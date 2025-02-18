Кличко в Лондоне обсудил дальнейшую помощь Киеву и Украине с мэром британской столицы

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Лондона Садиком Ханом. Во время встречи обсуждались вопросы самоуправления и послевоенного восстановления Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился в Лондоне с мэром столицы Великобритании Садиком Ханом. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. И дальнейшее сотрудничество наших городов. Также обсудили вопросы местного самоуправления, необходимость воплощения реформ в Украине и будущую помощь Лондона в послевоенном восстановлении Киева и Украины", - написал Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил коллегу за помощь, которую Великобритания и ее столица оказывают Украине и Киеву в частности. И подчеркнул важность совместной работы для сдерживания российской агрессии.

"В критическое для нашего государства время важна общая позиция, единение партнеров вокруг Украины. Чтобы жертвы, нанесенные разрушения, три года кровавой борьбы не оказались напрасными для украинского народа. Чтобы установление мира в нашей стране не было кратковременной паузой перед дальнейшей агрессией Путина. И мы сейчас должны говорить об этом со всеми партнерами и друзьями Украины, которые нам помогают", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с руководителем ведомства канцлера Германии, министром Вольфгангом Шмидтом, с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и другими европейскими политиками.

Также сообщалось, что мэр Киева встречался с мэром Варшавы Рафалом Тшасковски и мэром Мюнхена Дитером Райтером. Обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества и помощи Украине.