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Новым послом Украины в Турции станет бывший политзаключенный Кремля Джелял

Нариман Джелял станет новым послом Украины в Турции

Первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Нариман Джелял станет новым послом Украины в Турции.

Об этом на пресс-конференции в Турции заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в украинской делегации есть Нариман Джелял, он заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Очень уважаемый в Украине человек, и он, к сожалению, подвергся российским репрессиям. Он был схвачен, когда возвращался домой - возвращался в наш украинский Крым. И почти три года Нариман пробыл в российском заключении просто за то, что он патриот, просто за свою четкую позицию, ничего плохого он не сделал", - рассказал президент.

По словам Зеленского, символично, что Нариман Джелял начнет свою работу в новом здании украинского посольства, которое сегодня официально открыли.

Читайте также: В срочной медицинской помощи нуждаются более 60 крымских политзаключенных, - Меджлис

Справка

Нариман Джелял - украинский политолог и журналист. Он первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и занимает эту должность с 2013 года.

Джелял был задержан оккупационными властями 4 сентября 2021 года в Евпатории по обвинению в подрыве газопровода в селе Перевальном.

21 сентября 2022 года оккупационный Верховный суд Крыма приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения.

Вернуть Наримана Джеляла в Украину удалось 28 июня 2024 года в рамках обмена пленными.

О том, что Нариман Джелял будет послом Украины в Турции Владимир Зеленский впервые заявил 20 декабря 2024 года. Указа на сайте Офиса президента пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет получить гарантии безопасности от США, Европы и Турции, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) посол (1810) Турция (3508) Джелял Нариман (51)


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Топ комментарии
+10
Умєров вже народичався.
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18.02.2025 18:11 Ответить
+10
Тобто, ЗЄ купує лояльність киримли перед виборами.

А що у Єрмака ***** закінчилися?
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18.02.2025 18:14 Ответить
+6
я, категорично проти будь якої автономії!
україна унітарна держава.
державна мова українська.
українець, у будь якому місці україни, повинен відчувати себе хазяїном своєї землі!
і нев'язкому разі, не повинен укранець з харкова, києва чи львова відчувати себе гостем у криму!
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18.02.2025 18:18 Ответить
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Мусим родичатись. Нам ,як ніколи, зараз потрібна підтримка.
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18.02.2025 18:09 Ответить
Не будьте наївними. Татари сплять і бачать Крим або самостійним, або в складі Туреччини. У них свої розклади, де Україна - тимчасовий притулок.
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18.02.2025 18:23 Ответить
Я вже бачу, як в Турецькому Кириму мільонна татарська діаспора садить цапських бухарів і хабалок в скотовози і вивозить їх на кордон з Рашою. А українці їдуть у визволений Кирим на відпочинок до своїх колишніх улюблених мість, де вже не смердить цапами
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18.02.2025 18:39 Ответить
та припини фантазувати. аналогію наведу. Країни Балтії чекали 45 років поки з того совка вирвались. Їх же теж у світі ніхто офіційно не вважав частиною совка, а вважали ці країни окупованими совком. тож тут без крові каци Крим не віддадуть.
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18.02.2025 18:57 Ответить
Тож і пишу, що мусимо , бо теє родичання боком вилізе. Але в сьогоднішнім розклАДі нам нікуди дітись. Саме мрію ердогана про Крим використаєм собі на користь. Головне- не загратись у родичів…
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18.02.2025 19:06 Ответить
Вивчай історію!
Краще би в 90-х кримські татари, котрі поверталися після сталіна х створили би кримську!
В лютому 2014 тільки кримські татари блокували «вежливих людей».
Мабуть для тебе краще рашиський режим, чи татарський Крим?
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18.02.2025 19:55 Ответить
єдиний реальний варіант державності киримли - національна автономія Криму

в Криму киримли на сьогодні 300 тис. проти 4,5 млн "расіянінов".

.
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18.02.2025 21:37 Ответить
гарний хід !

Нариман люто ненавидить кацапів і водночас "туркоман", себто свій для турок

цей хлопець НЕ схибить !

Р.с. киримли не дуже ******* турок, бо ті їх свого часу притискали в Кримському ханстві
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18.02.2025 21:44 Ответить
Умєров вже народичався.
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18.02.2025 18:11 Ответить
Чого б його туди не послати, кабаняку зелену.
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18.02.2025 18:31 Ответить
Тобто, ЗЄ купує лояльність киримли перед виборами.

