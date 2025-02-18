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Новости Удар дрона по ЧАЭС
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Кабмин направит 1,5 млрд грн на защиту укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль

Кабмин выделил 1,5 млрд грн на защиту укрытия ЧАЭС

Кабинет Министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержку укрытия ЧАЭС в безопасном состоянии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир. Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.

"Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар "Шахедом" по ЧАЭС: ликвидация пожара до сих пор продолжается, - Минэкологии

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

Читайте: МВД предупредило о фейке о выбросе радиации на ЧАЭС: угрозы нет

Автор: 

Кабмин (14041) ЧАЭС (569) ядерная безопасность (516) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+13
Ура ! Ещё одно направление для распила появилось ! Надо жрать усиленно , пока при власти . А армии эти полтора миллиарда не нужны , пенсионеры скинутся .
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18.02.2025 12:20 Ответить
+9
А чому Україна повинна виділяти на захист ЧАЕС гроші? Нехай видяляють друзі ***** які вважають його гарним і адекватним хлопцем. Або та ж МАГАТЕ. А наші гроші краще на дрони виділити щоб вбивати рашистів. А то завтра ***** буде бити по всім нашим АЕС а ми будемо всі ресурси виділяти на їх захист замість підтримки фронту
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18.02.2025 12:16 Ответить
+6
Оооо, є нагода Шмигалям зеленим бабло під шумок попиляти.
Знову болтики по ціні золотої каблучки будуть купляти.
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18.02.2025 12:25 Ответить
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З якого? Хай німці башляють, їм же страшно.
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18.02.2025 12:15 Ответить
Коли ти куй виплатиш мені з пфу заборгованість. Третій рік пішов. Я, подам дальше по процентам, інфляціі. Ти скоть обісьцінюєш моі кровні. На зоні тебе приймуть.
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18.02.2025 12:16 Ответить
А чому Україна повинна виділяти на захист ЧАЕС гроші? Нехай видяляють друзі ***** які вважають його гарним і адекватним хлопцем. Або та ж МАГАТЕ. А наші гроші краще на дрони виділити щоб вбивати рашистів. А то завтра ***** буде бити по всім нашим АЕС а ми будемо всі ресурси виділяти на їх захист замість підтримки фронту
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18.02.2025 12:16 Ответить
Зараз якраз вітер з Чорнобиля йде в сторону моцкви. Так що взірвіть нахрен той Чорнобиль хай ***** і моцквичі насолоджуються
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18.02.2025 12:20 Ответить
Ура ! Ещё одно направление для распила появилось ! Надо жрать усиленно , пока при власти . А армии эти полтора миллиарда не нужны , пенсионеры скинутся .
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18.02.2025 12:20 Ответить
Мені накуй. Рішення суду шмаркаль не виконує три роки. Виконавча де?
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18.02.2025 12:22 Ответить
Там де ключ на 32.
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18.02.2025 12:24 Ответить
нема куди гроші діти, нам не потриібни ракети? Чи кортить попиляти гроші там, де немає іноземного аудиту?
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18.02.2025 12:24 Ответить
Включаємо мізки українці ! Бюджет на 25 рік вже затверджений. Всі статті затверджені. І тут БАЦ ! Прилітає в ЧАЕС ! За планом чи несподівано ? Якщо за планом, то кацапи попередили про "ПРИЛІТ" ще у минулому році ?! А якщо несподівано, то ... за якими статтями вони збираються ліквідувати приліт ? За статтею ЗСУ або оборони, чи ВПК ? За "статтею на кацапів за реактори" НІЯК, бо це СВЯТЕ !
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18.02.2025 12:24 Ответить
Країною правлять "миші". Бо там діра не у 1.5, а в 6 лярдів буде. Після тендерів та відкатів. Так ми жили ... при Зєлєнськом ! ... сосали, і будемо ще !!!
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18.02.2025 12:27 Ответить
Цікаво, а з чого саме складається "підтримка укриття ЧАЕС в безпечному стані"?
На що саме витрачаються ці кошти?
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18.02.2025 12:25 Ответить
На папір для ОПісу завгоспом !
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18.02.2025 12:28 Ответить
Ну, в Одесі було нормою "охороняти" пам'ятник за півтора "ляма".
"1 млн 539,5 тыс. грн потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам" /2020 рік/
А скільки ще такого закладено в бюджети міст та держави...
Цікаво, на цей рік рукавички для працівників ЗАЕС замовили?
"«Енергоатом» закупив для працівників тимчасово окупованої ЗАЕС рукавички на понад 7 мільйонів гривень" /2023 рік/
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18.02.2025 12:34 Ответить
Риторичне питання . 99 і 9 відсотків на зарплати і премії за інтенсивну працю кому потрібно .
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18.02.2025 12:29 Ответить
Причому самі "ефективні" працівники ніколи до 4-го енергоблоку ближче аніж на 100 км ніколи не наближалися.
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18.02.2025 12:36 Ответить
Оооо, є нагода Шмигалям зеленим бабло під шумок попиляти.
Знову болтики по ціні золотої каблучки будуть купляти.
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18.02.2025 12:25 Ответить
Шмаркаль подивись кіно. Стара рушниця. Чекаю.
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18.02.2025 12:25 Ответить
Хто ж включить цей вогнемет по уряду
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18.02.2025 12:29 Ответить
зелені пдораси нічим не відрізняються від хйла.
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18.02.2025 12:27 Ответить
Асфальтувати там, нічого не треба?
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18.02.2025 12:27 Ответить
Как єто, как ? Асфальт можна покласти й у самий реактор ! ШОП доріжку ... червону до бюджету !
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18.02.2025 12:30 Ответить
Це фартануло, так фартануло зєбілам. На рівному місці і така можливість для чергового розпилу.
Загальна вартість будівництва укриття становила понад 2,1 млрд євро, а ремонт дірки швондєри виділили 1,5 млрд грн. і це тільки початок. Побачимо кінцеву суму (якщо побачимо).
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18.02.2025 12:29 Ответить
лідор у черговому радіотелевідеозверненню доповість, що зекономили втричі ... .... .... на болтах до бордів Зе!
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18.02.2025 12:34 Ответить
Згідно написаному у статті, минулого року на ті самі цілі було виділено 1,361 млрд. грн.
Тобто такі витрати щорічні.
"Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком"
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18.02.2025 12:40 Ответить
Сума 1,361 млрд. грн на утимання укриття була врахована в витратній частині бюджету і приблизно такі ж суми з бюджету витрачалися щорічно. Я нічого не пропустив?
А це позаплановий "подгон"! Як сніг на голову! "Пиляй бабло" і слова тобі ніхто не скаже!
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18.02.2025 14:18 Ответить
на другий день після враження я писав що оп раділи враженню, проявилась можливість дальшого дерибану, як в воду дивився
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18.02.2025 12:31 Ответить
Це побачив весь світ на плаксивому обличчі Лідора під час його виступу в Мюнхені. Аж ніжками сучив, чортяка небритий. Стоко грошей, стоко шуб для скумбрій !
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18.02.2025 12:38 Ответить
Виконання рішень Суду? Ми в правовій Державі. Чи зелень пуп Землі? Порох, ау?
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18.02.2025 12:39 Ответить
Це на розробку креслень? Як з парканом Яценюка?
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18.02.2025 13:02 Ответить
Это заголовок написан немножко по дебильному. По сути ""Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком" .
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18.02.2025 17:54 Ответить
 
 