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Новости
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Страны G7 обсудят снижение лимита цен на нефть, чтобы ударить по экономике РФ, - Bloomberg

Добыча нефти

Страны Большой семерки (G7) планируют изменить лимит цен на нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что проект заявления показывает, что страны G7 могут поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть лимит цены на сырую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель и был введен для того, чтобы ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.

Этот шаг станет частью усилий, направленных на повышение стоимости войны в Украине для России, чтобы "стимулировать ее к переговорам о реальном мире".

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В то же время на данном этапе непонятно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде. Агентство предполагает, что документ может быть пересмотрен, поскольку дипломаты продолжат переговоры по его тексту. В так называемом нулевом варианте также упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным наблюдением для контроля за соблюдением согласованных линий".

Документ планируют обнародовать 24 февраля, на третью годовщину вторжения России в Украину.

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Автор: 

G7 (875) нефть (1938) санкции (11569)


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Топ комментарии
+5
Та надо всего то ничего, на годик-другой снизить и моЦковия превратится в кучу народных республик..
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18.02.2025 18:48 Ответить
+5
Самим дієвим є фізична зупинка танкерів.
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18.02.2025 18:49 Ответить
+3
Самий кращий удар по економіці Засрашки це удар ракетами по заводах, електростанціях і інфраструктурі. А результату від санкцій дуже довго чекати. До того ж Тампон хоче поскоріше витягнути свого дружбана ***** з ями щоб поїсти гівна і зробити америку великою
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18.02.2025 19:30 Ответить
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Та надо всего то ничего, на годик-другой снизить и моЦковия превратится в кучу народных республик..
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18.02.2025 18:48 Ответить
Так нефть добывает не G7, а США, Россия, Венесуэла, Ближний Восток.
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18.02.2025 19:00 Ответить
Не важно кто что добывает, важно кто что решает, раиссия с венесуэлой не решают ни хрена а вот страны G7 решают всё.
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18.02.2025 19:18 Ответить
Нет, не всё. Саудовская Аравия и ОАЭ по нефти многое решают
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18.02.2025 19:20 Ответить
Да, они уже решали когда США Совок развалили, так же и сейчас решать будут..
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18.02.2025 19:31 Ответить
Прохання Трампа не почуто: Саудівська Аравія піднімає ціни на нафту для Європи та Азії

https://glavcom.ua/authors/iryna_glotova.html Ірина Озтурк

7 лютого, 10:25

glavcom.ua
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18.02.2025 19:23 Ответить
Самим дієвим є фізична зупинка танкерів.
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18.02.2025 18:49 Ответить
Самим дієвим є знищення нафтотерміналів, яку нафту в ті танкери закачують.
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18.02.2025 18:57 Ответить
Самым действенным будет физическое уничтожение танкеров, терминалов, нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранишищь, по всей россии. Аналогично газовых.
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18.02.2025 19:24 Ответить
І ні до чого не домовляться.

Але радуе що Европа отримала копняка від Трампа починае піднімати дупу.
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18.02.2025 18:55 Ответить
Ні, поки пустозвони-популісти не відійдуть від влади. Так і будуть засідати заради засідань, проголошувати пафосні промови, та потужно турбуватися.
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18.02.2025 20:50 Ответить
путлер постоянно пользуется неповоротливостью Европы и Америки, они, вместо быстрых и решительных действий, по изоляции быдлостана, занимаются крючкотворством, заседают, рассматривают, обсуждают, короче, продолжают спать.
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18.02.2025 19:21 Ответить
Самий кращий удар по економіці Засрашки це удар ракетами по заводах, електростанціях і інфраструктурі. А результату від санкцій дуже довго чекати. До того ж Тампон хоче поскоріше витягнути свого дружбана ***** з ями щоб поїсти гівна і зробити америку великою
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18.02.2025 19:30 Ответить
3 роки тому вам це зробити що заважало?
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18.02.2025 20:48 Ответить
 
 