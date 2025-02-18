Удар "шахедом" по ЧАЭС: ликвидация пожара до сих пор продолжается, - Минприроды

По состоянию на 7:00 18 февраля 2025 года ликвидация пожара в результате попадания российского дрона в Арку Нового Безопасного Конфайнмента на ЧАЭС продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минприроды.

Как отмечается, радиационное состояние - под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Напоминается, что по результатам осмотра Арки НБК выявлены следующие повреждения:

внешняя обшивка Арки:

- сквозные разрушения площадью примерно до 15 метров квадратных;

- дефекты обшивки;

- повреждения внутреннего заполнителя обшивки;

- имеющиеся разрушения болтовых соединений.

несущие конструкции гаража:

- деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

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