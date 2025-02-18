Мир находится в новой эре угроз, это требует новой эпохи для обороны, - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сейчас мир находится в новой эре угроз, а это требует новой эпохи для обороны.

Об этом он сказал во время выступления в Институте правительства в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что решения, которые примут в течение следующих недель, определят "не только результат конфликта в Украине, но и безопасность мира для следующих поколений".

"И природа правительства заключается в том, чтобы отвечать на эти вызовы. Но, по моему мнению, испытание лидерства - политического лидерства, заключается не только в управлении настоящим, но и в реформировании на будущее. Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эпохи для обороны", - добавил глава британского Минобороны.

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Ранее британский министр обороны Джон Гили заявил о возможности расширения тренировочной миссии для ВСУ на территорию Украины.