К внедрению проекта "Контракт 18-24" привлечены шесть бригад ВСУ, - Палиса
На сегодня привлечено 6 украинских бригад в рамках реализации реформы рекрутинга и внедрения экспериментального проекта "Контракт 18-24" для добровольцев.
Об этом в интервью проекту "Командиры нашей победы" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас к эксперименту привлечены шесть бригад: четыре сухопутных, одна десантно-штурмовая и одна морской пехоты. Почему именно шесть? Это позволит нам проанализировать весь процесс: как гражданин попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит. Это тестовый период, во время которого мы сможем устранить возможные недостатки", - пояснил он.
Палиса отметил, что ключевая задача этого проекта - создать систему, в которой военнослужащие будут чувствовать себя защищенными и иметь равные права.
Главное, чтобы человек, который приходит на службу, понимал: государство его не обманывает. Все военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет, которые занимают соответствующие должности и подписали контракт до введения экспериментальной программы, получат те же условия и преимущества, что и нынешние контрактники", - отметил полковник.
В то же время, по его словам, перечень бригад планируют расширить после тестового периода.
Также рассматривают возможность привлечения к службе более широкой категории граждан Украины, в частности тех, кто получил отсрочку от мобилизации, уволился из рядов ВСУ по отсрочке или имеет бронирование.
"Мы стремимся сделать Вооруженные силы Украины конкурентным игроком на рынке труда. Изучается вариант, при котором мобилизованные граждане Украины смогут заключить контракт с четким сроком службы на прозрачных и понятных условиях. Например, те, кто были мобилизованы в 2022 году, получат возможность подписать контракт и уволиться через шесть месяцев. Граждане, мобилизованные в 2023 году, условно - через 10-12 месяцев, а мобилизованные в 2024 году - через более долгий период", - рассказал Палиса.
Также, отмечает Палиса, планируется улучшить условия для тех, кто находится на передовой с начала полномасштабного вторжения.
"Мы понимаем, что не можем одновременно освободить всех, ведь это означало бы оставить фронт без прикрытия. Именно поэтому мы подходим к этому вопросу комплексно, учитывая различные факторы", - отметил он.
Заместитель руководителя ОП отметил, что главная цель реформы - постепенный отказ от мобилизации и переход к добровольному комплектованию армии.
"Мобилизация воспринимается обществом неоднозначно. Но я убежден, что мы движемся к тому, когда люди добровольно будут присоединяться к Вооруженным силам Украины. Вопрос в том, как их мотивировать и какие подходы использовать. Это сложный процесс, который требует глубокого анализа и работы. Но, по моему мнению, именно этот путь является правильным", - резюмировал он.
Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.
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Якщо коротко - давно.
Позамежно давно.
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У вас - це в кого?
(польський айпішнік - сидите на старлінку - тобто, на нулі в режимі польоту. Мені класно, у нас вже пофіг. Орлани якось вже непереконливо літають, за настроєм показуємо факи)
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Слухайте, не забувайте, що ви до 22 були цивільним, і після всього станете цивільним. І вам насрать на любих довбойобів з погонами. Далі нуля не пошлють, а це наше рідне.
Смердить.
Звик до наших на старлінках, переплутав воїна з ухилянтським підарасом.
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Я ж бачу.
А як Ви в Польщі опинилися?
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І, слухайте, навіть якщо колись кінчали Академію на полковника., що далі?
Формат війни змінився.
За рік.
Повністю
Абсолютно.
Стільки можу всього розказати.
Я сержант. Старий сивий сержант.
Колумбійці до мене - сеньйор команданте. наші по позивному. Збиваю потуги звертатися на "Ви".
Ми - сім'я.
Були Терни.
До того Вірнопілля.
До речі, зараз якраз момент запропонувати цей проєкт контрактної армії ЄС та союзникам. Розвивайте ідею, залучайте найманців з інших країн, пропонуйте контрактну платформу ЗСУ як основу для Сил стримання на східному кордоні - як гарантію безпеки України та Європи.
І все вийде.
Йдуть в СЗЧ, звалюють. Вони вільні люди. І до того закону була дика ротація, але то проблема тих, хто їх перевіряє та підписує контракти.
В 22-му були воїни. Зараз фермери-гастарбайтери.
Так, ми старі воїни, і нас залишилося вже зовсім мало.
Йшли на війну, тому що так було треба.
І зараз тому що так треба.
Дякуємо хоч за 100 000 та додаткових 70 000 за повні 30 днів.
Дякуємо, що вдовам щось там платите.
Як співав Мірзоян - "..коли державі щось від тебе треба, вона зве себе Батьківщиною.."
Вік?
Стан здоров'я?
Мені просто позарєз треба люди на чисто офісну роботу.
ЗСУ перетворилися в УПА - українську паперову армію.
