На фронте произошло 109 боестолкновений, враг активизировался на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фронте составляет 109.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье Черниговской области; Угроиды, Новодмитровка, Волковка, Дружба Сумской области. Противник нанес авиаудар по Гремячке, что на Черниговщине.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении состоялось два боестолкновения вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

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На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, восемь боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще два боестолкновения пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отражены нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.

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Операция ВСУ на Курщине

Продолжается операция в Курской области РФ. Украинские воины за сегодня отбивали шесть вражеских атак, четыре боестолкновения еще продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБ.

На других направлениях существенных изменений не произошло.