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С начала вторжения Украина вернула 7017 тел павших военных, - Коордштаб

В Украину вернули тела 757 павших защитников

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину во время 75 репатриаций на территорию нашего государства вернули 7 017 тел павших защитников.

Об этом заявила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"По состоянию на декабрь 2024 года мы провели 73 репатриации и вернули 5 503 тела погибших. В этом году было еще две репатриации - в январе и в феврале. В обоих случаях вернули по 757 тел. Таким образом можем сказать, что на сегодня Украина вернула 7 017 тел своих павших воинов".

В Координационном штабе добавили, что также провели 61 обмен пленными, в рамках которого вернули домой 4 131 гражданина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вернула тела еще 757 павших защитников. ФОТОрепортаж

В частности, вернули 3 958 военнослужащих (3 749 мужчин и 209 женщин) и 173 гражданских лица (130 мужчин и 43 женщины).

В пресс-службе отметили, что в январе вернули 25 тяжелораненых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина за время полномасштабной войны потеряла более 46 тысяч военных.

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военнопленные (1149) штаб (1233) потери (4464) война в Украине (4964)


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Накуй пішла. Тільки 7 тисяч?
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18.02.2025 11:43 Ответить
Вічна слава Героям!!
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18.02.2025 12:02 Ответить
Лише за підрахунками агентства "Медуза" повністю підтверджена та задокументована через соцмережи та за заявами у роССійських ЗМІ кількість загиблих РАШИСТІВ перевищує 97 000 осіб. І зрозуміло що їх у декілька разів більше бо мешканці деревень, звідки була мобілізована на Рашці більшість окупантів, не надто користується соцмережами і уваза місцевих ЗМІ до них не надто жвава!!! Тож нехай загарбникам земля бетоном і горіння у Пеклі, а нашим захисникам України царства Небесного та Слава!!! Якби рашисти не нападали на Україну то усі б вони були живі та здорові!!!
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18.02.2025 12:09 Ответить
"Медуза" то одна з проросійських закордонних "інформ-помийок", що діє під кураторством "фсб". Здається, про це вже всім відомо.
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18.02.2025 14:11 Ответить
 
 