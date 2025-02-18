РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6434 посетителя онлайн
Новости Удар дрона по ЧАЭС
1 682 7

Удар "шахедом" по ЧАЭС: ликвидация пожара до сих пор продолжается, - Минприроды

атака шахеда на ЧАЭС

По состоянию на 7:00 18 февраля 2025 года ликвидация пожара в результате попадания российского дрона в Арку Нового Безопасного Конфайнмента на ЧАЭС продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минприроды.

Как отмечается, радиационное состояние - под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Напоминается, что по результатам осмотра Арки НБК выявлены следующие повреждения:

внешняя обшивка Арки:
- сквозные разрушения площадью примерно до 15 метров квадратных;
- дефекты обшивки;
- повреждения внутреннего заполнителя обшивки;
- имеющиеся разрушения болтовых соединений.

несущие конструкции гаража:
- деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

Читайте также: МВД предупредило о фейке о выбросе радиации на ЧАЭС: угрозы нет

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

Также читайте: Удар РФ по ЧАЭС: продолжается тушение возгорания, утечки радиации нет

Автор: 

ЧАЭС (569) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так розумію що там тліє обшивка. А що буде якщо вона вся вигорить?
показать весь комментарий
18.02.2025 09:05 Ответить
Там тліє,те,чого не повинно бути!Гроші спиндили,як завжди
показать весь комментарий
18.02.2025 09:08 Ответить
Чудова обшивка, на котрій теж хтось гарно заробив.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:09 Ответить
Треба буде арку переробляти заново. Нашим чинушам це на руку. Ще 750 мільйонів євро розтягнуть.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:10 Ответить
Зрозуміло. З аркою вийшло, як завжди: 750 мільйонів євро розікрали, а на копійчані залишки зліпили безглузду собачу будку, користі з якої абсолютний НУЛЬ.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:08 Ответить
Давайте називати речі відповідно й у заголовках і не писати про ліквідацію НАСЛІДКІВ пожежи та вибуху "ліквідацією пожежи"!!! Ніячкої пожежи не має, а є руйнування і пошкодження що треба усунути!!!
показать весь комментарий
18.02.2025 09:09 Ответить
Питання чому воно досі горить дає політичний козир зеленій наволочі...їх руки там дійсно не крали...а от до ригів, "любих друзів" і вельмишановного на цензорі олігарха можуть і виникнути...
показать весь комментарий
18.02.2025 09:47 Ответить
 
 