Канада, США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности, - Жоли
Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения о прекращении войны, чтобы остановить повторное вторжение РФ.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы очень хорошо знаем, что у президента Путина нет красных линий и что после Украины это, безусловно, может быть атака на территорию НАТО", - сказала Жоли.
Она добавила, что Украина должна быть за столом переговоров.
Министр отметила, что для Канады, США и Европы важно предоставить Украине гарантии безопасности.
"Мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда по сути есть прекращение огня, есть непродолжительный мир, а российские войска покидают украинскую территорию, реорганизуются и снова вторгаются в Украину. Мы оказались бы в еще более опасной ситуации, чем сегодня", - пояснила Жоли.
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бо, про занепокоєння, вже бісила.
хто, ще з теперішніх желатинових політичних імпотентів, не казав про гарантії безпеки?
цікаво, а що ж тоді наш зе!брехло підписував на своїх кластерних самітах? і головне, з ким?