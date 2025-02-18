Новым послом Украины в Турции станет бывший политзаключенный Кремля Джелял

Первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Нариман Джелял станет новым послом Украины в Турции.

Об этом на пресс-конференции в Турции заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в украинской делегации есть Нариман Джелял, он заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Очень уважаемый в Украине человек, и он, к сожалению, подвергся российским репрессиям. Он был схвачен, когда возвращался домой - возвращался в наш украинский Крым. И почти три года Нариман пробыл в российском заключении просто за то, что он патриот, просто за свою четкую позицию, ничего плохого он не сделал", - рассказал президент.

По словам Зеленского, символично, что Нариман Джелял начнет свою работу в новом здании украинского посольства, которое сегодня официально открыли.

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Справка

Нариман Джелял - украинский политолог и журналист. Он первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и занимает эту должность с 2013 года.

Джелял был задержан оккупационными властями 4 сентября 2021 года в Евпатории по обвинению в подрыве газопровода в селе Перевальном.

21 сентября 2022 года оккупационный Верховный суд Крыма приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения.

Вернуть Наримана Джеляла в Украину удалось 28 июня 2024 года в рамках обмена пленными.

О том, что Нариман Джелял будет послом Украины в Турции Владимир Зеленский впервые заявил 20 декабря 2024 года. Указа на сайте Офиса президента пока нет.

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