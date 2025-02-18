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Позиция США относительно членства Украины в НАТО созвучна с желаниями РФ, - Зеленский

Владимир Зеленский

Соединенные Штаты и некоторые страны Европы не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, такая позиция совпадает с желаниями РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Украина должна знать, от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит.

"Это не только о доброй воле, но и о силе страны. Эти гарантии нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся российскую армию, что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы, большое количество жертв. И мы этого не хотим", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО.

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"Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание России совпадает с этим результатом", - резюмировал глава государства.

В то же время Зеленский добавил, что тогда остаются гарантии безопасности, которые могут действовать - сильная украинская армия и возможное присутствие войск других стран Европы, США. По его словам, сейчас рано говорить о результатах в этом вопросе, но этот вопрос должен обсуждаться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО "маловероятным".

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Автор: 

членство в НАТО (1548) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+15
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18.02.2025 21:48 Ответить
+13
Доигрался ***** в найвеличнішого!
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18.02.2025 21:48 Ответить
+8
"Я нє хажу туда, куда мєня нє пріглашают"*C

Здається це було сказано цим же ротом...
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18.02.2025 21:50 Ответить
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18.02.2025 21:48 Ответить
Извиняюсь за попавшего в кадр лысого поца, но остальное сейчас в самую точку.
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18.02.2025 21:58 Ответить
А між тим, Лисий Поц тут має рацію, такі-да!
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18.02.2025 22:00 Ответить
і це було сказано вже в той час, коли інтеграцію в НАТО і в ЄС було записано у Конституцію, гарантом дотримання якої збирався тоді і стати гундосік на посаді Президента України.. та вже тільки за таку заяву не варто було голосувати за нього.
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18.02.2025 22:01 Ответить
Треба було в 2022 добивати рашиста, а не потужні відосики в Херсоні знімати, і рекламувати контрнаступ за пів-року до нього.
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18.02.2025 22:04 Ответить
Доигрался ***** в найвеличнішого!
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18.02.2025 21:48 Ответить
І така ж сама позиція як мінімум у Німеччини. І на цю позицію не вплинуть ні заяви про підтримку, ні закріплення будь-чого в конституції, ні нові вибори і тд. Шкода тільки що це зрозуміли занадто пізно.
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18.02.2025 21:49 Ответить
"Я нє хажу туда, куда мєня нє пріглашают"*C

Здається це було сказано цим же ротом...
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18.02.2025 21:50 Ответить

Чого тільки та говоряща голова не говорила...
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18.02.2025 22:02 Ответить
Астанавітє его сегодня. Чи йому дозволено собі алібі організувати. Типу це все вони, амереканці....
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18.02.2025 21:50 Ответить
Колись чув - так! кацапи наші вороги! але вони все ж наші...нащо нам та Америка...
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18.02.2025 21:57 Ответить
Гарний приклад, в точку сказано💯
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18.02.2025 21:59 Ответить

Чого тільки не видасть ушкоджений мозок...
Коли місяць підміняв друзяку (він робив санітаром у нашому місцевому дурдомі) - і не такого наслухався.
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18.02.2025 22:06 Ответить
Це ще на початку дев'яностих, від начебто щирого націоналіста...
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18.02.2025 22:10 Ответить
Біполярочка в чистому вигляді.
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18.02.2025 23:44 Ответить
Тут он дело говорит. Да, так и есть - союзники по антиукраинской коалиции (США и РФ ) полностью согласовали свои позиции
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18.02.2025 21:51 Ответить
Думаю, що якби пуйло саме зараз попросилось до НАТО, Трумп запропонував би його прийняти.
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18.02.2025 22:00 Ответить
Годі ці спекуляції тиражувати. Нема більшої клоаки з дебілами ніж бутусівська помийка.
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18.02.2025 22:12 Ответить
Так, але альтернатива?
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18.02.2025 22:14 Ответить
А їх нема. В світі де кожний ідіот може створити свій інформаційний сайт і з нього вішати своє бачення ні про якусь об'єктивність не може бути і слова.
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18.02.2025 22:29 Ответить
Що, ваня, срака запалала? Сядь до калюжі! Лиш дивись, щоб калюжа була з води, а не бензини...
...Або й не дивись...
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18.02.2025 23:50 Ответить
Вгамуйся, клоун.
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19.02.2025 00:08 Ответить
Ти про себе? Справедливо!
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19.02.2025 00:25 Ответить
І не тому, що ми боїмося російську армію, що вона нас окупує Джерело: https://censor.net/ua/n3536588
Не проти повернутися в радную говень.?? Окупація то таке виходить
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18.02.2025 21:52 Ответить
Жодна адміністрація США та ще купи країн ніколи не була за вступ України в НАТО, придурку.
Ніяка Україна там просто не потрібна.
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18.02.2025 21:52 Ответить
Буш младший предлагал взять Украину в НАТО после московитской агрессии в Грузии. Учи матчасть, кацап.
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18.02.2025 21:58 Ответить
Ти ще Рузвельта згадай, кретина шматок.
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18.02.2025 22:02 Ответить
Ну, це як мінімум напівправда. Трамп - не всі США. І ситуація динамічна- кожні вибори в тих же США можуть змінити ситуацію.
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18.02.2025 21:53 Ответить
трампон докерується що до наступних виборів США не проіснують
наступить якась нова реальність - громадянська війна байденістів з трампістами
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18.02.2025 21:57 Ответить
Нічого з США не буде. Взагалі, там політична система працюе. А не на паузі.
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18.02.2025 22:14 Ответить
ти впевненний?
США мають велику проблему нетерпимості всередині суспільства
достатньо підігріти цей котел трампіськими лозунгами - і він вибухне
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18.02.2025 22:17 Ответить
Ой *****, де ви лише цю ***** читаете.
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18.02.2025 22:28 Ответить
ну а ты где информацию черпаешь, претендуя на истину? поделись
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18.02.2025 22:43 Ответить
жив в Гарлємі один день
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18.02.2025 22:47 Ответить
Тут треба говорити не про байденістів, і навіть не про демократів - тут мова йде про притомних і ідіотів.
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18.02.2025 22:43 Ответить
Це найнев#обніший лідер **********, чи насрано?
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18.02.2025 21:53 Ответить
А бажання України чомусь *****.

