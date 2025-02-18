Дуда после встречи с Келлогом: США заверили, что не будут сокращать численность войск в Восточной Европе
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в том, что нет намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.
Об этом польский лидер сказал встрече со спецпосланником президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нас заверили, что нет абсолютно никаких американских намерений уменьшить активность здесь, в нашей части Европы, особенно с точки зрения безопасности, уменьшения количества американских солдат", - сказал Дуда.
Его заявление прозвучало на фоне опасений в Европе, что США в ближайшее время уменьшат военное присутствие на континенте после прихода к власти администрации Дональда Трампа.
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