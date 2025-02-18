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Новости Война
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Вчера были поражены Ильский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции в РФ, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае

17 февраля 2025 года Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф. На объекте зафиксирован масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Также были атакованы нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск.

Станции были выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для РФ.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

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Автор: 

война (1414) Генштаб ВС (6571) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+2
агонь! приятно слышать это от ЗСУ, а не от всяких фантазёров
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18.02.2025 13:39 Ответить
+1
Бербок вважає передчасними розмови про відправку військ в Україну - в этой что ли?))
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18.02.2025 13:34 Ответить
+1
НПЗ - це ноги глиняного колосу, а ви пропонуєте бити по голові.
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18.02.2025 13:58 Ответить
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Так, ми вже про це з попередньої новини зрозуміли!
Приступ ехолалії?
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18.02.2025 13:30 Ответить
Бербок вважає передчасними розмови про відправку військ в Україну - в этой что ли?))
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18.02.2025 13:34 Ответить
агонь! приятно слышать это от ЗСУ, а не от всяких фантазёров
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18.02.2025 13:39 Ответить
НПЗ, НПЗ, НПЗ.... Допомога війні між баштами кремля на боці патрушева?
А найближча ціль - сухопутний коридор між рашкою та Кримом, а кримський мост, а сотні інших важливих цілей? Нє, не хо, Зяма?
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18.02.2025 13:50 Ответить
НПЗ - це ноги глиняного колосу, а ви пропонуєте бити по голові.
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18.02.2025 13:58 Ответить
Які алегорії! Ви піїт, шановний?
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18.02.2025 15:57 Ответить
Так. Сашко Сергійович Пушкінський.
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18.02.2025 19:01 Ответить
Ну дуже дотепно. Ги-и-и-и-и-и-и-и...
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18.02.2025 19:52 Ответить
приятно, радует, но достаю из гаража генератор, на всякий случай.
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18.02.2025 13:50 Ответить
В НПЗ треба влучати в ректафікаційні колони, а не у всякий інший непотріб. Розумію, що важко, але, можливо, треба використовувати низькі висоти.
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18.02.2025 13:52 Ответить
Туди, де встановлені найміцніші та найгустіші сітки загородження?
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18.02.2025 14:06 Ответить
На 50 метрів у висоту встановили ті сітки? На танках на нафтобазах було видно сітки, на колонах ні.
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18.02.2025 15:24 Ответить
Придивися краще... Саме на ректифікаційних колонах встановлюється найщільніший захист, бо вони - "серце НПЗ...
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18.02.2025 15:36 Ответить
Спеціально дивлюсь, ніде не бачу. Навкруги танків на нафтобазах були видні. Дайте посилання на фото або відео, якщо зможете.
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18.02.2025 18:47 Ответить
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18.02.2025 14:00 Ответить
Це вже "Гойда!"? Саме цікаве - кацапи головою думають, коли вживають якісь кличі та малюнки? Історично клич "Гойда" вперше зафіксованй в літописах Великого князівства Московського, ще в часи Олени Глинської, матері Івана Грозного. Це був клич атакуючих "станичников" (так іменувалися тоді розбійники), які нападали на монастирі та грабували їх. При Івані Грозному (в часи існування "опричнини"), цим кличем користувалися вони, при "наїздах" на "опальні" помістя "земських" бояр... Тобто, це клич грабіжників та вбивць...
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18.02.2025 14:04 Ответить
 
 