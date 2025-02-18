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Новости Война
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Ни одна страна мира не помогала Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина не получила военной помощи от партнеров.

Об этом он сказал в Анкаре во время брифинга после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в момент нападения у Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться".

Зеленский подчеркнул, что украинские воины начали защищать свою страну "без помощи какой-либо из стран мира".

"Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они [западные партнеры] увидели, что Путин [российский диктатор] не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. И именно тогда началась помощь, в разных объемах от разных стран", - сказал глава государства.

Читайте также: Украина ни при каких обстоятельствах не признает оккупированные РФ территории: наш восток, наш Крым, - Зеленский

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21064) помощь (7903) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+61
А грузовые самолеты с Джавелинами и Нлау нам всем приснились?
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18.02.2025 17:48 Ответить
+37
Помощь США и Британии помогли Украине отбить русскую атаку. За неё надо быть благодарными, а не делать вид что ничего не было.
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18.02.2025 17:57 Ответить
+34
Оце план? Нахамити всім одним махом?
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18.02.2025 17:51 Ответить
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Судячи з прапора Німеччини в аватарці ви, на відміну від Зеленського, у 2022 вчасно "зорієнтувалися" що саме потрібно робити...
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18.02.2025 18:13 Ответить
а що жінкам заборонено виїзд ?
Іванофф
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18.02.2025 18:22 Ответить
я зорієнтувалась ще 45 років тому ...а виїхала в 2022 .26 лютого ...не тягни за зеленського , не псуй свою карму ,він проклята людина ...працюй на мир а не на те шоб Україна стала колонією !!!
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18.02.2025 20:09 Ответить
Коли президент і його зелена команда робили заяви про шашлики, відсутність удаоних сил ворога і шпетили партнерів за нагнітаннч паніки, яка заважає торгівлі, інвестуванню і розвитку, то яку допомогу він очікував? Шампурами?
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18.02.2025 18:04 Ответить
То вони напевно ж на шашлики в гості готувались.
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18.02.2025 18:08 Ответить
Нажаль це правда. Західний світ цинічно спостерігав як будуть розгортатися події, і тільки впевнившись, що Україна встояла ліниво та потроху почали включатися. Всі ж пам'ятають 5 тис. касок від Німеччини на початках?
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18.02.2025 18:08 Ответить
Спостерігав, як зеленський з арахамією і єрмаком шашлики смажив?
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18.02.2025 18:21 Ответить
початки - це кукурудза , гнида зельона
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18.02.2025 18:45 Ответить
початки, гнидо не зелена, то по кацапськи. баран, який дальше лозунгів не думає...
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18.02.2025 19:54 Ответить
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18.02.2025 18:08 Ответить
Факт. Камала тільки таксі обіцяла підігнати.
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18.02.2025 18:09 Ответить
На днях буде:" партнери не так зрозуміли"... Коли поляки в ці заяви вчепляться. Вангую на 90%
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18.02.2025 18:09 Ответить
Польша надала більше всіх танків та літаків, станом на 2025
Проте повідомлення про передачу танків було в кінці квітня 2022

