Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере евроинтеграции

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и ее молдавская коллега Кристина Герасимов подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции.

Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада сегодня с вами подписать документ, который только усилит сотрудничество двух наших стран на пути к членству в ЕС. Несмотря на времена глобальной турбулентности, европейская интеграция для наших стран остается неизменной целью, и мы готовы идти к ней рука об руку", - заявила Стефанишина.

Меморандум будет способствовать развитию двустороннего взаимодействия между Украиной и Молдовой, обмену знаниями в сфере европейской интеграции, а также подготовке к полноправному членству в ЕС.

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Документ определяет ключевые направления сотрудничества, среди которых:

обмен опытом в ведении переговоров о вступлении в ЕС;

гармонизация национального законодательства с европейским;

взаимодействие в сфере верховенства права;

обмен информацией о финансовой поддержке от ЕС;

усиление коммуникации с обществом относительно европейской интеграции.

Отмечено, что для реализации сотрудничества будет разработан и принят План мероприятий. Предусмотрены регулярные встречи главных переговорщиков и их команд, а также работа совместной рабочей группы, которая будет координировать выполнение меморандума.

Кроме этого, страны планируют проведение совместных мероприятий, учебных визитов, семинаров и тренингов для подготовки специалистов в сфере европейской интеграции.

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