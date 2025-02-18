Турция - идеальная платформа для мирных переговоров по Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать принимающей стороной для возможных мирных переговоров между Украиной, Россией и США.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган напомнил об активной дипломатической роли Турции на протяжении трех лет полномасштабной войны. Он в частности отметил, что Анкара сыграла ключевую роль в реализации Черноморской зерновой инициативы, из которой Россия вышла летом 2023 года.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.

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