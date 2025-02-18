РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5534 посетителя онлайн
Новости
1 065 7

Дуда после встречи с Келлогом: США заверили, что не будут сокращать численность войск в Восточной Европе

Дуда говорит, что США не будут сокращать свое присутствие в Европе

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в том, что нет намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

Об этом польский лидер сказал встрече со спецпосланником президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас заверили, что нет абсолютно никаких американских намерений уменьшить активность здесь, в нашей части Европы, особенно с точки зрения безопасности, уменьшения количества американских солдат", - сказал Дуда.

Его заявление прозвучало на фоне опасений в Европе, что США в ближайшее время уменьшат военное присутствие на континенте после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Читайте также: Сегодня вечером Кэллог отправляется в Киев, - Reuters

Автор: 

Европа (1940) США (27325) Дуда Анджей (777) Кит Келлог (170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Келог, так само, впливає на дії сша, як і... коля котлета на дії України.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:44 Ответить
Это получается ***** опять послали на ***? Ну впрочем, как всегда...
показать весь комментарий
18.02.2025 18:46 Ответить
Можна вже споднє попрати...
показать весь комментарий
18.02.2025 18:47 Ответить
Звісно не будуть. США не хоче здавати Европу *****. США хоче щоб європейська безпека була не лише на шиї США. А то звикли до халяви.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:56 Ответить
Фууух. Ну тепер **************! Якщо ви ідіоти. Вони не будуть вас захищати. Коли ви скажете американцям забиратись, вони вам дулю скрутять.
показать весь комментарий
18.02.2025 19:10 Ответить
Вірити таким брехунам як Тренболон, які тут брешуть за МАGА і за Трампа - себе не поважати.
показать весь комментарий
18.02.2025 19:13 Ответить
а шкода. Може пшецького гонору трохи поубавилося
показать весь комментарий
19.02.2025 00:46 Ответить
 
 