В перші дні та тижні - допомога якщо й була, то обмежена
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18.02.2025 22:21 Ответить
😯😯😯
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18.02.2025 18:09 Ответить
Зелю геть!
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18.02.2025 18:10 Ответить
Зєлю на нари. Щобневтік.
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18.02.2025 18:15 Ответить
Блд, оце чмо вибір України?
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18.02.2025 18:12 Ответить
А не нагадаєте, як президента Швейцарії звуть?
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18.02.2025 18:19 Ответить
І що далі? Вирішив повумничати?
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18.02.2025 21:41 Ответить
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18.02.2025 18:13 Ответить
Чуть не в"бав по телефону, ці пики🤬
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18.02.2025 18:30 Ответить
Эта помощь была уже до вторжения. Как всегда врёт
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18.02.2025 18:14 Ответить
Гидке зелене створіння, хамить всім, зневажає всіх окрім, хіба, папиріми/мамисаші.
Хоча, можливо він має на увазі шашлики маринувати ніжто не допомагав. А тоді для чого в нього ціла ОПа? Йому бідному мівіною тоді прийшлось обходитись, поки арахамія відстрілювалась...
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18.02.2025 18:19 Ответить
зеленський - еталона гнида
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18.02.2025 18:20 Ответить
Мовчи,дибіле((притворися зараз проституткою,бо ти вмієш((((
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18.02.2025 18:24 Ответить
А як вони могли тоді допомогати якщо сам президент країни напередодні готувався до шашликів, а після вторгнення сидів в бункері і їв мівіну, замість того щоб керувати країною в найтяжчі часи?
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18.02.2025 18:25 Ответить
Всі знали, що кремлівський холуй валодя зєлєнскій готує Україну до здачі
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18.02.2025 18:28 Ответить
«Мы сделали так, чтобы еще задолго до, в сентябре, а затем в декабре [2021 года] мы тайно поставили большое количество оружия Украине, чтобы у них было все необходимое для самозащиты», - сказал Блинкен. По его словам, вооружения Stinger и Javelin сыграли важную роль в том, что «Россия не смогла захватить Киев, захватить всю страну, стереть ее с лица земли».

04.01.2025
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18.02.2025 18:28 Ответить
Первая поставка, одобренная в 2017 году, включала 37 комплексов и 210 ракет на сумму около 47 миллионов долларов.
https://tass.ru/info/5004685?utm_source=chatgpt.com В 2021 году США отправили Украине дополнительные 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним в рамках пакета помощи стоимостью 60 миллионов долларов

В сентябре и декабре, по суммам было 60 и 200млн, после аудита примерно 160млн
В пересчете на предыдущие поставки, можно оценить "мы тайно поставили большое количество оружия Украине"
это меньше 100 комплексов Javelin
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18.02.2025 18:49 Ответить
"меньше ста", ну ок, ты принимал, ты подсчитал, ты знаешь. А теперь вопрос, так была все-таки помощь или Писяграй правду говорит?
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18.02.2025 23:48 Ответить
Я не принимал - я показал, что математически примерно можно оценить сколько это "большое количество оружия"

Понятия не имею, о ком речь
Трамп прикрывает "лавочку" и за традиционные ценности
но "извращенцев" в США хватает

Можете пояснить
"Президент США утверждает, что Украина получила помощи на сумму 350 млрд долларов от Вашингтона."

Проверить то легко, просто просумировать все били проголосованные Конгресом за 3 года
в суме получится примерно 176млрд, в которые входят помощь другим странам, модернизация подводоных лодок, развитие промышленности в США и т.п.

И даже это - в 2 раза меньше

Откуда тогда цифра в 350млрд?
Мог ли Вашингтон дать дополнительно 175млрд без разрешения Конгреса?
Откуда Вашингтон взял 175млрд, за которые не голосовал Конгрес?
Как такую сумму могло не заметить министерство финансов, Конгрес и другие органы?
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19.02.2025 00:16 Ответить
Я пам'ятаю, як на початку вторгнення навіть волонтерську допомогу ("подвійного призначення", тепловізори, радіостанції) для ЗСУ блокували наші "партнери", і тільки місяців через 2-3 "роздуплилися" що і як.
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18.02.2025 18:30 Ответить
шож ти ****** пздиш. Зелена тупапотвора
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18.02.2025 18:31 Ответить
Так ти чмо, всім казав що нічого не станеться, іхня розвідка та посадовці різних країн помиляються, що все ок., готуємось до шашликів!!! Чи вже забуло??? То як це чмо так себе поводило, хто ж буде напрягатися допомогати!!! Не кажучи про всі наслідки 2019 року коли воно зупинило всі військові програми!!!
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18.02.2025 18:31 Ответить
Страшене чмо видь нього це все й вийшло
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18.02.2025 18:39 Ответить
Ага, жодна А тільки твоя незламність і рішучість
Таке вже говорить, це взагалі тримати українців за бидло. Пся крев продажна!
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18.02.2025 18:34 Ответить
"взяти зброю в руки та захищатися"- сюр

це вперше в історії людства , коли держава захищалась асфальтом, шашликами, розмінуванням, ворожими "кротами" на ключових посадах.....і т.д. і т.п.

