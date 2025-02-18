Кабмин направит 1,5 млрд грн на защиту укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль
Кабинет Министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержку укрытия ЧАЭС в безопасном состоянии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир. Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Кабинет министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.
"Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - добавил глава правительства.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.
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На що саме витрачаються ці кошти?
"1 млн 539,5 тыс. грн потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам" /2020 рік/
А скільки ще такого закладено в бюджети міст та держави...
Цікаво, на цей рік рукавички для працівників ЗАЕС замовили?
"«Енергоатом» закупив для працівників тимчасово окупованої ЗАЕС рукавички на понад 7 мільйонів гривень" /2023 рік/
Знову болтики по ціні золотої каблучки будуть купляти.
Загальна вартість будівництва укриття становила понад 2,1 млрд євро, а ремонт дірки швондєри виділили 1,5 млрд грн. і це тільки початок. Побачимо кінцеву суму (якщо побачимо).
Тобто такі витрати щорічні.
"Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком"
А це позаплановий "подгон"! Як сніг на голову! "Пиляй бабло" і слова тобі ніхто не скаже!