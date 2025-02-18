Страны G7 обсудят снижение лимита цен на нефть, чтобы ударить по экономике РФ, - Bloomberg

Страны Большой семерки (G7) планируют изменить лимит цен на нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что проект заявления показывает, что страны G7 могут поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть лимит цены на сырую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель и был введен для того, чтобы ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.

Этот шаг станет частью усилий, направленных на повышение стоимости войны в Украине для России, чтобы "стимулировать ее к переговорам о реальном мире".

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В то же время на данном этапе непонятно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде. Агентство предполагает, что документ может быть пересмотрен, поскольку дипломаты продолжат переговоры по его тексту. В так называемом нулевом варианте также упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным наблюдением для контроля за соблюдением согласованных линий".

Документ планируют обнародовать 24 февраля, на третью годовщину вторжения России в Украину.

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