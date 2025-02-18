Правительство утвердило План приоритетных действий на 2025 год из почти 400 шагов

Кабинет Министров Украины утвердил правительственный План приоритетных действий на 2025 год, содержащий почти 400 шагов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство четко расставляет акценты относительно приоритетов в своей работе на 2025 год. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

"Утвердили сегодня правительственный План приоритетных действий, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в план входят, в частности, обязательства Украины перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, в рамках евроинтеграционного трека.



"Определены ответственные, промаркированы сроки выполнения, утверждены понятные индикаторы, по которым будем оценивать результаты", - добавил Шмыгаль.

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В свою очередь, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что план состоит из задач и мероприятий, которые конкретизируют пути достижения целей и приоритетов Кабинета Министров Украины и касаются:

задач, направленных на решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и выполнение которых необходимо для восстановления Украины в период военного положения и в послевоенный период;

необходимости выполнения международно-правовых обязательств Украины, требующих принятия решений Правительства, в частности, в сфере европейской интеграции, в том числе с учетом Отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, опубликованного 30.10.2024, и скрининговых отчетов по итогам двусторонних встреч Украина - ЕС в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, а также в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом;

выполнение запланированных задач (шагов) Плана Украины (инициатива Европейского Союза "Ukraine Facility"), одобренного распоряжением КМУ от 18.03.2024 № 244; Плана законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2025 год;

необходимости приближения членства в OECP, в частности присоединения к правовым инструментам и органам OECP;

достижение Целей устойчивого развития.

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