МВД предупредило о фейке о выбросе радиации на ЧАЭС: угрозы нет

МВД предупредило, что в сети распространяется фейковая информация об обнаружении 3-х очагов огня на территории ЧАЭС и якобы выброс радиации в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции. Также украинцев предупреждают о якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время.

Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской дроновой атаки", - говорится в сообщении.

ГСЧС пока фиксирует только 3 очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.

"Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и сейчас он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет", - добавили в МВД.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

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