Позиция США относительно членства Украины в НАТО созвучна с желаниями РФ, - Зеленский

Соединенные Штаты и некоторые страны Европы не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, такая позиция совпадает с желаниями РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Украина должна знать, от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит.

"Это не только о доброй воле, но и о силе страны. Эти гарантии нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся российскую армию, что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы, большое количество жертв. И мы этого не хотим", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО.

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"Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание России совпадает с этим результатом", - резюмировал глава государства.

В то же время Зеленский добавил, что тогда остаются гарантии безопасности, которые могут действовать - сильная украинская армия и возможное присутствие войск других стран Европы, США. По его словам, сейчас рано говорить о результатах в этом вопросе, но этот вопрос должен обсуждаться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО "маловероятным".

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