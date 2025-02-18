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Новости
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Кличко в Лондоне обсудил дальнейшую помощь Киеву и Украине с мэром британской столицы

Кличко встретился с мэром Лондона Ханом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Лондона Садиком Ханом. Во время встречи обсуждались вопросы самоуправления и послевоенного восстановления Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился в Лондоне с мэром столицы Великобритании Садиком Ханом. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. И дальнейшее сотрудничество наших городов. Также обсудили вопросы местного самоуправления, необходимость воплощения реформ в Украине и будущую помощь Лондона в послевоенном восстановлении Киева и Украины", - написал Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил коллегу за помощь, которую Великобритания и ее столица оказывают Украине и Киеву в частности. И подчеркнул важность совместной работы для сдерживания российской агрессии.

"В критическое для нашего государства время важна общая позиция, единение партнеров вокруг Украины. Чтобы жертвы, нанесенные разрушения, три года кровавой борьбы не оказались напрасными для украинского народа. Чтобы установление мира в нашей стране не было кратковременной паузой перед дальнейшей агрессией Путина. И мы сейчас должны говорить об этом со всеми партнерами и друзьями Украины, которые нам помогают", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с руководителем ведомства канцлера Германии, министром Вольфгангом Шмидтом, с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и другими европейскими политиками.

Также сообщалось, что мэр Киева встречался с мэром Варшавы Рафалом Тшасковски и мэром Мюнхена Дитером Райтером. Обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества и помощи Украине.

Автор: 

Кличко Виталий (4660) Лондон (364) мэр (1652)


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Топ комментарии
+10
Часом не до Залужного літав? Зараз зе! перезбудиться..
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18.02.2025 19:32 Ответить
+7
Та воно і так перебздужбене!
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18.02.2025 19:35 Ответить
+7
Пєдаля , на відміну від тебе, вільно володіє як і німецькою так і англійською. І хто б там що не базікав, кращого мера, аніж він не було! А чого досяг ти?
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18.02.2025 20:21 Ответить
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Часом не до Залужного літав? Зараз зе! перезбудиться..
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18.02.2025 19:32 Ответить
Та воно і так перебздужбене!
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18.02.2025 19:35 Ответить
Воно передозовано але недостатньо...
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18.02.2025 20:32 Ответить
может с немецкого переводили
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18.02.2025 19:38 Ответить
Пєдаля , на відміну від тебе, вільно володіє як і німецькою так і англійською. І хто б там що не базікав, кращого мера, аніж він не було! А чого досяг ти?
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18.02.2025 20:21 Ответить
чудо! в отличии от твоего кумира зеленского, Кличко свободно говорит на английском!
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18.02.2025 19:40 Ответить
Кличко переводчик не нужен. Он знает много языков. А сколько знаете вы?
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18.02.2025 19:47 Ответить
кому вы пытаетесь, что то доказать? то тело обычный любитель квартала и сватов! источник информации для него марафон. скоро таких будет много, это электорат зеленского!
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18.02.2025 20:32 Ответить
ну, що ж чекаємо на чергові кримінальні справи двадцятирічної давнини проти кмда.
і особисто проти віталіка.
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18.02.2025 20:01 Ответить
как тебя понять, центровой?
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18.02.2025 20:33 Ответить
Невже аглієць бере також???? Пудінг, ангельськоє блюдо...
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18.02.2025 20:28 Ответить
Хто-небуть розкажіть Кличко як організувати добудову покинутих ЖК у Києві,
бо воно вже 8 років шукає якісь механізми і ніяк не знайде
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18.02.2025 21:29 Ответить
Ти диви "піариться"!. Отак люди і попадають під санкції
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19.02.2025 00:52 Ответить
 
 