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Турция - идеальная платформа для мирных переговоров по Украине, - Эрдоган

Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать принимающей стороной для возможных мирных переговоров между Украиной, Россией и США.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган напомнил об активной дипломатической роли Турции на протяжении трех лет полномасштабной войны. Он в частности отметил, что Анкара сыграла ключевую роль в реализации Черноморской зерновой инициативы, из которой Россия вышла летом 2023 года.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом

Автор: 

Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+3
Крим для України - баласт і небезпека. А в Туреччині живе мільонна кримсько татарська діаспора, яка мріє ще за життя повернутись на свою кохану Батьківщину - Кирим. То чи ми не дурні, якщо досі Крим не перетворивсь з ворожого Криму на дружній українцям Кирим? Хто колись їздив до "українського", дотаційного Криму без грошей? Не зіштовхувавсь з цапським хамством, місцевими бухарями, алчними тітками, що здають житло, з місцевми крадунами і навіть кримською мафією? Невже мусульмани залишать цю цапську наволоч в Криму, якщо Турція буде залучена до його звільнення від цапні, які після цього будуть тікати в паРашу по Керченському мосту, що аж гай шумить? Українці не зможуть виселяти кримську цапню так, як цапня це робила з кримчаками. І за звільнення Криму від військ РФ Україна має заплатити цвітом свого війська? А що робити з нащадками тих, кого завезли з Лаптестану у 1944му в порожні будинки виселених кримчаків?

Кирим ватан!(Крим - Батьківщина татарською) І Ердоган має проявити в цьому напрямку не тільки політично-економічну активність, а і військову.
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18.02.2025 17:31 Ответить
+2
Да, надо как в Турции, посадить ***** в чан с дерьмом и над ним янычар с мечом и каждые пять минут вжик....
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18.02.2025 17:16 Ответить
+2
Краще допомогти бити кацапів,а не миритись
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18.02.2025 17:24 Ответить
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Нє, Віслюку ближче Оман.
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18.02.2025 17:14 Ответить
Да, надо как в Турции, посадить ***** в чан с дерьмом и над ним янычар с мечом и каждые пять минут вжик....
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18.02.2025 17:16 Ответить
пане Єрдоган -вам в Сирії розгрібати достатньо
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18.02.2025 17:21 Ответить
ні , вони теж окупанти Кіпру, мають свою колекцію крадених земель
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18.02.2025 17:23 Ответить
Як пошла така п'янка, ріж останній огурець ...на Крим будуть претендувати, і до ворожки не ходи ...
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18.02.2025 17:23 Ответить
Краще допомогти бити кацапів,а не миритись
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18.02.2025 17:24 Ответить
Крим для України - баласт і небезпека. А в Туреччині живе мільонна кримсько татарська діаспора, яка мріє ще за життя повернутись на свою кохану Батьківщину - Кирим. То чи ми не дурні, якщо досі Крим не перетворивсь з ворожого Криму на дружній українцям Кирим? Хто колись їздив до "українського", дотаційного Криму без грошей? Не зіштовхувавсь з цапським хамством, місцевими бухарями, алчними тітками, що здають житло, з місцевми крадунами і навіть кримською мафією? Невже мусульмани залишать цю цапську наволоч в Криму, якщо Турція буде залучена до його звільнення від цапні, які після цього будуть тікати в паРашу по Керченському мосту, що аж гай шумить? Українці не зможуть виселяти кримську цапню так, як цапня це робила з кримчаками. І за звільнення Криму від військ РФ Україна має заплатити цвітом свого війська? А що робити з нащадками тих, кого завезли з Лаптестану у 1944му в порожні будинки виселених кримчаків?

Кирим ватан!(Крим - Батьківщина татарською) І Ердоган має проявити в цьому напрямку не тільки політично-економічну активність, а і військову.
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18.02.2025 17:31 Ответить
Уже было и как то мягкоговоря не зашло
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18.02.2025 17:54 Ответить
Ні. Ердоган помиляється. Краще місто для перемовин - Гаага.

насправді, Ердоган мріє бути фігурою на шахівниці міжнародної політики. Насправді, він перетворився на пішака.
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18.02.2025 17:58 Ответить
Эрдоган красавчик. Одной рукой углеводороды у путлера покупает, другой путлеровских головорезов в Сирии долбашит. И при всем при этом член НАТО.
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18.02.2025 18:12 Ответить
Наступною чекаємо пропозицію Лукашенка...😂
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18.02.2025 18:23 Ответить
ЕрдоганСкая шляпа ты чушка чурка!предатель!в сраку турцию!только СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС!!!
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18.02.2025 18:32 Ответить
Как много сегодня в мире появляется желающих получить себе лавры миротворцев, просто очередь выстроилась!

А почем же никто из них не кричал и не кричит -путлер выведи свои войска из Украины, отдай чужие территории и война прекратится?

Одни лицемеры и лжецы, мир стал отвратителен!
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18.02.2025 18:53 Ответить
Пердоган іди на куй.. Ти ідеально поміг хкуйло обійти санкції а тепер розявив ротяку
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18.02.2025 19:17 Ответить
 
 