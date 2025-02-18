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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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США хотят окончательного прекращения войны, а не временного, как это было раньше, - Уолтц

Волтц хочет окончательного прекращения войны

Соединенные Штаты хотят окончательного прекращения войны РФ против Украины, а не временного.

Об этом заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом", - подчеркнул он.

По его словам, будет определенная дискуссия относительно территорий, а также относительно гарантий безопасности.

"Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной страны. Это не в интересах мира и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы", - добавил Уолтц.

Также читайте: Уолц о соглашении по недрам: США заслуживают возмещения от Украины за помощь

Автор: 

США (27325) Майк Уолтц (92)


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Топ комментарии
+14
Почитайте історію 2 Світової, щоб було розуміння як остаточно завершити війну
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18.02.2025 15:29 Ответить
+14
Сполучені Штати хочуть остаточного припинення війни РФ проти України .....

И поэтому Украина должна поступится ?
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18.02.2025 15:29 Ответить
+13
Судячи по всьому США хочуть посмогтати хєра у рузні
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18.02.2025 15:28 Ответить
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Судячи по всьому США хочуть посмогтати хєра у рузні
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18.02.2025 15:28 Ответить
хочуть бабла срубіть з України.
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18.02.2025 15:33 Ответить
Одне іншому не заважає
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18.02.2025 15:34 Ответить
Вже смокчуть. Хіба ні?
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18.02.2025 16:47 Ответить
Ну і навіщо брехати так відкрито на весь світ.
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18.02.2025 15:29 Ответить
От пика в нього противна. Наділо б чмо паранжу, чи що?
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18.02.2025 15:54 Ответить
Почитайте історію 2 Світової, щоб було розуміння як остаточно завершити війну
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18.02.2025 15:29 Ответить
Сполучені Штати хочуть остаточного припинення війни РФ проти України .....

И поэтому Украина должна поступится ?
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18.02.2025 15:29 Ответить
Не буде України - не буде війни проти неї. Л - логіка.
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18.02.2025 15:35 Ответить
обставини такі що Україна в ризику бути повністю окупована, якщо орки застосують ЯЗ, щоб повернути окуповані території - потрібно в 3,5 рази більше всіх ресурсів як у рашистів - а цього немає і не буде. тому намагаються рятувати те що поки залишилось - це і порятунок і м"яка капітуляція одночасно. розрахунок мінералами - це пункт №4 плану перемоги зєлєнського, місцева ініціатива, така ж сама як і безядерний статус свого часу.
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18.02.2025 16:25 Ответить
дякую, приємно читита нормальну людину, а не дЄрмакоБОТів котрі виправдовують дії тітушок-бусифікаторів.
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18.02.2025 16:54 Ответить
Нет у них никакого рабочего ЯО . А то что было - давно сгнило.
И если даже они попробуют ту гниль использовать , и если оно даже где-то взорвётся , то мы ВСЕГДА можем расфигачить их АЭС , которых десятки.
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18.02.2025 23:35 Ответить
Заметно
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18.02.2025 15:30 Ответить
америка для України як в руцкой поговорк "е свой среді чужых , чужой среді своіх "
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18.02.2025 15:31 Ответить
Тобто здати РФ ВСЕ ЩО ВОНИ хотіли - ото смоктуновські
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18.02.2025 15:31 Ответить
То виконуйте домовленості по будапешту!
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18.02.2025 15:32 Ответить
"дискусіі щодо територіи" - як легко він розшвирюється землями Украіни
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18.02.2025 15:32 Ответить
"...Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому..."

Добре. Американці на правильному шляху. Залишилося тільки второпати, що остаточне припинення війни може бути тільки шляхом остаточного припинення існування смердючого рашкостану. Інакше, як помийну яму не "ізолюй" - вона буде смердіти вічно.
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18.02.2025 15:32 Ответить
Остаточно США не можуть вирішити жодного питання!
Це - обман, фейк і хуцпа!
Нехай почитає Будапештський меморандум!
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18.02.2025 15:32 Ответить
Змусивши Україну поступитись, вони заохочують ***** до нової війни.
Тільки втративши все завойоване русня наступного разу ще міцно подумає, а чи варто лізти, якщо могут повторіть?
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18.02.2025 15:33 Ответить
ну тоді виводьте руськокитайські зброд з теріторії України , а рибку з'їсти та ...сісти , кожний дурень з бригади трампа може...
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18.02.2025 15:34 Ответить
Здається мені що закінчиться все так як з Канадою - 51 штатом, або ж Гренландією.
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18.02.2025 15:40 Ответить
Остаточне припинення війни можливе лише при дизінтеграції Росії!

Подивись на історію - вона всюди нападає!
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18.02.2025 15:44 Ответить
так вони просто цитують наратив і хотілку пуйла. пуйло хоче вирішити "Українське питання" остаточно, а то ще здохне і не вспіє, якщо заморозка.

трамп обіцяв припинити вбивства дуже швидко. Подзвонив, соснув путінського пісюнчика, і бац - тепер видає хотілку путіна за свою. Тепер вже нічого не швидко, треба зустрітись і спланувати зустрічі, на яких спланують нові зустрічі.
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18.02.2025 15:45 Ответить
Якби ц них була інша думка, вони її озвучили
Навіщо сидіти 5 годин і нічого не обговорювати.
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18.02.2025 17:25 Ответить
ця думка суперечить дзвінку трампа путіну:

трамп подзвонив і каже: давай припинення вогню.
пуйло каже: ні, спочатку довгострокове вирішення.