Замість воювати - сиджу та клацаю по клаві з тими рапортами, службовими розслідуваннями та актами списання б/к та пального. Більше нікому.
Вони такі були весь час. Ще за часів моєї служби багато років тому. Плюс безкінечні переклеювання бірок, номерків, табличок та перефарбовування бордюр та дверей в різні кольори після кожного перевіряючого...
Штабні почали вимагати надсилати БЧС.
Я брав туалетний папір, якимось маркером писав на ньому, скільки народу у нас є в наявності, фоткав на телефон, на квадріку під постійними обстрілами села добирався до старлінку та відправляв. Усіх задовільняло.
Пізніше обзавелися старлінками (так все одно перебивало кабелі на антену постійно). Тут вже ноут.
Далі пішов абсолютний маразм з каліграфією.
Так.
І самураї японські зі своїми ієрогліфами тут нервово курять.
Бо це.... в мене нема слів, окрім матерних.
Тобі не сказали?
І тебе капєц як обідили.
Ну, вибач, ти ж не сказав сразу, шо ти пісєц який воїн )))
Сам був занадто скромним.
Хто ж тобі доктор?
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Це я там катався. Я віджимав. Там пісєц, як катки в бехі витримали. Під ногами лепестки та ОЗМки на кожному метрі.
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Рома, вини себе. Хоча і зараз не проблема. В ЗСУ люди потрібні.
А от я вас не хочу.
Краще іноземці.
Да, я пісєц який воїн ) І я цього навіть не скриваю.
І от то і погано що армії люи потрібні а не спеціалісти. Я наприклад більше користі державі приніс би працюючи на заводі, а мій сослуживець-алкаш Андрюша - валяючись десь під забором, ніж проїдаючи дарма державні гроші і створюючи проблеми всьому підрозділу. Але армія і ефективніть - поняття несумісні.
там кабздєц шо було.
І злізти хєр, бо все в пелюстках.-
Гарантую біля сотки в місяць, котедж в лісі (світло є, в іншому - ми ж на війні, тому привозимо і воду, і газ в баллонах)
Буде таке, що пройдете біля смерті поруч не раз.
Ну, ви ж чоловік?
І?
Може вже досить сидіти дома?
Це ідіотизм - вербувати людину в коментах Цензора ))))
Є нюанс, правда.
Якого притримуюся.
Повага заслуговується бойовими виходами.
Потім вже все інше.
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Ще раз. Хочете в окремий штурмовий батальйон, ім'ям якого кацапи лякають на ніч своїх дітей?
Вулиці в містах України названі нашим ім'ям.
В Києві вулиця Карпатської Січі.
Робити те саме, що й в цивільній манагерській роботі. Але тоді, коли побратими між собою скажуть - цей Nikolay Pisariev - не сцикун. Він бойовий.
Микола, це просто.
Просто не боятися.
2. Що воно там *********? )) Хто раб? бути рабом в "расєйской імпєріі" ?
Вваждаєте, хтось щось забув?
Ти м'ясо.
Вонюче.
Хочеш дожити до старості - уникай зустрічі з українцями.
1) Через військову присягу і підготовку (ЗСУ, військові кафедри, військові училища і т.п.) за період 1991 - 2021 р. пройшло близько 3-3,2 млн. чоловіків, які на сьогодні знаходяться у віковій групі 25-51 р. А у віковій групі 52-60 ще близько 2,9 - 3 млн. таких чоловіків, правда, військову присягу і підготовку вони проходили ще в роки СРСР. Загальна чисельність зазначених категорій військовозобовязаних складає 5,9 - 6,2 млн. чол., але необхідні більш глибокі дослідження, яка частка з цих 6 млн. чол. не дожила до 60 років, емігрувала на ПМЖ за кордон, є інвалідами і т.п.
2) Через військову присягу пройшла більшість працівників силових структур ( в широкому розумінні - поліція, податкова поліція, сбу, прикордонна, митна служба і т.п.), але за майже 34 роки незалежності назбирається не одна сотня тисяч (екс)працівників силових структур мобілізаційного віку (25-60), які не пройшли через військову, але пройшли через присягу і підготовку в силових структурах.
3) Серед чоловіків мобілізаційного віку 25-60, котрі не проходили через присягу військового або силовика, але за 34 роки незалежності проходили через присягу держслужбовця назбирається не одна сотня тисяч чоловіків.
Всі 3 види присяги зобовязують в тій чи іншій мірі захист народу, державного устрою та іншиих аспектів держави. Дослідження і залучення мобілізаційного ресурсу до оборони мало б стосуватися, виходячи з принципу економічної і військової раціональності, насамперед, саме цих 6-7 міліонів військовозобовязаних під присягою. І тільки після вичерпання цього ресурсу взагалі раціональним би було залучення цивілістів або дітей на фронт.