Ммм... Може тому, що їх озвучує нікчема, яку всі вважають нікчемою?
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18.02.2025 21:54 Ответить
То, с какой бешенной скоростью русские людоеды засуетились и кинулись «договариваться» - лучше тысячи слов говорит о трагическом положении москвы и о том, что она видит все свои «тупики». И готова на всё, чтобы купить любой, даже иллюзорный «кусочек победы».
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18.02.2025 21:55 Ответить
І повністю збігається з ОПешними планами.
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18.02.2025 21:56 Ответить
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18.02.2025 21:57 Ответить
Вже в білому, в рай зібрався 🤣
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18.02.2025 22:00 Ответить
Це чмо, своєю безтолковістю та тупістю, усе зробило, щоб ускладнити можливість вступу, а тепер ще й шукає винуватців.
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18.02.2025 21:57 Ответить
Ізраіль теж не в НАТО але иого неслабо прикривають
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18.02.2025 21:57 Ответить
З нашим досвідом вже не ми повинні вступати до НАТО, а НАТО б приєднатися до України.
Ні в кого нема подібного бойового досвіду.
Щодо НАТО, ООН, інших об'єднань - ці структури себе віджили. Вони не працюють.
Як і Ліга Націй, яку... коли її розпустили?
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18.02.2025 21:59 Ответить
Зелене маланське лайно !
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18.02.2025 21:59 Ответить
а, був же шанс, ну, хоч якось пропетляти.
здати повноваження в травні 2024.
всьо! зе!гундос, приплив. точніше докатався на вєліке.
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18.02.2025 22:01 Ответить
Не хочуть зараз, захочуть потім, коли президентом України врешті решт, стане українець. Головне, ZVO має піти геть з влади, і понести відповідальність по всім епізодам злочинної діяльності опг фсб "Буратіно".
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18.02.2025 22:01 Ответить
Хто б гундів? Зеленський,звісно, є тупим зачитувачем текстиків, які йому суне Єрмак - але ж щось запам'ятовувати таки міг би. Якби у Зеленського у пустій макітрі були хоч якісь мізки - то він би згадав, як сам верещав проти НАТО.
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18.02.2025 22:03 Ответить
Де всі ті хейтери Байдена та Блінкена, що кричали "де ленд-ліз" і мріяли про Трампа у кріслі очільника Білого Дому?
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18.02.2025 22:03 Ответить
Тому що це означає що Тампон з ****** фактично поділили мір між собою. Тампон категорично не хоче визнавати Україну частиною Європи а це значить що він рано чи пізно намірився здати Україну *****. Про це заявляли його підхвостники Маск і Фрідман, які неодноразово пропонували даже Китаю і Індії взяти над Україною шефство. Тобто Україну мають за якусь там колонію а не європейську державу. Якщо ми підемо на це то Україна приречена.
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18.02.2025 22:04 Ответить
Ой *****, де ваше гніздо? Звідки ви ***** всі лізете?
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18.02.2025 22:16 Ответить
Телемарафон на протяжении 3 лет творит чудеса))
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18.02.2025 23:30 Ответить
Маю слабку надію: може хоч з Кабо-Верде все зростеться...
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18.02.2025 22:04 Ответить
Все правильно, Ваша Високоповажність Пан Президент В.О. Зеленський! Україна ще 5 рочків повоює, зітре в порошок Рашку під вашим керівництвом і всі країни НАТО передумають і будуть готові прийняти Україну до себе. Лише так. Борітеся і поборете, Пане Президенте!
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18.02.2025 22:08 Ответить
Величайшее достижение зеленой дипломатии минетчиц, недоумков, отставных ворюг и Лидора всех времен и народов!
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18.02.2025 22:13 Ответить
Згадай свою позицію! Яку інакше як "запрошення російських військ" назвати важко адекватній людині.
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18.02.2025 22:14 Ответить
Ну ось і результат твоєї криворагульної дипломатії, нездара.
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18.02.2025 22:15 Ответить
Долучусь і підтримую заяви президента на міжнародному рівні. Але в мене відраза до брехливого, нікчемного, мстивого та авторитарного гундосика в Україні.
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18.02.2025 22:29 Ответить
 
 