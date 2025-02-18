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Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере евроинтеграции

молдова,Украина

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и ее молдавская коллега Кристина Герасимов подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции.

Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада сегодня с вами подписать документ, который только усилит сотрудничество двух наших стран на пути к членству в ЕС. Несмотря на времена глобальной турбулентности, европейская интеграция для наших стран остается неизменной целью, и мы готовы идти к ней рука об руку", - заявила Стефанишина.

Меморандум будет способствовать развитию двустороннего взаимодействия между Украиной и Молдовой, обмену знаниями в сфере европейской интеграции, а также подготовке к полноправному членству в ЕС.

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Документ определяет ключевые направления сотрудничества, среди которых:

  • обмен опытом в ведении переговоров о вступлении в ЕС;
  • гармонизация национального законодательства с европейским;
  • взаимодействие в сфере верховенства права;
  • обмен информацией о финансовой поддержке от ЕС;
  • усиление коммуникации с обществом относительно европейской интеграции.

Отмечено, что для реализации сотрудничества будет разработан и принят План мероприятий. Предусмотрены регулярные встречи главных переговорщиков и их команд, а также работа совместной рабочей группы, которая будет координировать выполнение меморандума.

Кроме этого, страны планируют проведение совместных мероприятий, учебных визитов, семинаров и тренингов для подготовки специалистов в сфере европейской интеграции.

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Автор: 

Молдова (1893) Меморандум (155) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Хоч одна приємна новина !
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18.02.2025 15:47 Ответить
скажіть, а ця Стефа, що ні не шина, знає що таке меморандум??? А зебеніна більшість?
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18.02.2025 15:49 Ответить
Брєд...
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18.02.2025 15:51 Ответить
Уже некуда складывать эти меморандумы, а они продолжают подписывать.
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18.02.2025 16:45 Ответить
 
 