я от просто цю епічну картину уявляю - як Гнида в епічній позі раком стоїть на ще свіжому асфальті с шампуром ..і вбиває чеченців скумбрією по 8
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18.02.2025 18:36 Ответить
Так иногда хочется взять и заткнуть ему рот, пусть простят меня за такое выражение, ну зачем эту гадость нести сегодня, когда мы полностью зависим от помощи из-за границы?

Ну нельзя же быть таким глупым!
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18.02.2025 18:42 Ответить
от саме тому це доказ його зради )
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18.02.2025 18:46 Ответить
Кстати об изменах, а вам не кажется, что это изменили Украине те, кто выбирал его президентом?

Нельзя быть честным наполовину!
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18.02.2025 19:04 Ответить
можливо ..а я тут до чого?
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18.02.2025 19:34 Ответить
ти , дох..я зробив для обороноздатності країни.....
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18.02.2025 18:42 Ответить
Та капець! Україна і сама перемагала вже. США і Європа тільки заважали! За руки тримали і палки в колеса ставили!
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18.02.2025 18:42 Ответить
Агонія, шашлики вспомнив свої
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18.02.2025 18:43 Ответить
сразу миллион дебилов и нарколыг всего в одной роже , не ну пздц гов нистое
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18.02.2025 18:43 Ответить
Наволоч брехлива. Літаки з нлавами,джавелінами та стінгерами пролітали з осені 21р.Тоді коли зе....
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18.02.2025 18:44 Ответить
Брехня! Тобі допомагали розвідданими та попередженням того, що буде, але ж ти знехтував цим та будував асфальтові шляхи до кордонів.
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18.02.2025 18:46 Ответить
От же невдячне.... тобто однією рукою він розміновує, відводить війська, обіцяє своїм виборцям шашлики в травні, а другою звинувачує інших в тому, що вони не готувалися до нашої війни, оце так майстер... просто браво... Тобто героїзм полягає в тому, щоб і армія і президент виконали свої обовʼязки....
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18.02.2025 18:48 Ответить
А допомога американців зброєю ще напередодні широкомасштабного вторгнення це не допомога? А неодноразова передача розвідданих від наших західних партнерів (починаючи з кінця літа 2021), що буде широкомасштабне вторгнення, включно з особистим візитом секретаря ЦРУ в січні 2022, це не допомога? Просто ти, кремлівський скоморох, цією допомогою підтирав свій тухєс та плював на цю допомогу. І ти це знаєш, а тепер крутиш своїм тухєсом, мовляв "янєвтік" тому Україна вистояла... Гидотний брехливий покидьок.
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18.02.2025 18:55 Ответить
Та хотіли допомогти, але ти тиждень з Татаровим кадирівців вбивав в ОП. Коли США попереджало пів року про війну, то ти колакову доньку ганяв.
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18.02.2025 18:57 Ответить
Якби союзники бачили, що Верховний Головнокомандувач вживає заходів для захисту своєї країни, навіть якщо це виявилося бы фейком, як він стверджував, то звичайно, вони б раніше заворушилися. Але вони бачили, як країна з подачі президента, спокійно готувалася до травневих свят і шашликів. Тепер вистачає совісті всіх звинувачувати.
Одним словом, як сказав наш класик - "довбо#об"
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18.02.2025 18:59 Ответить
Який та з ким Україна мала союз в 2022 році?

Зараз США майже відмовляються захищати ЕС.
Пройшло 3 роки - на скільки в ЕС збільшилось виробництво зброї?
Скільки підготували військ?

