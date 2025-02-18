США хотят окончательного прекращения войны, а не временного, как это было раньше, - Уолтц

Соединенные Штаты хотят окончательного прекращения войны РФ против Украины, а не временного.

Об этом заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом", - подчеркнул он.

По его словам, будет определенная дискуссия относительно территорий, а также относительно гарантий безопасности.

"Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной страны. Это не в интересах мира и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы", - добавил Уолтц.

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