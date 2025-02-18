США ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы выяснить возможные условия для мира, - Келлог

Специальный представитель США по делам Украины и России Кит Келлог пояснил Соединенные Штаты будут вести обсуждение относительно потенциальных условий для мира по двум трекам - отдельно с российской и отдельно с украинской стороной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Именно так Келлог в понедельник в Брюсселе объяснил журналистам то, что сейчас делают представители администрации президента США Дональда Трампа с российской и украинской сторонами в поисках мирного решения.

Диалог с Украиной и РФ

Спецпредставитель отметил, что на российском направлении работает спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, "начиная с завтрашнего дня, будет в Саудовской Аравии общаться с Ушаковым", а сам Келлог одновременно будет в Киеве, чтобы начать обсуждение, что именно "мы будем делать на этом пути".

"И тогда они приедут с Ближнего Востока, а я приеду из Украины. Мы вернемся и увидим, где мы сейчас. Мы можем сравнить заметки о том, что происходит... Мы сейчас как бы устанавливаем условия. Мы знаем, что главным переговорщиком для россиян будет Путин. Мы знаем, что главным переговорщиком будет президент Зеленский, он президент Украины. А посредником будет президент Трамп", - сказал Келлог.

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Миротворческий контингент в Украине

Отвечая на вопрос, будут ли готовы США в случае направления европейских миротворцев в Украину предоставить материально-техническую поддержку или механизм защиты, Келлог сказал: "Это замечательный вопрос. Я был с президентом Трампом, и всегда обещал, что ни один из вариантов не будет снят. Я думаю, что вы не хотели бы быть в позиции переговоров, когда есть снятые варианты".

Кроме того, он объяснил высказывания министра обороны США Пита Хегсета о том, что не будет никакого участия США в будущей миротворческой миссии. В этом контексте Келлог указал на статью вице-президента Джей Ди Венса в Wall Street Journal, в которой он "очень четко заявил, что на столе есть все варианты".

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Гарантии безопасности

Келлог сказал, что гарантии безопасности будут предметом обсуждения.

Конечно, эти обсуждения состоятся. И ответы на эти вопросы будут определять, как будет выглядеть окончательный процесс. Сейчас это - как формулировка плана. Мы не знаем, что выйдет из этого форума. Мы не имеем представления о том, какими будут обсуждения и ответы. Мы не знаем, что скажет Ушаков", - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно беспокойства союзников, которым ничего не известно о переговорах, Келлог сообщил, что только во время Мюнхенской конференции по безопасности было проведено более 30 двусторонних дискуссий с союзниками. "Это было частью процесса, когда мы проводили обсуждения, чтобы убедиться, что вас волнует? Что у вас на уме? Что вас беспокоит? Какие самые большие проблемы вы видите? Итак, этот диалог, который был налажен, - одна из причин, почему я здесь, это то, что мы собираемся сделать, чтобы решить этот вопрос", - сказал спецпредставитель. При этом он отметил, что именно такой подход применен и к ЕС.

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