Теж саме в США,
наприклад виробництво снарядів
лютому-березні 2022 року - 9 тисяч на місяць.
план на літо 2025 року досягти показника 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць

"Росія отримала від КНДР до 5 млн артилерійських снарядів - Міноборони Південної Кореї"
США за 3 роки поставили 3млн

ніхто не хоче витрачатись на оборону
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18.02.2025 20:44 Ответить
Бреше
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18.02.2025 19:00 Ответить
Як завжди !
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18.02.2025 22:23 Ответить
*****, опять "все козлы, один я - д'артаньян в белом плаще". *****, заклейте ему ротяку скотчем!
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18.02.2025 19:07 Ответить
Якби воно від себе щось несло - то нехай би і брехало собі...
А так - він представляє Україну, йому зедібіли довірили. І ось тепер він бреше від імені всіх українців. А це якось невдобно...
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18.02.2025 21:33 Ответить
Сходе Зе не вміє дякувати...він може лише випрошувати,принижувати та матюкатися...майже 6 років на посаді..." Нєобучаємий"...комік так і не став Політиком...☹️
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18.02.2025 19:09 Ответить
Кокс зробив свою справу
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18.02.2025 19:10 Ответить
Він дійсно вже нічого не пом'ятає ?
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18.02.2025 22:22 Ответить
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18.02.2025 19:15 Ответить
Кидайте в меня лапти, нам никто не помогал в начале войны. Джавелины и НЛАУ - это не помощь против РФ. Америка рассчитывала на наш проигрыш за 72 часа, генерал Милли так говорил. Выжидали. Да собственно, и сейчас это не ленд-лиз и не та помощь, что позволит нам победить. Зеленский устроил нам 1941 год, как в советских фильмах про войну, то он смотрел в детстве, это ясно. Но придумывать помощь США не надо.
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18.02.2025 19:18 Ответить
Джавелины и НЛАУ - это не помощь против РФ."

Не, не помощь? А шо это, говномет? Ты все танки птр-39 перещелкал?

'
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18.02.2025 23:55 Ответить
Який цинізм , щонаймнше півроку тебе попереджали про повномаштабне вторгнення росії ну ти робив все навпаки не готував армію і розміновались мости і відвід війська від Криму і забрали бригаду нац гвардії з Гостомеля перед самим вторгненням. Найбільша відповідальність лежить на тобі в тебе вся влади ,навіщо тоді йшов в президенти ?
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18.02.2025 19:24 Ответить
Зачем он єто говорит?😲
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18.02.2025 19:29 Ответить
Якже набридла ця «позолота» всіх і вся від лайна 95 проби!
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18.02.2025 19:39 Ответить
З травня-червня 21 року зеленский знав, шо буде велика війна. Замість ЗСУ та Оборонки гнида направляє 360 млрд на шляхи. Заборгованність по грошовим виплатим у ЗСУ доходить до 5 млрд - військові звільняються- а як утримувати сім'ї - з 320 тисяч залишаються меньше 140 тисяч у ЗСУ. Як же мені хочеться зробити з цією падл...ю так як колись казала моя бабця - на одну ногу стати, а за іншу розірвати на впіл.
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18.02.2025 19:49 Ответить
знаєте, я тут прочитав вас усіх, таких патріотів, що клейма немає де ставити і ось що скажу.... Так цей зелений шахрай і брехун і в асфальті крав, і до шашликів готувався, і напевне в омані хотів нас здати і зараз його банда краде, наче останній день, АЛЕ.... він сказав точно так, як було: посольство сша було евакуйоване, майже всі втікли, міністр фінансів ФРН пропонував вивезти пісюаніста з сім'єю на Захід і всі.... очікували що буде, точніше дивилися, кацапи нас за 3 дні чи за 2 неділі захоплять, як казали видатні американські аналітики... і коли не зрослося через нас, через таких як я чи мені подібних, повністю цивільних людей, які пішли боронити Київ і інші українські краї, то почали потроху, по каплі допомагати... чи у вас пам'ять відшибло про ті історії "допомоги" наших партнерів, які не давали ввозити оптику і інше обладнання волонтерами? я після поранення проходив реабілітацію в Німеччині і ще на осінь 22 року було багато моментів,які ускладнювали закупку і провезення цього всього. Гоніть на гімно зелене - це кодло заслуговує на найстрашніші кари, бо вони привели до величезної кількості смертей наших людей, але не забувайте усієї правди... бо ви починаєте маніпулювати з іншої сторони - а це не прибавляє вам правдивості і чесності.
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18.02.2025 20:08 Ответить
певне пан презедент забув як топив проти Трампа.як сховав докази корумпованості сімї Байденів .забув що хтось чомусь розмінував всі дороги .забув що були зупинені ракетні програми
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18.02.2025 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=Ugkx0QxYchi8ifY0lXL7hcdaFntj3Sy-7xQF ї

