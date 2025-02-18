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Москва не возражает против вступления Украины в ЕС, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не отрицает вступление Украины в Европейский Союз.

Его слова цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Россия считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины, поскольку он является экономическим объединением", - заявил Песков.

В то же время он подчеркнул, что Москва занимает другую позицию относительно вступления стран в военные и оборонные альянсы.

"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - добавил спикер Кремля.

Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1955) Украина (45040) членство в ЕС (1078)


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Топ комментарии
+24
А Україна не заперечує щоб Рашка пішла на х#...
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18.02.2025 12:10 Ответить
+18
Кого цікавить думка цих кремлівських нацистів.
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18.02.2025 12:11 Ответить
+17
Пуделям слова не давали.
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18.02.2025 12:09 Ответить
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Пуделям слова не давали.
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18.02.2025 12:09 Ответить
Вспоминается произведение Носова ( мультфильм) "Незнайка на Луне";..когда устав от предписаний лунян Незнайка в сердцах спрашивает -- "Скажите -- а дышать у вас можно!?"
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18.02.2025 12:13 Ответить
Оце розщедрились. Слів немає.
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18.02.2025 12:14 Ответить
Дякую. З язика зняли)
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18.02.2025 12:19 Ответить
Піськов за.
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18.02.2025 12:10 Ответить
Видно що затиснули їм тестикули в двері,риторика якась нова
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18.02.2025 12:10 Ответить
Зовсім ні. Вони це варнякали з 22-го року.

На зразок "вступайте до ЄС, але розпустіть армію".
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18.02.2025 12:31 Ответить
А Україна не заперечує щоб Рашка пішла на х#...
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18.02.2025 12:10 Ответить
Он як .! То вже про ліквідацію України не йдеться . Тепер значить - це вже не - страна 404 , прідуманая лєніним ?
Вже йдеться про її вступ в Євросоюз !! Ну ну .
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18.02.2025 12:11 Ответить
Кого цікавить думка цих кремлівських нацистів.
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18.02.2025 12:11 Ответить
доні - він пісяється від шастя як бачить путіна - кохання в них
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18.02.2025 12:23 Ответить
Кацапську шавку про це ніхто не буде питати
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18.02.2025 12:13 Ответить
Країни немає за твердженням *****, але вступати цій країні можна до ЄС! Щось сталось ? А станеться ще, що й вступ у військовий блок буде теж можна. Трішки терпіння.
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18.02.2025 12:13 Ответить
"РФ не проти" ....та йдіть до бісу, чхати мені на що ви не проти.
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18.02.2025 12:14 Ответить
З якого дива свинособачі чурбани ставлять Україні якісь умови!?
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18.02.2025 12:14 Ответить
)(уйло теж казало до 2014 року що Україна як незалежна держава має право сама вирішувати чи вступати у НАТО, а Крим є невід'ємною частиною України і будь хто бажаючий повернути півострів РоССії є дебілом. Але чомусь потім змінив свою думку. Тож усі ці дешеві понти брехливого Кремля варто ігнорувати і розуміти з яким бидлом та брехлом у особі керівництва Московії ми маємо справу!
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18.02.2025 12:14 Ответить
Ага, тільки польща,угорщина, словаччина австрія і решта прихвоснів ***** проти.Тому й можна робити ці жести знаючи що все закінчиться пшиком
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18.02.2025 12:15 Ответить
До речі , я от інколи передивляюсь - шотамукацапів , і скажу що зміна риторики на кацапТБ - разюча , в порівнянні з тим якою вона донедавна була .
Пропагандони всі як один раптом почали кукурукати про те шо треба починати переговори . Вже майже немає розмов на кшталт - Украіну нужно унічтожить , такой страни нєт і тд.
Ядєрний Дімон взагалі кудись зник .
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18.02.2025 12:21 Ответить
дімон в запої ....
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18.02.2025 12:22 Ответить
Може навпаки - закодірували ?
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18.02.2025 12:25 Ответить
сомніваюсь !! від алкоголізму кацапа вилікує тільки гільотина або машинвер Шмайсера !!!
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18.02.2025 12:29 Ответить
Головне шо Угорщина проти.
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18.02.2025 12:23 Ответить
Хватить вже цю х@@ню писати про Угорщину. На стратегічному рівні ЕС, рішення про прийняття України в ЕС не має. Як тільки це рішення, буде прийняте в таких країн як Угорщина ніхто питати не буде. Власне як і про НАТО. Є ключові країни НАТО: США, Канада, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія, Туреччина, частково Польща та Нідерланди. Як тільки рішення про прийняття України в альянс буде прийнято в цих країнах в інших ніхто питати не стане.
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18.02.2025 12:32 Ответить
Ні не хватить. І Угорщину питати будуть. І крові вони ще попʼють достатньо.
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18.02.2025 14:02 Ответить
А хто тебе під@р питає
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18.02.2025 12:24 Ответить
Україна болт ложила на якісь там заперечування фашистів кремля.
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18.02.2025 12:26 Ответить
вступ в ЕС це ні про що.
тому росія на це і реагує так.
всі розуміють що головне це вступ в НАТО, там головні ставки.
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18.02.2025 12:28 Ответить
а иди ***** *************** ***** ****......................................
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18.02.2025 12:38 Ответить
Почали тульський пряник викручувати?
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18.02.2025 12:38 Ответить
тепер можно і погодитися спонтом двадцять ...надра та теріторія з Кримом здана 🤡 під ключ ...тупоголова ЄС прохерила можливість, мати це все без розрухи ...але з хай беруть Україну до себе ...Хліб всьому голова ...будуть з Хлібом ...будуть на Західі ,завжди багаті ..
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18.02.2025 12:40 Ответить
Ти там по професії працюєш, бо таку х....ню тільки москалі можуть нести.
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18.02.2025 13:51 Ответить
ігорок ...
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18.02.2025 14:19 Ответить
пусть эта усатая проблядь засунет себе своё мнение в очко по гланды!
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18.02.2025 12:41 Ответить
Цікаво, цього йоршика унітазного хто то запитував, влазит навіть вуса, після валізи ху...ла не обтрусив
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18.02.2025 13:49 Ответить
Коли вже нарешті Вільний Світ вкаже вам на ваше "стойло"...
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18.02.2025 14:03 Ответить
Кто их вообще спрашивает
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18.02.2025 15:20 Ответить
 
 