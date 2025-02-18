РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5981 посетитель онлайн
Новости
1 315 7

Мир находится в новой эре угроз, это требует новой эпохи для обороны, - Гили

Джон Гили заявил, что мир находится в новой эре угроз

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сейчас мир находится в новой эре угроз, а это требует новой эпохи для обороны.

Об этом он сказал во время выступления в Институте правительства в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что решения, которые примут в течение следующих недель, определят "не только результат конфликта в Украине, но и безопасность мира для следующих поколений".

"И природа правительства заключается в том, чтобы отвечать на эти вызовы. Но, по моему мнению, испытание лидерства - политического лидерства, заключается не только в управлении настоящим, но и в реформировании на будущее. Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эпохи для обороны", - добавил глава британского Минобороны.

Читайте также: Законное место Украины - в НАТО. Этот процесс потребует времени, - Гили

Ранее британский министр обороны Джон Гили заявил о возможности расширения тренировочной миссии для ВСУ на территорию Украины.

Автор: 

Великобритания (5046) Гилли Джон (53) война в Украине (4964)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир сошел с ума. Эпоха фриков шагает по планете, и мы идем в первых рядах, гордо неся "зеленое" знамя.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:41 Ответить
Закон сили: Тут йдеться про владу, яка базується на силі, а не на праві. Це коли авторитет чи лідерство утверджуються через фізичну силу, страх або залякування. Такий підхід часто асоціюється з диктатурами або авторитарними режимами.

Сила закону: Це коли влада та справедливість утверджуються через закон і правову систему. У такому випадку закони застосовуються рівноправно до всіх, і правосуддя базується на праві, а не на силі чи залякуванні. Цей підхід зазвичай асоціюється з демократичними державами та правовими суспільствами.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:41 Ответить
"конфлікту в Україні".
-- Сідай, два!
показать весь комментарий
18.02.2025 15:48 Ответить
Так, дуже прикро, що вже британці називають нашу війну за незалежність "конфліктом". Це дивує та насторожує.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:11 Ответить
Проблемою для світу є існування рф. Так важко це сказати?
показать весь комментарий
18.02.2025 15:49 Ответить
Ще не назаявлялися? Не набридло?
показать весь комментарий
18.02.2025 15:51 Ответить
 
 