено... да плевать и поехать в Масквабад караван сарай на Парад геев ой миль пардон Беды....
показать весь комментарий
18.02.2025 07:37 Ответить
Бульки по воді пускаєте, містер рекетир. Все нікчемне.… Туману напускаєте, думаєте ми з європейцями в школу не ходили.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:22 Ответить
Не з Україною, а з "врємщіком", який очолює Шапітолій.

Будь що, укладене з ЗЄ, не коштує навіть його обіцянок. А ціну обіцянок ЗЄ в Україні знає кожен.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:23 Ответить
Ушаков скаже те ж саме, що Лавров сьогодні. Скільки ж ви будете цей спектакль корчити?
показать весь комментарий
18.02.2025 01:24 Ответить
Лавров сказала публічну заяву для пресси і лохторату. Між публічними і непублічними заявами величезна прірва.
показать весь комментарий
18.02.2025 02:18 Ответить
конспіролух мамкин
показать весь комментарий
18.02.2025 04:19 Ответить
Конце войне?
показать весь комментарий
18.02.2025 01:24 Ответить
Смерть кацапам! Ось і всі умови.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:25 Ответить
Ми не знаємо, що скаже Ушаков
навіть я знаю.
Дебіл
показать весь комментарий
18.02.2025 01:29 Ответить
Дякуємо за роботу, пане Генерал Келлог !

.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:34 Ответить
Мирний план України давно відомий!
Про шо ви будуте домовлятися нарізно одна сторона від іншої!
показать весь комментарий
18.02.2025 01:42 Ответить
А я знаю що буде. Кацапы виставлять неадекватні умови, Україна ці умови відхилить. США перенусуть питання про мирні угоди на середину 2025 року і підсилять військову допомогу Україні.

Також проти Рашки введуть більш жорсткіші санкції так як республіканці рахують що санкції адміністрації Байдена недостатні для зупинення Рашки.
показать весь комментарий
18.02.2025 01:46 Ответить
Трамп нарциса з маніею величі, якщо кацапи його план пошлють він поступить так як кожний нарцисс. Тому це цілком можливий варіант.
показать весь комментарий
18.02.2025 02:16 Ответить
Грабувати хочуть "хором" з кацапами. Це вже "бачать" навіть сліпі...
показать весь комментарий
18.02.2025 01:49 Ответить
Келлог - подивись на кордони 1991 року і більше нічого з'ясовувати не треба!
показать весь комментарий
18.02.2025 01:55 Ответить
Ті перемовини потрібні тільки рудому невігласу. Бо користі від них Україні жодної. Непокараний агресор = ще більшому злу та війні
показать весь комментарий
18.02.2025 02:00 Ответить
Зупинка кривавої бійні. Це вже добре.
показать весь комментарий
18.02.2025 02:15 Ответить
Так да. Россия хочет зафиксировать результат, чтобы нарастить мышцы.
показать весь комментарий
18.02.2025 06:13 Ответить
Нам би теж їх наростити. А ще краще повернути ту єдність і мотивацію що була у 22.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:02 Ответить
Як сказати все, і не сказати нічого. Відразу видно професійного політика.
показать весь комментарий
18.02.2025 02:13 Ответить
політик то *****+провокатор
показать весь комментарий
18.02.2025 04:21 Ответить
Досить прикидатися дурниками,встановлюють вони умови. Є агресор, агресія має бути покарана. Виведення військ раші,репарації,визнані в світі кордони України,мир. Є бажання віддати території-віддайте свої.
показать весь комментарий
18.02.2025 06:01 Ответить
В штатах наче подуріли, гляньте скільки у світі територіальних претензій. А тепер всі невдоволені будуть казати-А що, так можно було? Китай перший заявить обгрунтовані претензії на Тайвать ...буде вам ще і Гренландія з Канадою, довбойоби ...
показать весь комментарий
18.02.2025 06:34 Ответить
Не розумію чого там Мексика спить, що там у тампакса проблеми на кордоні з нею? Так нехай подивиться на попередню карту Мексики ...
показать весь комментарий
18.02.2025 06:36 Ответить
Келлог на 3 дні їде в Київ розкручувати перспективи відмови від своїх територій..Іффлон Маск аль має свої плани з хкуйлом
показать весь комментарий
18.02.2025 06:43 Ответить
Таке вже було... У Мюнхені, в 1938-му. Тоді Даладьє з Чемберленом теж "вели діалог" та "з"ясовували можливі умови для миру"... Нагадать слова Чемберлена, сказані після Мюнхена? "Я привіз вам мир!" А через рік розгорілася ІІ Світова війна... Противник Мюнхенської змови, Черчіль, тоді сказав: "Між війною і ганьбою, вони вибрали ганьбу... Тепер отримали і війну, і ганьбу...".
показать весь комментарий
18.02.2025 07:37 Ответить
Величність Америки на думку Трампа полягає у тому щоб прикрившись гучними заявами стати на бік росії і разом гребти бабло.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:42 Ответить
якщо европа не дає гарантій безпеки то їй нічого робити на перемовинах.
але якщо америка їх також не дає то і трампа на*уй, америка нічого не дає але хоче забрати все собі.
нахєр нам впав посередник який працює лише на одну сторону бо очевидно ж що росію цілком влаштовує все що відбувається.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:42 Ответить
Нова, ще більш кривава війна, та ганьба всього західного світу - ось до чого можуть привести йолопи з адміністрації рудого блазня. Чи може хтось вірить, що не отримавши нокауту на полі бою, путлер відмовиться від знищення України, сувальдского коридору, розвалу НАТО, та розпаду Євросоюзу( далі по списку)? Такими маневрами, всіляючи впевненність у бескарність агресора, рудий приведе світ до третьої світової війни.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:32 Ответить
 
 