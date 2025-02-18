Эрдоган и Рютте обсудили войну РФ против Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, звонок касался региональных и глобальных вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Турции в соцсети Х.
"Заявив, что Турция делает и будет продолжать делать все возможное для прекращения войны между Украиной и Россией, президент Эрдоган отметил, что Турция провела контакты с многочисленными лидерами, включая воюющие стороны и представителей международных организаций, и что справедливый и прочный мир возможен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Эрдоган отметил усилия Турции для прекращения войн в ее регионе и мире и призвал международное сообщество способствовать усилиям Турции остановить войны и построить мир.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.
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