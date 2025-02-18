Новым послом Украины в Турции станет бывший политзаключенный Кремля Джелял
Первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Нариман Джелял станет новым послом Украины в Турции.
Об этом на пресс-конференции в Турции заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в украинской делегации есть Нариман Джелял, он заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Очень уважаемый в Украине человек, и он, к сожалению, подвергся российским репрессиям. Он был схвачен, когда возвращался домой - возвращался в наш украинский Крым. И почти три года Нариман пробыл в российском заключении просто за то, что он патриот, просто за свою четкую позицию, ничего плохого он не сделал", - рассказал президент.
По словам Зеленского, символично, что Нариман Джелял начнет свою работу в новом здании украинского посольства, которое сегодня официально открыли.
Справка
Нариман Джелял - украинский политолог и журналист. Он первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и занимает эту должность с 2013 года.
Джелял был задержан оккупационными властями 4 сентября 2021 года в Евпатории по обвинению в подрыве газопровода в селе Перевальном.
21 сентября 2022 года оккупационный Верховный суд Крыма приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения.
Вернуть Наримана Джеляла в Украину удалось 28 июня 2024 года в рамках обмена пленными.
О том, что Нариман Джелял будет послом Украины в Турции Владимир Зеленский впервые заявил 20 декабря 2024 года. Указа на сайте Офиса президента пока нет.
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Краще би в 90-х кримські татари, котрі поверталися після сталіна х створили би кримську!
В лютому 2014 тільки кримські татари блокували «вежливих людей».
Мабуть для тебе краще рашиський режим, чи татарський Крим?
в Криму киримли на сьогодні 300 тис. проти 4,5 млн "расіянінов".
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Нариман люто ненавидить кацапів і водночас "туркоман", себто свій для турок
цей хлопець НЕ схибить !
Р.с. киримли не дуже ******* турок, бо ті їх свого часу притискали в Кримському ханстві
А що у Єрмака ***** закінчилися?
Чи ти вважаєш, що Росатом не в курсі де його реактори ржавіють?
Не думаю, що якась єрмаківська спермоглотка шарить у цих питаннях більше Деркача-Галущенка.
І капусту приносить не купівля цього хламу, а будівництво енергоблоків під нього.
а що власне купувати ?
біля 150 тис. виборців в окупованому Криму ?
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Все літаків та петріотів можна не чекати. Зеленський сказав, що зброєю не перемогти.
україна унітарна держава.
державна мова українська.
українець, у будь якому місці україни, повинен відчувати себе хазяїном своєї землі!
і нев'язкому разі, не повинен укранець з харкова, києва чи львова відчувати себе гостем у криму!