С начала вторжения Украина вернула 7017 тел павших военных, - Коордштаб

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину во время 75 репатриаций на территорию нашего государства вернули 7 017 тел павших защитников.

Об этом заявила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"По состоянию на декабрь 2024 года мы провели 73 репатриации и вернули 5 503 тела погибших. В этом году было еще две репатриации - в январе и в феврале. В обоих случаях вернули по 757 тел. Таким образом можем сказать, что на сегодня Украина вернула 7 017 тел своих павших воинов".

В Координационном штабе добавили, что также провели 61 обмен пленными, в рамках которого вернули домой 4 131 гражданина.

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В частности, вернули 3 958 военнослужащих (3 749 мужчин и 209 женщин) и 173 гражданских лица (130 мужчин и 43 женщины).

В пресс-службе отметили, что в январе вернули 25 тяжелораненых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина за время полномасштабной войны потеряла более 46 тысяч военных.