Позиция США относительно членства Украины в НАТО созвучна с желаниями РФ, - Зеленский
Соединенные Штаты и некоторые страны Европы не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, такая позиция совпадает с желаниями РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что Украина должна знать, от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит.
"Это не только о доброй воле, но и о силе страны. Эти гарантии нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся российскую армию, что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы, большое количество жертв. И мы этого не хотим", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО.
"Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание России совпадает с этим результатом", - резюмировал глава государства.
В то же время Зеленский добавил, что тогда остаются гарантии безопасности, которые могут действовать - сильная украинская армия и возможное присутствие войск других стран Европы, США. По его словам, сейчас рано говорить о результатах в этом вопросе, но этот вопрос должен обсуждаться.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО "маловероятным".
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Здається це було сказано цим же ротом...
Чого тільки та говоряща голова не говорила...
Чого тільки не видасть ушкоджений мозок...
Коли місяць підміняв друзяку (він робив санітаром у нашому місцевому дурдомі) - і не такого наслухався.
...Або й не дивись...
Не проти повернутися в радную говень.?? Окупація то таке виходить
Ніяка Україна там просто не потрібна.
наступить якась нова реальність - громадянська війна байденістів з трампістами
США мають велику проблему нетерпимості всередині суспільства
достатньо підігріти цей котел трампіськими лозунгами - і він вибухне
Ммм... Може тому, що їх озвучує нікчема, яку всі вважають нікчемою?
Ні в кого нема подібного бойового досвіду.
Щодо НАТО, ООН, інших об'єднань - ці структури себе віджили. Вони не працюють.
Як і Ліга Націй, яку... коли її розпустили?
здати повноваження в травні 2024.
всьо! зе!гундос, приплив. точніше докатався на вєліке.