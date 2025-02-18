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Канада, США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности, - Жоли

мелани,жоли

Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения о прекращении войны, чтобы остановить повторное вторжение РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы очень хорошо знаем, что у президента Путина нет красных линий и что после Украины это, безусловно, может быть атака на территорию НАТО", - сказала Жоли.

Она добавила, что Украина должна быть за столом переговоров.

Министр отметила, что для Канады, США и Европы важно предоставить Украине гарантии безопасности.

"Мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда по сути есть прекращение огня, есть непродолжительный мир, а российские войска покидают украинскую территорию, реорганизуются и снова вторгаются в Украину. Мы оказались бы в еще более опасной ситуации, чем сегодня", - пояснила Жоли.

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Автор: 

Канада (2112) Жоли Мелани (55) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+8
Схоже США можна викреслити з цього переліку. Вони вже вийшли за рамки моралі та совісті.
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18.02.2025 21:17 Ответить
+5
А хто ж надасть гарантії безпеки Канаді, на яку націлився Трамп?
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18.02.2025 21:22 Ответить
+4
Гарантія безпеки це мінімум Томагавки.
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18.02.2025 21:16 Ответить
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Гарантія безпеки це мінімум Томагавки.
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18.02.2025 21:16 Ответить
Схоже США можна викреслити з цього переліку. Вони вже вийшли за рамки моралі та совісті.
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18.02.2025 21:17 Ответить
Вони якраз тут необхідні.
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18.02.2025 21:29 Ответить
А хто ж надасть гарантії безпеки Канаді, на яку націлився Трамп?
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18.02.2025 21:22 Ответить
Трамп з нею не збирався воювати.
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18.02.2025 22:04 Ответить
Гарантії США у когось викликають довіру?
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18.02.2025 21:24 Ответить
Це навіть і коментувати якось соромно.
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18.02.2025 21:27 Ответить
Франція не планує відправляти свої війська в Україну, - Макрон.

Вже надають...🤬
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18.02.2025 21:30 Ответить
Так планував же нещодавно? О_о
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18.02.2025 21:43 Ответить
Думали крутих заяв вистачить
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18.02.2025 21:47 Ответить
Та да, чули вже в Будапешті ...піду вже в Migrolino, там вже гарантовано пива продадуть ..
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18.02.2025 21:31 Ответить
Вже США давали гарантії Україні в будапешті. Ага, "довіряємо"!
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18.02.2025 21:38 Ответить
бачите, як добре зайшла нова мантра: надати гарантії безпеки.
бо, про занепокоєння, вже бісила.
хто, ще з теперішніх желатинових політичних імпотентів, не казав про гарантії безпеки?
цікаво, а що ж тоді наш зе!брехло підписував на своїх кластерних самітах? і головне, з ким?
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18.02.2025 21:38 Ответить
То надавайте, скільки можна потужно ******* без діла? Вас Гундос покусав, чи ви усі піздаболи-популісти однієї з ним породи?
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18.02.2025 21:42 Ответить
Єдина гарантія- це власна ЯЗ!!!
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18.02.2025 21:45 Ответить
Идейка Рыжего Донни проста. Развести Украину и рашку по разным углам ринга и без каких либо обязательств перед ними. А ему остаются оввации как победителю и все прочие лавры. И Х....вторит -никаких гарантий никому давать не будем.
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18.02.2025 21:53 Ответить
Ритуальні остогидлі "вскукареки" політиків.
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18.02.2025 22:42 Ответить
 
 