Путч. Русский - нах*й:
 🥀Опитування КМІС свідчить, що українці прозріли - переважна більшість тепер вважає, що Україна була не готова до нападу 24.02.2022 року. Більшість опитаних вважає, що провина на політичному керівництві. Зеленський, якщо ти не зрозумів, ми вважаємо, що винен персонально ти! Але ж тобі не розкажуть, ну та нічого - побачиш згодом на виборах і після своєї на них поразки.
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18.02.2025 20:14 Ответить
Українські воїни почали боронити Україну і без твоєї допомоги, коли ти самоусунувся, і ти повинен відповісти на ці питання.
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18.02.2025 20:23 Ответить
ЯКА Ж ВОНА ОГИДНА, БРЕХЛИВА ТА ЦИНІЧНА ІСТОТА!
ПРОСТО НЕМАЄ СЛІВ ЯКЕ ВОНО КОНЧЕНЕ!
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18.02.2025 20:54 Ответить
Може це тому, що ти, риганина зелена, перед нападом заявляв, що Захід "нагнітає", та "хуже скабєєвої", а людям треба готуватися до шашликів? Скажи дякую, що такому довбойобу, мародеру і сцикливому кловану, як ти, взагалі щось дали.
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18.02.2025 20:57 Ответить
Ой. Такий молодий, а вже склероз. Джонсон ще до вторгнення зброю літаками в обліт Німеччини відправив, а от хто ту зброю наказав не розподіляти по частинах, а заникати на складах вже інше питання і на нього потрібно буде дати відповідь.
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18.02.2025 22:51 Ответить
"...тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні. "

тоді всі зрозуміли, що треба вибрати сторону, сховатися осторонь не вийде.
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18.02.2025 23:16 Ответить
росия победила бы Германию и без помощи Украины! (с) в.в. *****
Украине никто не помогал! (с) в.а. Бонэвтик.
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18.02.2025 23:58 Ответить
надо добавить "Украина получила помощи на сумму 350 млрд долларов от Вашингтона"

никто только доказать документами не может...
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19.02.2025 00:21 Ответить
Сьогоднішня заява
"Трамп: Ми дали Україні, я думаю, 350 МІЛЬЯРДІВ доларів… де всі гроші, які були надані? Куди це йде? Я не бачу жодного звіту жодного обліку"

"Трамп: У нас дуже корумпована країна. США дуже корумпована країна. І це сумно говорити... але ми розбираємся з цим"

"Зеленский не знает, где половина денег, которые дали США, - Трам"
"Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги, - Трамп"

Ключове "я думаю"
Чи можливо в США без жодного документа передати 350млрд,
в такий спосіб, щоб жодний контролюючий орган про це не довідався?

Виходить, якщо Трамп хоче отримати відповідь де поділись 350млрд
то Україну потрібно допустити до аудиту фінансів США
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19.02.2025 00:41 Ответить
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