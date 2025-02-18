Ни одна страна мира не помогала Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина не получила военной помощи от партнеров.
Об этом он сказал в Анкаре во время брифинга после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в момент нападения у Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться".
Зеленский подчеркнул, что украинские воины начали защищать свою страну "без помощи какой-либо из стран мира".
"Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они [западные партнеры] увидели, что Путин [российский диктатор] не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. И именно тогда началась помощь, в разных объемах от разных стран", - сказал глава государства.
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Іванофф
Проте повідомлення про передачу танків було в кінці квітня 2022
В перші дні та тижні - допомога якщо й була, то обмежена
Хоча, можливо він має на увазі шашлики маринувати ніжто не допомагав. А тоді для чого в нього ціла ОПа? Йому бідному мівіною тоді прийшлось обходитись, поки арахамія відстрілювалась...
04.01.2025
https://tass.ru/info/5004685?utm_source=chatgpt.com В 2021 году США отправили Украине дополнительные 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним в рамках пакета помощи стоимостью 60 миллионов долларов
В сентябре и декабре, по суммам было 60 и 200млн, после аудита примерно 160млн
В пересчете на предыдущие поставки, можно оценить "мы тайно поставили большое количество оружия Украине"
это меньше 100 комплексов Javelin
Понятия не имею, о ком речь
Трамп прикрывает "лавочку" и за традиционные ценности
но "извращенцев" в США хватает
Можете пояснить
"Президент США утверждает, что Украина получила помощи на сумму 350 млрд долларов от Вашингтона."
Проверить то легко, просто просумировать все били проголосованные Конгресом за 3 года
в суме получится примерно 176млрд, в которые входят помощь другим странам, модернизация подводоных лодок, развитие промышленности в США и т.п.
И даже это - в 2 раза меньше
Откуда тогда цифра в 350млрд?
Мог ли Вашингтон дать дополнительно 175млрд без разрешения Конгреса?
Откуда Вашингтон взял 175млрд, за которые не голосовал Конгрес?
Как такую сумму могло не заметить министерство финансов, Конгрес и другие органы?
Таке вже говорить, це взагалі тримати українців за бидло. Пся крев продажна!
це вперше в історії людства , коли держава захищалась асфальтом, шашликами, розмінуванням, ворожими "кротами" на ключових посадах.....і т.д. і т.п.
я от просто цю епічну картину уявляю - як Гнида в епічній позі раком стоїть на ще свіжому асфальті с шампуром ..і вбиває чеченців скумбрією по 8
Ну нельзя же быть таким глупым!
Нельзя быть честным наполовину!
Одним словом, як сказав наш класик - "довбо#об"
Зараз США майже відмовляються захищати ЕС.
Пройшло 3 роки - на скільки в ЕС збільшилось виробництво зброї?
Скільки підготували військ?
Теж саме в США,
наприклад виробництво снарядів
лютому-березні 2022 року - 9 тисяч на місяць.
план на літо 2025 року досягти показника 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць
"Росія отримала від КНДР до 5 млн артилерійських снарядів - Міноборони Південної Кореї"
США за 3 роки поставили 3млн
ніхто не хоче витрачатись на оборону
А так - він представляє Україну, йому зедібіли довірили. І ось тепер він бреше від імені всіх українців. А це якось невдобно...
Не, не помощь? А шо это, говномет? Ты все танки птр-39 перещелкал?
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Путч. Русский - нах*й:
🥀Опитування КМІС свідчить, що українці прозріли - переважна більшість тепер вважає, що Україна була не готова до нападу 24.02.2022 року. Більшість опитаних вважає, що провина на політичному керівництві. Зеленський, якщо ти не зрозумів, ми вважаємо, що винен персонально ти! Але ж тобі не розкажуть, ну та нічого - побачиш згодом на виборах і після своєї на них поразки.
ПРОСТО НЕМАЄ СЛІВ ЯКЕ ВОНО КОНЧЕНЕ!
тоді всі зрозуміли, що треба вибрати сторону, сховатися осторонь не вийде.
Украине никто не помогал! (с) в.а. Бонэвтик.
никто только доказать документами не может...
"Трамп: Ми дали Україні, я думаю, 350 МІЛЬЯРДІВ доларів… де всі гроші, які були надані? Куди це йде? Я не бачу жодного звіту жодного обліку"
"Трамп: У нас дуже корумпована країна. США дуже корумпована країна. І це сумно говорити... але ми розбираємся з цим"
"Зеленский не знает, где половина денег, которые дали США, - Трам"
"Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги, - Трамп"
Ключове "я думаю"
Чи можливо в США без жодного документа передати 350млрд,
в такий спосіб, щоб жодний контролюючий орган про це не довідався?
Виходить, якщо Трамп хоче отримати відповідь де поділись 350млрд
то Україну потрібно допустити до аудиту фінансів США