Латвия увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП
В следующем году Латвия выделит 4% ВВП на оборонные расходы, в последующие годы показатель должен вырасти до 5%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lms.
Издание пишет, что решение об увеличении расходов на оборону правительство приняло за закрытыми дверями. Оно предусматривает, что уже со следующего года финансирование этой сферы должно быть не менее 4% ВВП, а в дальнейшем должно вырасти до 5%.
Большую часть средств планируют направить на противовоздушную оборону, производство боеприпасов и развитие беспилотных технологий.
"Нужно увеличить финансирование обороны Латвии и срочно ввести дополнительные военные возможности", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
В то же время премьер Латвии Эвика Силиня признала: чтобы достичь такой пропорции в бюджете, свои расходы придется пересмотреть всем министерствам.
В этом году финансирование обороны должно составить €1,719 миллиарда, или 3,45% от ВВП. Но, как заявил ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, в ближайшие годы доля этих расходов должна быть увеличена до 4% от ВВП.
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Латиші - це реально, неймовірно братерський нам народ.
Їх воїни воюють разом з нами.
Волонтерять - на більшісті наших машин латвійські прапори. В мене квадрік латвійський і баггі.
Сьогодні приїжджали латиші, максимально близькі бойові побратими.
Сміялися - кожен з них в "всероссийском розискє федєрального слєдствєнного комітєта і бассманного суда города маскви"