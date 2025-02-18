США хотят окончательного прекращения войны, а не временного, как это было раньше, - Уолтц
Соединенные Штаты хотят окончательного прекращения войны РФ против Украины, а не временного.
Об этом заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом", - подчеркнул он.
По его словам, будет определенная дискуссия относительно территорий, а также относительно гарантий безопасности.
"Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной страны. Это не в интересах мира и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы", - добавил Уолтц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И поэтому Украина должна поступится ?
И если даже они попробуют ту гниль использовать , и если оно даже где-то взорвётся , то мы ВСЕГДА можем расфигачить их АЭС , которых десятки.
Добре. Американці на правильному шляху. Залишилося тільки второпати, що остаточне припинення війни може бути тільки шляхом остаточного припинення існування смердючого рашкостану. Інакше, як помийну яму не "ізолюй" - вона буде смердіти вічно.
Це - обман, фейк і хуцпа!
Нехай почитає Будапештський меморандум!
Тільки втративши все завойоване русня наступного разу ще міцно подумає, а чи варто лізти, якщо могут повторіть?
Подивись на історію - вона всюди нападає!
трамп обіцяв припинити вбивства дуже швидко. Подзвонив, соснув путінського пісюнчика, і бац - тепер видає хотілку путіна за свою. Тепер вже нічого не швидко, треба зустрітись і спланувати зустрічі, на яких спланують нові зустрічі.
Навіщо сидіти 5 годин і нічого не обговорювати.
трамп подзвонив і каже: давай припинення вогню.
пуйло каже: ні, спочатку довгострокове вирішення.
чим ті додіки 5 годин займались - я не знаю.
Але трамп буквально ще кілька днів тому сподівався швидко припинити вогонь. трамп обісрався, і тепер радники трампа видають це за спільну з кацапами позицію.
Дві імперії можуть собі дозволити розходиться і сходиться в інтересах.
2. Перша Чеченська війна (1994)
3. Друга Чеченська війна (1999)
4. Війна проти Грузії, утворення невизнаних маріонеткових анклавів Південної Осетії та Абхазії (2008)
5. Незаконна та невизнана світом анексія Криму за допомогою військових російського Чорноморського флоту та спецназу ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
6. "Гібридна" війна на Донбасі, утворення невизнаних маріонеткових анклавів "ДНР-ЛНР" (2014-до сьогодні)
7. Військова операція в Сирії (інтервенція РФ на боці уряду) (2015-до сьогодні).
Як гадаєте, надовго вистачить у росії "терпіння" до початку якоїсь наступної військової агресії? Вони не будуть воювати тільки тоді, коли фізично не зможуть це робити!
Він же вже говорив або ви не розумієте слів ?
Та й забудьте вже, 30 років як у христа запазухой жили!
А це процес не простий і не швидкий . Навіть війна в Україні не примусила багатьох українців повернутися в Реальність , вони надають перевагу жити в ілюзії ...
"Остаточне припинення війни" станеться лише тоді, коли московію позбавлять не тільки ЯЗ, але й заборонять мати конвенційну зброю. А сама московія буде обмежуватись територією в кілька областей навколо москви.
але тимчасово окуповану фашистським кремлем Українську землю кацапам. А натомість
ще за цю навязану капітуляцію Україні він теж вимагає віддати дуже дорогі незліченні
українські природні багатства вже для США. Так що це вони вже злочинно ділять Україну?