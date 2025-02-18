Москва не возражает против вступления Украины в ЕС, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не отрицает вступление Украины в Европейский Союз.
Его слова цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"Россия считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины, поскольку он является экономическим объединением", - заявил Песков.
В то же время он подчеркнул, что Москва занимает другую позицию относительно вступления стран в военные и оборонные альянсы.
"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - добавил спикер Кремля.
Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На зразок "вступайте до ЄС, але розпустіть армію".
Вже йдеться про її вступ в Євросоюз !! Ну ну .
Пропагандони всі як один раптом почали кукурукати про те шо треба починати переговори . Вже майже немає розмов на кшталт - Украіну нужно унічтожить , такой страни нєт і тд.
Ядєрний Дімон взагалі кудись зник .
тому росія на це і реагує так.
всі розуміють що головне це вступ в НАТО, там головні ставки.