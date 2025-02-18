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Новости Заявления о мире
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Любое мирное соглашение должно уважать украинские границы, - Фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала Келлогу, как ЕС помогает Украине и о дальнейших планах

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое мирное соглашение с Россией должно уважать территориальную целостность Украины.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, она подчеркнула это после встречи с американским спецпредставителем Китом Келлогом, который находится с дипломатическим турне в Европе. Одной из его остановок будет и Украина.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз стремится работать вместе с США, чтобы завершить войну в Украине и обеспечить долговременный и справедливый мир, которого украинцы заслуживают. По ее словам, мирное соглашение должно быть "прочно подкреплено гарантиями безопасности", а также должно защищать независимость и суверенитет Украины.

"Любое мирное соглашение обязано уважать украинскую независимость, суверенитет, территориальную целостность, подкрепляться прочными гарантиями безопасности", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта встретился с Келлогом: Нужно соглашение, которое обеспечит прочный мир в Украине и безопасность в Европе

Автор: 

Урсула фон дер Ляйен (554) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+6
трамп приїзджав, обіцяв побудувати з півнячої кореї, процвітаючу країну, з топ економік світу. Обнімався з Кімом, братався, свідчився в любві до нього. Це все через наявність ЯЗ.
Це коли в тебе нема ЯЗ - ти ніхто, а як з'явиться, всі будуть з тобою рахуватись.
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18.02.2025 14:30 Ответить
+5
Хтось має чітке розуміння, як Україні вижити далі у цьому барижному світі, крім відновлення ядерного потенціалу?
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18.02.2025 14:21 Ответить
+2
Але ні миротворців, ні міцних безпекових гарантій, ні зброї у достатній кількості для того щоб Україна могла це забезпечити сама - Європа надавати не хоче і не буде.
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18.02.2025 14:11 Ответить
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Але ні миротворців, ні міцних безпекових гарантій, ні зброї у достатній кількості для того щоб Україна могла це забезпечити сама - Європа надавати не хоче і не буде.
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18.02.2025 14:11 Ответить
"Будь-яка мирна угода зобов'язана поважати українську незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, підкріплюватися міцними безпековими гарантіями", - сказала вона. ЦЕ КУЙНЯ З БУДАПЕШТСЬКИХ ПАПІРЦІВ
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18.02.2025 14:12 Ответить
Ну заявила, і? Ми теж, як українці теж за визнані кордони
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18.02.2025 14:16 Ответить
Щось мені підказує, що коли б путін особисто зустрівся з лідерами ЄС та заявив, що він більше так не буде, він обіцяє далі не нападати то вони йому зі сльозами на очах повірять. ( Я маю на увазі не східну Європу)
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18.02.2025 14:20 Ответить
Хтось має чітке розуміння, як Україні вижити далі у цьому барижному світі, крім відновлення ядерного потенціалу?
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18.02.2025 14:21 Ответить
трамп приїзджав, обіцяв побудувати з півнячої кореї, процвітаючу країну, з топ економік світу. Обнімався з Кімом, братався, свідчився в любві до нього. Це все через наявність ЯЗ.
Це коли в тебе нема ЯЗ - ти ніхто, а як з'явиться, всі будуть з тобою рахуватись.
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18.02.2025 14:30 Ответить
Є. Поставити цих еуропейських жаб перед вибором - або ви приймаєте головну роль замість америкосів або таварісчу Ин буде відправлено - велкам ту Юкрейн. Треба випробувати корейські ракети на Варшаві. Трамп впаде в ступор. Як він діє так і ми
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18.02.2025 14:37 Ответить
Євро-балаболи телевізійні
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18.02.2025 14:28 Ответить
Да тут вже про кордони ніхто даже не говорить. Вже всі побачили мир в жопу *****, школярі і вчителі дубасять військових як символ миру, ділять ресурси і готуються до виборів. Не понятно тільки хто, і якої країни буде проводити вибори якщо вже кордони анулювали
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18.02.2025 14:35 Ответить
Ця чудова жінка політик на нашій стороні, не дарма в росії її дуже ненавидять.
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18.02.2025 14:42 Ответить
'думаю більшість українців погодилась би на тимчасово-вічну втрату територій за умови що не буде втрачено суверенітет, буде військовий союз з тими хто реально за нас впишеться і що втрачені території нашими союзниками визнаються за нами.
коротше кажучи я кажу про шлях хорватії тільки хорвати його пройшли самостійно, без союзників.
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18.02.2025 14:53 Ответить
ну так змусіть поважати
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18.02.2025 14:58 Ответить
 
 