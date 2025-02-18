К внедрению проекта "Контракт 18-24" привлечены шесть бригад ВСУ, - Палиса

На сегодня привлечено 6 украинских бригад в рамках реализации реформы рекрутинга и внедрения экспериментального проекта "Контракт 18-24" для добровольцев.

Об этом в интервью проекту "Командиры нашей победы" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас к эксперименту привлечены шесть бригад: четыре сухопутных, одна десантно-штурмовая и одна морской пехоты. Почему именно шесть? Это позволит нам проанализировать весь процесс: как гражданин попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит. Это тестовый период, во время которого мы сможем устранить возможные недостатки", - пояснил он.

Палиса отметил, что ключевая задача этого проекта - создать систему, в которой военнослужащие будут чувствовать себя защищенными и иметь равные права.

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Главное, чтобы человек, который приходит на службу, понимал: государство его не обманывает. Все военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет, которые занимают соответствующие должности и подписали контракт до введения экспериментальной программы, получат те же условия и преимущества, что и нынешние контрактники", - отметил полковник.

В то же время, по его словам, перечень бригад планируют расширить после тестового периода.

Также рассматривают возможность привлечения к службе более широкой категории граждан Украины, в частности тех, кто получил отсрочку от мобилизации, уволился из рядов ВСУ по отсрочке или имеет бронирование.

"Мы стремимся сделать Вооруженные силы Украины конкурентным игроком на рынке труда. Изучается вариант, при котором мобилизованные граждане Украины смогут заключить контракт с четким сроком службы на прозрачных и понятных условиях. Например, те, кто были мобилизованы в 2022 году, получат возможность подписать контракт и уволиться через шесть месяцев. Граждане, мобилизованные в 2023 году, условно - через 10-12 месяцев, а мобилизованные в 2024 году - через более долгий период", - рассказал Палиса.

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Также, отмечает Палиса, планируется улучшить условия для тех, кто находится на передовой с начала полномасштабного вторжения.

"Мы понимаем, что не можем одновременно освободить всех, ведь это означало бы оставить фронт без прикрытия. Именно поэтому мы подходим к этому вопросу комплексно, учитывая различные факторы", - отметил он.

Заместитель руководителя ОП отметил, что главная цель реформы - постепенный отказ от мобилизации и переход к добровольному комплектованию армии.

"Мобилизация воспринимается обществом неоднозначно. Но я убежден, что мы движемся к тому, когда люди добровольно будут присоединяться к Вооруженным силам Украины. Вопрос в том, как их мотивировать и какие подходы использовать. Это сложный процесс, который требует глубокого анализа и работы. Но, по моему мнению, именно этот путь является правильным", - резюмировал он.

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Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.