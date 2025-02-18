Турция - идеальная платформа для мирных переговоров по Украине, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать принимающей стороной для возможных мирных переговоров между Украиной, Россией и США.
Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
Эрдоган напомнил об активной дипломатической роли Турции на протяжении трех лет полномасштабной войны. Он в частности отметил, что Анкара сыграла ключевую роль в реализации Черноморской зерновой инициативы, из которой Россия вышла летом 2023 года.
"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.
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Кирим ватан!(Крим - Батьківщина татарською) І Ердоган має проявити в цьому напрямку не тільки політично-економічну активність, а і військову.
насправді, Ердоган мріє бути фігурою на шахівниці міжнародної політики. Насправді, він перетворився на пішака.
А почем же никто из них не кричал и не кричит -путлер выведи свои войска из Украины, отдай чужие территории и война прекратится?
Одни лицемеры и лжецы, мир стал отвратителен!