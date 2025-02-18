Кабмин направит 1,5 млрд грн на защиту укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль

Кабинет Министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержку укрытия ЧАЭС в безопасном состоянии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир. Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров направляет более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.

"Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - добавил глава правительства.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

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