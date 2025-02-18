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Новости Помощь Украине
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ЕС планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 6 млрд евро, - Politico

ЕС готовит Украине пакет помощи

Евросоюз планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму не менее 6 миллиардов евро, чтобы укрепить стратегическую позицию Киева на фоне продолжающихся переговоров между США и Россией.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пакет помощи, в который войдут 1,5 миллиона артиллерийских снарядов и системы противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Его содержимое, вероятно, обнародуют накануне визита делегации Еврокомиссии в Киев 24 февраля.

Двое дипломатов сказали Politico, что 6 млрд евро является отправной точкой, которая может вырасти до 10 млрд евро или более. Страны проверят свои запасы и выяснят, что они могут отправить в Украину.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Издание пишет, что страны ЕС смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием, а их вклад будет пропорциональным валовому национальному доходу.

Ранее сообщалось, что Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля.

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Автор: 

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Топ комментарии
+6
оце діло, ще з Шольца Торесів витрясіть
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18.02.2025 20:26 Ответить
+6
Дякуємо Європа!
У нас спільні вороги, як повинно бути влаштоване життя в Європі повинні вирішувати європейці, а не дикі азіати і не фріки з- за океяну!
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18.02.2025 20:31 Ответить
+5
Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну.

А раніше, не могли це зробити?
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18.02.2025 20:30 Ответить
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Спасибі. Лише ну згадуйте фіцу і орбаняку. Ато знов почнеться.
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18.02.2025 20:26 Ответить
оце діло, ще з Шольца Торесів витрясіть
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18.02.2025 20:26 Ответить
для окопної війни Тореси не потрібні . так що ніхто їх не надасть
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18.02.2025 20:42 Ответить
о! тореси для окопної це перша справа - порушити логістику саме воно
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18.02.2025 20:46 Ответить
Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну.

А раніше, не могли це зробити?
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18.02.2025 20:30 Ответить
Так раніше ж переговорів не було.
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18.02.2025 21:26 Ответить
Дякуємо Європа!
У нас спільні вороги, як повинно бути влаштоване життя в Європі повинні вирішувати європейці, а не дикі азіати і не фріки з- за океяну!
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18.02.2025 20:31 Ответить
Планує...., коли мала вже надати!!!
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18.02.2025 20:35 Ответить
Неплохой такой пакетик, неплохой, но надо всё таки подтянуть поставки ракет средней дальности и авиации, это важно для дальнейшей денацификации и демилитаризации ватной бензоколонки.
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18.02.2025 20:36 Ответить
Тільки зброєю будь ласка.Бо мародери при владі зроблять "дембельський акорд " на прощання.
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18.02.2025 21:40 Ответить
орбан заблокує
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19.02.2025 00:31 Ответить
 
 