А що у Єрмака ***** закінчилися?
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18.02.2025 18:14 Ответить
Главред з Української правди давно служить, а так могла б поїхати.
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18.02.2025 18:18 Ответить
Хоча, якщо подумати - інструктор по мін'єту пробила контракт на лярд зелені. Кому єрмаку і зелі рідніший якісь Джелял , чи сосун'я , яка приносить зелень.
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18.02.2025 18:26 Ответить
В сусідній Болгарії.
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18.02.2025 18:39 Ответить
Цікаво, яка роль цієї лярви у тому, від чого болгари хотіли здихатися, а Деркач купити?
Чи ти вважаєш, що Росатом не в курсі де його реактори ржавіють?

Не думаю, що якась єрмаківська спермоглотка шарить у цих питаннях більше Деркача-Галущенка.

І капусту приносить не купівля цього хламу, а будівництво енергоблоків під нього.
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18.02.2025 19:04 Ответить
Вона було зв'язковою ротом
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18.02.2025 22:13 Ответить
бачимо що ні.
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18.02.2025 21:18 Ответить
купувати лояльність киримли ?

а що власне купувати ?
біля 150 тис. виборців в окупованому Криму ?

.
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18.02.2025 21:40 Ответить
Чубарова б призначив
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18.02.2025 18:17 Ответить
думаю це рішення узгодили з ними...
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18.02.2025 18:18 Ответить
"Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна із сторін. Росія цього хотіла, але не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною, життям свої людей, своїх воїнів"..... - Зеленський.

Все літаків та петріотів можна не чекати. Зеленський сказав, що зброєю не перемогти.
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18.02.2025 18:17 Ответить
Ага не зброєю, а схематозом - єдиним сильна влада най честнішого, інтереси : " криптогаманець понад усе!"
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18.02.2025 18:21 Ответить
я, категорично проти будь якої автономії!
україна унітарна держава.
державна мова українська.
українець, у будь якому місці україни, повинен відчувати себе хазяїном своєї землі!
і нев'язкому разі, не повинен укранець з харкова, києва чи львова відчувати себе гостем у криму!
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18.02.2025 18:18 Ответить
Це чудово!
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18.02.2025 18:19 Ответить
Очередную надюшу кацапня подбросила.
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18.02.2025 18:23 Ответить
Це тільки в нас після курортів з ФСБ можуть призначати на ключеві посади з доступом до держтаємниць. Хоче яку логіку та совість я намагаюся знайти
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18.02.2025 18:26 Ответить
Дурні кацапи просто так його відпустили .Мудрий нарід ніщо не науче
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18.02.2025 18:28 Ответить
Фамилия неважна главное чтобы был эфективный
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18.02.2025 18:28 Ответить
На рашку ефективно працювати буде
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18.02.2025 18:29 Ответить
Значет надо будет поменять и провести химичискую кастрацию
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18.02.2025 18:31 Ответить
У нього був вибір 17років,або працювати на рашку,він обрав варіат 2.Все просто
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18.02.2025 18:33 Ответить
источник информации?
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18.02.2025 18:34 Ответить
За красиві очі 17 років просто так не спишуть,так працють такі служби.Послуга за послугу
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18.02.2025 18:38 Ответить
ясно. верю в факты а не в люди кажуть. эта новость уже усторела и неактуальна не трать свое время.
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18.02.2025 18:41 Ответить
Зеленському вже провели?
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18.02.2025 18:59 Ответить
Можно подумати багатомільйонна киримли діаспора Турецької республіки оплатить і озброїть експедіціоний корпус для визволення історичної батьківщини, сумнівно. Вони ж не юдеї середини 40 -их років 20 сторіччя.
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18.02.2025 18:31 Ответить
Як знати, як знати... Щонайменьше повернутись до Кирим Ватан вони мріють з часу їх депортації 1944го
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18.02.2025 18:41 Ответить
Найбільша депортація була при ******* Катьки 2.
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18.02.2025 18:44 Ответить
А не соромно цьому киримли, політв'язню потрапити у таку "гарну" компанію послів, призначенців ЗЄрмака?
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18.02.2025 18:58 Ответить
Що завгодно, аби не українець! Суть кадрової політики лайна 95 проби.
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18.02.2025 19:34 Ответить
 
 