ЕС планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 6 млрд евро, - Politico

Евросоюз планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму не менее 6 миллиардов евро, чтобы укрепить стратегическую позицию Киева на фоне продолжающихся переговоров между США и Россией.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пакет помощи, в который войдут 1,5 миллиона артиллерийских снарядов и системы противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Его содержимое, вероятно, обнародуют накануне визита делегации Еврокомиссии в Киев 24 февраля.

Двое дипломатов сказали Politico, что 6 млрд евро является отправной точкой, которая может вырасти до 10 млрд евро или более. Страны проверят свои запасы и выяснят, что они могут отправить в Украину.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Издание пишет, что страны ЕС смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием, а их вклад будет пропорциональным валовому национальному доходу.

Ранее сообщалось, что Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля.

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