Москва не возражает против вступления Украины в ЕС, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не отрицает вступление Украины в Европейский Союз.

Его слова цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Россия считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины, поскольку он является экономическим объединением", - заявил Песков.

В то же время он подчеркнул, что Москва занимает другую позицию относительно вступления стран в военные и оборонные альянсы.

"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - добавил спикер Кремля.

Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

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