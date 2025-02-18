Любое мирное соглашение должно уважать украинские границы, - Фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое мирное соглашение с Россией должно уважать территориальную целостность Украины.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, она подчеркнула это после встречи с американским спецпредставителем Китом Келлогом, который находится с дипломатическим турне в Европе. Одной из его остановок будет и Украина.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз стремится работать вместе с США, чтобы завершить войну в Украине и обеспечить долговременный и справедливый мир, которого украинцы заслуживают. По ее словам, мирное соглашение должно быть "прочно подкреплено гарантиями безопасности", а также должно защищать независимость и суверенитет Украины.

"Любое мирное соглашение обязано уважать украинскую независимость, суверенитет, территориальную целостность, подкрепляться прочными гарантиями безопасности", - сказала она.

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