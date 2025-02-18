Вчера были поражены Ильский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции в РФ, - Генштаб ВСУ

17 февраля 2025 года Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф. На объекте зафиксирован масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Также были атакованы нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск.

Станции были выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для РФ.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

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