чим ті додіки 5 годин займались - я не знаю.
Але трамп буквально ще кілька днів тому сподівався швидко припинити вогонь. трамп обісрався, і тепер радники трампа видають це за спільну з кацапами позицію.
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18.02.2025 17:48 Ответить
Економічні та загальнополітичні питання вирішували.
Дві імперії можуть собі дозволити розходиться і сходиться в інтересах.
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18.02.2025 17:58 Ответить
1. Придністровський конфлікт з Молдовою за участі 14-ї армії РФ та російських "казачків", утворення невизнаного маріонеткового анклаву "ПМР" (1992)
2. Перша Чеченська війна (1994)
3. Друга Чеченська війна (1999)
4. Війна проти Грузії, утворення невизнаних маріонеткових анклавів Південної Осетії та Абхазії (2008)
5. Незаконна та невизнана світом анексія Криму за допомогою військових російського Чорноморського флоту та спецназу ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
6. "Гібридна" війна на Донбасі, утворення невизнаних маріонеткових анклавів "ДНР-ЛНР" (2014-до сьогодні)
7. Військова операція в Сирії (інтервенція РФ на боці уряду) (2015-до сьогодні).

Як гадаєте, надовго вистачить у росії "терпіння" до початку якоїсь наступної військової агресії? Вони не будуть воювати тільки тоді, коли фізично не зможуть це робити!
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18.02.2025 15:46 Ответить
Тільки тут постає питання: А якою ціною для України цей рудий чорт хоче її закінчити?
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18.02.2025 15:46 Ответить
Йому це взагалі пофігу ...
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18.02.2025 16:35 Ответить
Українці заплатять, своїми надрами.
Він же вже говорив або ви не розумієте слів ?
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18.02.2025 17:28 Ответить
Ну надрами так надрами. Аби тільки ціна була адекватна. Бо кацапня може даром забрати.
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18.02.2025 18:35 Ответить
вам не треба буде виплачувати 500 мільярдів боргу США.
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18.02.2025 18:37 Ответить
Добре. Нехай 300 мільярдів кацапсячих заберуть. А як США повинні відповісти за невиконання Будапештського меморандуму. Там же і їхній підпис Клінтона від імені США стояла?
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18.02.2025 18:47 Ответить
Там в США, тільки 5-6%, решта по ЄС і іншим країнам розкидано, хто ж їм дасть ?
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18.02.2025 18:52 Ответить
А що до Будапештського меморандуму?
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18.02.2025 19:21 Ответить
Проти вас ядерної зброї не застосовували
Та й забудьте вже, 30 років як у христа запазухой жили!
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18.02.2025 19:25 Ответить
Шо значить не застосовували? А поважати територіальну цілістність? Я розумію, що кацапи це кацапи, їм віри немає, але ж США це взірець демократії та справедливості для всього цивілізованого світу. Це як? На все це насрати?
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18.02.2025 19:52 Ответить
Обіцяні гарантії були дані у вигляді підписаного 5 грудня 1994 року Будапештського меморандуму. США, Велика Британія та Росія брали на себе зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загроз або застосування сили та економічного тиску, а в разі будь-яких загроз Україні із застосуванням ядерної зброї
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18.02.2025 19:58 Ответить
Ну і?
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18.02.2025 20:08 Ответить
Українсько -московська війна предтеча глобальних світових воєн 21 століття. До влади прийшло покоління слабкодухих ,недалекоглядних,жадібних політиків -демагогів . Народи мають пройчи через серйозні потрясіння - для того ,щоб змінитися і до вірити управління компетентним та сильним Духом.
А це процес не простий і не швидкий . Навіть війна в Україні не примусила багатьох українців повернутися в Реальність , вони надають перевагу жити в ілюзії ...
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18.02.2025 15:55 Ответить
"Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому" Джерело: https://censor.net/ua/n3536485

"Остаточне припинення війни" станеться лише тоді, коли московію позбавлять не тільки ЯЗ, але й заборонять мати конвенційну зброю. А сама московія буде обмежуватись територією в кілька областей навколо москви.
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18.02.2025 15:58 Ответить
Шавки рудого бовдура виголошують: Всі мають поступитися. Перекладаю на зрозумілу мову: Україна роби те, що ми говоримо одна. Тут би мати досвідчених дипломатів, щоб крутити цьому рудому шахраю динамо, але у зелених шлеперів одні соски-сексологині. Порох в 2014-15 зміг обвести пуйла, а всі верещали баріга. Вова, може пора єднатися та запрошувати профі?
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18.02.2025 15:58 Ответить
За його словами, буде певна дискусія щодо територій, а також щодо гарантій безпеки. Трампону і США ВАРТО ВЗЯТИ НА ОЗБРОЄННЯ "ДИСКУСІЇ"КОТРІ З ГІТЛЕРОМ ВЕЛИ РУЗВЕЛЬТ І ЧЕРЧІЛЬ.В іншому випадку,це будуть дисусії двох мародерів України
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18.02.2025 15:59 Ответить
США стало на сторону ворога. Тому всі їх заяви читай, як заяви кремля.
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18.02.2025 16:01 Ответить
Воно і видно
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18.02.2025 16:01 Ответить
Круутой Волтцт! И его Босс... Это ж надо такое придумать!
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18.02.2025 16:19 Ответить
Нам глашатай )(уйла Трамп наполягає що Україні треба добровільно віддати свою рідну
але тимчасово окуповану фашистським кремлем Українську землю кацапам. А натомість
ще за цю навязану капітуляцію Україні він теж вимагає віддати дуже дорогі незліченні
українські природні багатства вже для США. Так що це вони вже злочинно ділять Україну?
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18.02.2025 18:20 Ответить
 
 